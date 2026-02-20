México

Shakira en el Zócalo de la CDMX: cuánto costó su concierto de 2007 y qué ha cambiado en su vida

Casi dos décadas después, la cantautora colombiana se reencontrará con sus fans en uno de los sitios más icónicos de México

La superestrella global Shakira posa
La superestrella global Shakira posa para la cámara mientras se confirma su esperado regreso al Zócalo de la Ciudad de México en 2026, prometiendo un concierto inolvidable para sus fans. (Infobae México / Especial)

Casi dos décadas después, Shakira se reencontrará con sus fans mexicanos en uno de los sitios más icónicos de la capital, la Plaza de la Constitución. Mediante un comunicado conjunto, la barranquillera y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmaron que la cita será el próximo 1 de marzo a las 20:00 horas.

La próxima presentación de Shakira reviste singular importancia debido a que su presentación de 2007 batió récords de asistencia que, si bien han sido superados, marcó un parteaguas en la historia de los eventos masivos gratuitos en la ciudad.

El regreso no solo despierta nostalgia, también revive la memoria del concierto de 2007, cuando la cantante se presentó de forma gratuita como parte de su Oral Fixation Tour.

Shakira actuando en el escenario
Shakira actuando en el escenario con bailarinas y una multitud masiva en el Concierto en el Zócalo de CDMX en 2007. (YouTube)

¿Cuánto costó el concierto de Shakira en 2007?

Aquella noche, celebrada el 27 de mayo, reunió a más de 210 mil personas y se convirtió en uno de los eventos musicales más concurridos en la historia del Zócalo.

Aunque el acceso fue libre, la presentación implicó un gasto relevante en logística. De acuerdo con artículos informativos, Shakira no cobró honorarios artísticos y aceptó cantar “gratis” como agradecimiento al público mexicano.

Sin embargo, los costos de producción —escenario, sonido, iluminación y seguridad— fueron cubiertos en su mayoría por patrocinadores privados, entre ellos la empresa Corona, con apoyo del entonces Gobierno del Distrito Federal, encabezado por Marcelo Ebrard.

Ese modelo de colaboración permitió realizar un espectáculo de gran escala sin costo para los asistentes y sentó un precedente para futuros conciertos gratuitos en la capital.

Lo que ha cambiado en la vida de Shakira

En 2007, Shakira cerraba una de las etapas más exitosas de su carrera con Fijación Oral. Desde entonces, su trayectoria tomó nuevos rumbos. Lanzó discos clave como She Wolf, Sale el Sol y El Dorado, protagonizó el medio tiempo del Super Bowl y se consolidó como una de las artistas latinas más influyentes del mundo.

En lo personal, su vida también dio giros decisivos. Formó una familia, enfrentó una mediática separación del exfutbolista Gerad Piqué, resolvió un proceso legal en España y se mudó a Miami con sus hijos. En paralelo, reforzó su perfil como empresaria y activista a través de la Fundación Pies Descalzos.

En 2024 inició una nueva etapa creativa con el álbum Las mujeres ya no lloran y una gira internacional que rompió récords de asistencia, incluido un maratón de conciertos con boletos agotados en la Ciudad de México.

Shakira, a su llegada a
Shakira, a su llegada a un juzgado en Barcelona, en una imagen de 2022. (David Oller/Europa Press)

Un regreso cargado de simbolismo

“¡México lindo! ¿Se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, yo quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir”, expresó Shakira en Instagram al confirmar el concierto.

El reencuentro en el Zócalo no solo conecta dos momentos de su carrera, también refleja la transformación de una artista que pasó de ícono pop global a figura de resiliencia personal, sin perder el vínculo con un público que la ha acompañado desde hace casi 20 años.

