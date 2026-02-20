México

¿Quién es Diego Bacter, el nuevo novio de Majo Aguilar? Así confirmó su romance con fotos inéditas

La intérprete de regional mexicano hizo pública su relación en San Valentín

Guardar
(IG: @diego.bacter // @majo_aguilar)
(IG: @diego.bacter // @majo_aguilar)

Diego Rangel, mejor conocido en el medio artístico nacional como Diego Bacter, confirmó su romance con Majo Aguilar a través de redes sociales.

El músico, quien actualmente forma parte de la banda Porter, publicó unas fotografías en su cuenta de Instagram, donde aparece muy acaramelado junto a la intérprete de regional mexicano.

Hasta el momento, se desconoce cuándo los artistas comenzaron su relación amorosa. No obstante, se sabe que recientemente compartieron escenario en el Auditorio Nacional. Y es que la integrante de la dinastía Aguilar asistió como invitada especial para cantar un tema de la agrupación.

(IG: @diego.bacter)
(IG: @diego.bacter)
(IG: @diego.bacter)
(IG: @diego.bacter)

¿Quién es el nuevo novio de Majo Aguilar?

Diego Rangel se ha consolidado como músico en la industria del entretenimiento nacional. Destaca como sinth, bajista y programador oficial de la agrupación Porter, además ha desempeñado labores como compositor y comunicólogo.

Tras la disolución temporal de Porter, inició su trayectoria como solista, publicando sencillos como “tak tak tak” y “radio mantente afuera”.

En el presente, Diego Bacter sostiene una presencia activa en el entorno digital mediante su cuenta de Instagram, donde reúne a 15.5 mil seguidores. En dicho espacio, se describe como Mixer, Producer & Sound Engineer, reflejando su perfil multifacético en la producción e ingeniería de sonido.

(IG: @majo_aguilar)
(IG: @majo_aguilar)

Entre sus seguidores en esta red social se encuentra Majo Aguilar, lo que confirma el reconocimiento y la interacción que mantiene con otras figuras del ámbito artístico nacional.

Anuncia su primer concierto en el Auditorio Nacional

La cantante de música ranchera sorprendió a sus seguidores de redes sociales y fans en general tras anunciar su primer concierto estelar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México

De acuerdo con la información que compartió, el espectáculo en vivo se llama “Se Armó El Baile” y está programado para el 13 de noviembre de 2026.

(Facebook Majo Aguilar)
(Facebook Majo Aguilar)

La cantante ha elegido este recinto emblemático para consolidar una nueva etapa en su carrera.

La venta de boletos se llevará a cabo a través de la plataforma Ticketmaster. La preventa dará inicio el 23 de febrero, seguida por la venta general a partir del 24 de febrero.

Premios Lo Nuestro 2026

La cantante obtuvo dos reconocimientos en la edición número 38 de Premio Lo Nuestro, celebrada en el Kaseya Center de Miami.

La artista fue galardonada en la categoría de Mejor Combinación Femenina, junto a Yuridia por el tema “Brujería”, y en la categoría de Artista Femenina del Año - Música Mexicana.

Temas Relacionados

Diego BacterMajo AguilarGil CerezoAuditorio NacionalPorterKinkymexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Popocatépetl tuvo 29 exhalaciones este 20 de febrero

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl tuvo 29 exhalaciones este

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 20 de febrero: vehículo descompuesto en Avenida Río Churubusco

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

SRE exige atención médica para menores y adultos mexicanos en Dilley tras casos de enfermedad

La Secretaría de Relaciones Exteriores realizó visitas y mantiene comunicación con autoridades de Estados Unidos para verificar atención médica y apoyo consular a mexicanos detenidos

SRE exige atención médica para

Maravíllate con la riqueza cultural de México en esta foto del día

El INAH se encarga de escoger todos los días una imagen que retrata la grandeza y riqueza cultural del país

Maravíllate con la riqueza cultural

Veterinaria de Sonora genera revuelo al exhibir que tiene solicitudes de pacientes “therians”

La publicación compartida por la clínica en redes sociales provocó debate y cientos de reacciones.

Veterinaria de Sonora genera revuelo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acribillan a tres hombres en

Acribillan a tres hombres en Apaseo el Alto; uno era primo de la alcaldesa Guadalupe Monserrat Mendoza

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía de Jalisco desconoce sanciones de EEUU pero sí indaga fraudes por tiempo compartido

Así fue la vez que El Mayo Zambada fue detenido por una hora en 2016, según El Mini Lic

Así se promocionaba Kovay Gardens en Nayarit, hoy ligado a la red fraudulenta de tiempos compartidos del CJNG

De El Mencho al Tolín: quiénes son los 8 señalados del CJNG por red de fraude turístico

ENTRETENIMIENTO

Shakira confirma concierto gratuito en

Shakira confirma concierto gratuito en el Zócalo de CDMX: fecha y hora

¿Indirecta para Óscar Burgos? Karla Panini publica mensaje sobre los Therian y desata controversia en redes

Romeo Santos y Prince Royce anuncian conciertos juntos en CDMX: fechas, preventa y sede

Majo Aguilar celebra doble triunfo en Premio Lo Nuestro y envía mensaje a su “colega” Ángela Aguilar

Cazzu anuncia nuevas fechas en México: consulta aquí ciudades y venta de boletos para ver su tour ‘Latinaje’

DEPORTES

Cuándo podrá jugar Marcelo Flores

Cuándo podrá jugar Marcelo Flores con la selección de Canadá tras renunciar a México

Checo Pérez concluye pruebas de pretemporada con simulación de carrera: estos fueron los tiempos de Cadillac

Álvaro Fidalgo rompe el silencio y confiesa su deseo de ser llamado a la Selección Mexicana

Ya habría fecha para el regreso de Alexis Vega con Toluca en el Clausura 2026

Miguel Herrera lanza crítica sobre el estilo de Aguirre rumbo al Mundial 2026: “No me gusta cómo juegan sus equipos”