¿Quién es Diego Bacter, el nuevo novio de Majo Aguilar? Así confirmó su romance con fotos inéditas

(IG: @diego.bacter // @majo_aguilar)

Diego Rangel, mejor conocido en el medio artístico nacional como Diego Bacter, confirmó su romance con Majo Aguilar a través de redes sociales.

El músico, quien actualmente forma parte de la banda Porter, publicó unas fotografías en su cuenta de Instagram, donde aparece muy acaramelado junto a la intérprete de regional mexicano.

Hasta el momento, se desconoce cuándo los artistas comenzaron su relación amorosa. No obstante, se sabe que recientemente compartieron escenario en el Auditorio Nacional. Y es que la integrante de la dinastía Aguilar asistió como invitada especial para cantar un tema de la agrupación.

¿Quién es el nuevo novio de Majo Aguilar?

Diego Rangel se ha consolidado como músico en la industria del entretenimiento nacional. Destaca como sinth, bajista y programador oficial de la agrupación Porter, además ha desempeñado labores como compositor y comunicólogo.

Tras la disolución temporal de Porter, inició su trayectoria como solista, publicando sencillos como “tak tak tak” y “radio mantente afuera”.

En el presente, Diego Bacter sostiene una presencia activa en el entorno digital mediante su cuenta de Instagram, donde reúne a 15.5 mil seguidores. En dicho espacio, se describe como Mixer, Producer & Sound Engineer, reflejando su perfil multifacético en la producción e ingeniería de sonido.

(IG: @majo_aguilar)

Entre sus seguidores en esta red social se encuentra Majo Aguilar, lo que confirma el reconocimiento y la interacción que mantiene con otras figuras del ámbito artístico nacional.

Anuncia su primer concierto en el Auditorio Nacional

La cantante de música ranchera sorprendió a sus seguidores de redes sociales y fans en general tras anunciar su primer concierto estelar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México

De acuerdo con la información que compartió, el espectáculo en vivo se llama “Se Armó El Baile” y está programado para el 13 de noviembre de 2026.

(Facebook Majo Aguilar)

La cantante ha elegido este recinto emblemático para consolidar una nueva etapa en su carrera.

La venta de boletos se llevará a cabo a través de la plataforma Ticketmaster. La preventa dará inicio el 23 de febrero, seguida por la venta general a partir del 24 de febrero.

Premios Lo Nuestro 2026

La cantante obtuvo dos reconocimientos en la edición número 38 de Premio Lo Nuestro, celebrada en el Kaseya Center de Miami.

La artista fue galardonada en la categoría de Mejor Combinación Femenina, junto a Yuridia por el tema “Brujería”, y en la categoría de Artista Femenina del Año - Música Mexicana.