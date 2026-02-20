México

Sheinbaum retomará solicitud de asilo para Betssy Chávez en México con nuevo gobierno de Perú: “Ojalá Pedro Castillo pueda salir de su detención”

La mandataria mexicana señaló que el exmandatario peruano se dirigía a la Embajada de México cuando fue arrestado por las autoridades de su país

Claudia Sheinbaum durante la mañanera
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 20 de febrero. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum declaró que tiene la intención de retomar el diálogo con el nuevo presidente de Perú, José María Balcázar para continuar con el proceso de asilo político de Betssy Chávez en el país.

Durante la mañanera del pueblo de este 20 de febrero, la mandataria mexicana recordó que desde el comienzo su administración sigue defendiendo la postura de que no existe una razón justificable para la detención del expresidente Pedro Castillo.

“Los motivos de su destitución, aún cuando fue el Congreso, tenían que ver más con motivos políticos que por otra cosa. Pedro Castillo es un presidente indígena y siempre hubo mucha discriminación”, expresó la jefa de Estado.

Señaló que el exmandatario peruano se dirigía a la Embajada de México cuando fue arrestado por las autoridades de su país. Provocando que se rompieran las relaciones diplomáticas entre ambas naciones tras este hecho.

“Esta posición nunca intervino en las relaciones con Perú, es una posición que es parte de la política exterior de nuestro país, sin embargo el gobierno peruano decidió romper relaciones”, dijo.

Sheinbaum manifestó que con la elección del nuevo líder espera que se tome en cuenta este caso, al igual que el de la ministra Chávez, quien se encuentra en la Embajada de México, que actualmente está bajo el resguardo de Brasil en el territorio peruano.

“No se ha podido dar el salvoconducto para que pudiera llegar a México, entonces ahora con el nuevo presidente pues vamos a retomar para ver si se puede dar esta autorización. Ojalá Pedro Castillo pueda salir de su detención”, finalizó.

