“La Mañanera” de hoy viernes 20 de febrero: Sheinbaum se reunirá con familiares de mineros de Pasta de Conchos

En materia de seguridad y justicia, la mandataria enfatizó que su gobierno sostiene una política de cero impunidad , al asegurar que quien cometa un delito debe ser juzgado conforme a la ley .

Sheinbaum subrayó que su administración mantiene como eje central la estrategia de atención a las causas , es decir, intervenir en los factores sociales y económicos que originan la violencia y la exclusión.

Durante su mensaje, sostuvo que las políticas de Bienestar no buscan generar dependencia, sino garantizar acceso a derechos sociales , reducir desigualdades y fortalecer las condiciones de vida de quienes más lo necesitan.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los programas sociales del Gobierno federal sean asistencialistas y afirmó que, por el contrario, se trata de derechos establecidos para la población .

El siniestro en la mina Pasta de Conchos, ocurrido en 2006 en el estado de Coahuila, dejó decenas de trabajadores sin vida y marcó uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del sector minero en México.

La mandataria explicó que el objetivo del recorrido es dialogar directamente con los familiares , dar seguimiento a los trabajos relacionados con el sitio y reiterar el compromiso del Gobierno federal con la memoria, la justicia y la reparación.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que realizará una visita a León y posteriormente a Pasta de Conchos , donde sostendrá un encuentro con las familias de los mineros que fallecieron en la tragedia ocurrida hace 20 años.

En ese sentido, reiteró que la relación bilateral debe sustentarse en el respeto mutuo, la cooperación económica y la defensa de la soberanía nacional, al tiempo que se garantiza la continuidad de cadenas productivas estratégicas para América del Norte.

La presidenta sostuvo que estos datos demuestran que, más allá de una política internacional marcada por mayores tendencias proteccionistas , resulta fundamental para ambas naciones preservar y fortalecer el tratado comercial vigente .

Sheinbaum destacó que, incluso en un contexto donde se han impuesto aranceles al acero, aluminio y vehículos , el intercambio comercial entre ambos países se ha mantenido dinámico , lo que evidencia la solidez de la integración económica regional.

Al referirse a que México es actualmente el principal socio comercial de Estados Unidos, la mandataria subrayó que el país no sólo es el mayor exportador hacia la economía estadounidense , sino también el primer comprador de productos de origen estadounidense , lo que refleja una relación bilateral profundamente interdependiente.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la relación económica entre México y Estados Unidos se basa en una “integración con soberanía” , dinámica que —señaló— se ha consolidado desde antes de la firma de los tratados comerciales formales entre ambas naciones.

Durante su intervención, la mandataria subrayó que esta disminución es resultado de un trabajo coordinado entre distintas instituciones federales y estatales , como parte de la estrategia nacional de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, si bien Guanajuato continúa siendo la entidad con mayor número de homicidios en el país , en los últimos meses se ha logrado una reducción en los asesinatos .

Las autoridades subrayaron que estos proyectos buscan fortalecer la conectividad, impulsar el desarrollo regional y ampliar las oportunidades educativas y económicas en Guanajuato.

El tramo actualmente en construcción es el de Querétaro–Irapuato , el cual forma parte de la conexión que enlazará la Ciudad de México con el Bajío. De acuerdo con las estimaciones presentadas, se prevé una demanda de 50 mil pasajeros diarios entre la CDMX e Irapuato , lo que posicionaría al proyecto como uno de los ejes estratégicos de movilidad en el centro del país.

Detalló que en diciembre pasado se adquirieron 47 trenes , con una velocidad máxima de 167 kilómetros por hora , que formarán parte del nuevo sistema ferroviario en la región.

Por su parte, Andrés Lajous informó sobre el proceso de licitación y adquisición de trenes para el proyecto ferroviario Querétaro–Irapuato .

En cuanto a infraestructura educativa, señaló que ya fue concluido el Bachillerato Tecnológico Plantel León , cuya inauguración está prevista para este mismo día. Además, anunció que durante este año se desarrollará el Bachillerato Tecnológico Plantel Celaya , como parte de la ampliación de la oferta de educación media superior en el estado.

