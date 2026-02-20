México

Cuántas personas tendría que reunir Shakira en el Zócalo de CDMX para romper el récord de Los Fabulosos Cadillacs

210 mil personas disfrutaron del primer concierto gratuito de la estrella colombiana en la Ciudad de México que se llevó a cabo en 2007

La colombiana anunció un show
La colombiana anunció un show sorpresa en la capital mexicana.

Casi 20 años después del concierto gratuito que ofreció en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, Shakira volverá a cantarle a sus fans mexicanos sin ningún costo como muestra de agradecimiento por el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera.

Fue la propia estrella colombiana quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales:

“¡México lindo!¿Se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, yo quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir. Ustedes me han dado tanto, tanto, que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado. Así que quiero darle las gracias a todos los que van a hacer posible este evento, a Corona, que cumple cien años, al Gobierno de la Ciudad de México y, sobre todo, a ustedes, mis fans mexicanos, que son lo más lindo que existe. Los quiero mucho, mucho, mucho."
Shakira en México. (OCESA: César
Shakira en México.

Horario

De acuerdo con la información que compartió la cantante en sus redes sociales, la presentación en vivo se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo en la explanada de la Plaza de la Constitución y arrancará en punto de las 20:00 horas (centro de México).

Se desconoce si presentará el mismo espectáculo de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” o hará algunos cambios. Cabe recordar que en sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros contó con algunos invitados como Fuerza Regida, Belinda, Danna Paola y el Mariachi Gama 1000.

¿Romperá otro récord?

La intérprete rompió un récord en la Ciudad de México al ofrecer 12 conciertos sold out en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” y todo indica que podría alcanzar otro con su próximo concierto en el Zócalo.

Shakira tiene el tour más
Shakira tiene el tour más grande en la historia de México

Y es que en 2007, año en que se presentó por primera vez completamente gratis en la explanada, reunió a 210 mil personas. Ahora, podría superar el número y desbancar a Los Fabulosos Cadillacs que se posicionan en el primer lugar.

Para ello, la cantante deberá rebasar los 300 mil asistentes.

Top 10 conciertos multitudinarios en el Zócalo de CDMX

De acuerdo con un artículo publicado por ¡Billboard!, ellos son los artistas nacionales e internacionales que han registrado mayores niveles de asistencias en los conciertos gratuitos que han ofrecido en la explanada de la Plaza de la Constitución.

ARCHIVO - Vicentico, vocalista de
Vicentico, vocalista de la banda de rock argentina Los Fabulosos Cadillacs, centro, y el bajista Sr. Flavio, derecha, durante su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 3 de junio de 2023.
  1. Los Fabulosos Cadillacs - 300 mil personas
  2. Grupo Firme - 280 mil personas
  3. Paul McCartney - 230 mil personas
  4. Vicente Fernández - 219 mil personas
  5. Justin Bieber - 215 mil personas
  6. Shakira - 210 mil personas
  7. Roger Waters - 200 mil personas
  8. Residente - 180 mil personas
  9. Café Tacuba - 170 mil personas
  10. Rosalía - 160 mil personas

Dentro de la lista destacan Grupo Firme, Vicente Fernández y Café Tacvba, pues son los únicos artistas mexicanos que han logrado entrar a la lista.

Esta se podría modificar después de que Shakira se presente en el Zócalo por segunda ocasión en su carrera.