En el rubro de conservación vial, destacó el programa conocido como “megabachetón” , mediante el cual se intervienen 380 kilómetros , lo que representa cerca del 40% de la red federal en la entidad , con trabajos de repavimentación y mantenimiento mayor.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina , informó sobre los principales proyectos que se desarrollan en Guanajuato, tanto en materia carretera como educativa.

El secretario reiteró que las acciones en Guanajuato forman parte de una estrategia permanente para debilitar las estructuras criminales , reducir la violencia y fortalecer la seguridad en la entidad mediante operativos focalizados y coordinación interinstitucional.

Asimismo, destacó que en febrero fueron detenidos cuatro integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima , entre ellos Moisés “N” , alias Moi , identificado como uno de los presuntos integrantes de ese grupo delictivo.

García Harfuch subrayó la captura de José Francisco “N” , alias Alfa 1 , así como de Sandra “N” , conocida como La Patrona .

En ese mismo periodo, informó, se aseguraron más de cinco toneladas de droga , entre las que se incluyen mil pastillas de fentanilo , además de otros estupefacientes decomisados en distintos municipios del estado.

Durante su intervención, destacó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026 se logró la detención de 4 mil 400 personas en la entidad , como resultado de operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , afirmó que Guanajuato ha sido una prioridad dentro de la estrategia nacional de seguridad desde el inicio de la actual administración federal.

Rodríguez reiteró que la estrategia de atención a las causas busca no sólo combatir los delitos, sino también prevenir la violencia desde el ámbito social , mediante programas de bienestar, recuperación de espacios públicos y acciones focalizadas en las zonas con mayores índices delictivos.

La funcionaria subrayó que estos espacios permiten establecer compromisos concretos entre las distintas instancias de gobierno, dar seguimiento a casos prioritarios y reforzar la presencia institucional en las comunidades.

De acuerdo con las cifras presentadas, se realizaron 346 sesiones de la mesa estatal , además de una sesión interestatal y dos interregionales . A nivel regional, se llevaron a cabo 3 mil 441 reuniones , en las que se alcanzaron 730 acuerdos orientados a fortalecer la seguridad y atender factores sociales vinculados a la violencia.

Durante su participación, detalló que las Mesas de Construcción de Paz se llevaron a cabo en las 10 regiones del estado , con la finalidad de coordinar esfuerzos entre autoridades federales, estatales y municipales, así como dar seguimiento puntual a los principales problemas de seguridad en cada zona.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez , informó sobre las acciones implementadas en Guanajuato en materia de atención a las causas de la violencia , como parte de la estrategia integral del Gobierno federal.

Guanajuato reduce 65% el promedio mensual de homicidios dolosos, informa Marcela Figueroa

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó el informe de incidencia delictiva en Guanajuato, donde destacó una disminución sostenida en diversos indicadores de alto impacto.

De acuerdo con los datos expuestos, el promedio mensual de homicidios dolosos en la entidad registró una reducción del 65% entre septiembre de 2024 y enero de 2026, al pasar de 12.71 víctimas a 4.45 en el mismo periodo comparativo. Subrayó que enero de 2026 se convirtió en el mes con el nivel más bajo de los últimos 17 meses en este delito.

En cuanto al promedio diario de víctimas de homicidio, Figueroa detalló que de 2018 a 2025 se observa una disminución del 19%, lo que refleja —señaló— una tendencia gradual a la baja en la violencia letal en el estado.

Disminuyen delitos de alto impacto

Durante la presentación, se informó que los delitos de alto impacto en Guanajuato disminuyeron un 35% entre octubre de 2024 y enero de 2026.

Al comparar enero de 2025 con enero de 2026, la mayoría de estos ilícitos reportaron reducciones. El feminicidio bajó 50%, mientras que la extorsión disminuyó 31% y el robo a vehículo con violencia 14%.

Además, el delito de secuestro se mantuvo en cero casos en ambos meses, un dato que fue resaltado durante el informe.

Delitos que registraron aumento

No obstante, también se reportaron incrementos en algunos rubros. El robo a transeúnte con violencia aumentó 18.5%, y el robo a casa habitación con violencia creció 30.8% en el comparativo anual entre enero de 2025 y enero de 2026.

Las autoridades señalaron que se mantendrá el monitoreo puntual de estos delitos y se reforzarán las estrategias focalizadas para contener su crecimiento, al tiempo que se busca consolidar la tendencia a la baja en homicidios y otros ilícitos de alto impacto.