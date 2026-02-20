México

Pensión IMSS: esta es la fecha exacta del pago en marzo 2026

Con el aviso emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social los adultos mayores pueden planificar sus gastos para el tercer mes del año

IMSS anuncia cuándo pagará la
IMSS anuncia cuándo pagará la pensión correspondiente al mes de marzo 2026.

Previo a que termine el mes de febrero, pensionados del IMSS suelen estar atentos a la información sobre el siguiente pago mensual. Las dudas aumentan cuando el calendario oficial presenta modificaciones, como ocurre en marzo de 2026, mes en el que el depósito experimenta un ajuste por cuestiones de calendario.

En este artículo te explicamos sobre la programación específica, los detalles del procedimiento y los canales disponibles para quienes reciben la prestación económica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Fecha exacta del pago de la pensión IMSS

El depósito correspondiente a marzo de 2026 se realizará el lunes 2 y no el primer día del mes. La razón es que el 1 de marzo cae en domingo, lo que obliga a mover la dispersión al siguiente día hábil, de acuerdo con las reglas administrativas del IMSS. El pago será transferido directamente a la cuenta bancaria registrada por cada persona pensionada.

La programación anual de pagos del IMSS para 2026 ya está definida. El objetivo es garantizar que el depósito ocurra en jornada bancaria operativa, evitando cualquier contratiempo por días inhábiles.

Las fechas del pago de pensión para este año fueron publicadas en diciembre de 2025, quedando de la siguiente forma:

  • Marzo: lunes 2
  • Abril: miércoles 1
  • Mayo: lunes 4
  • Junio: lunes 1
  • Julio: miércoles 1
  • Agosto: lunes 3
  • Septiembre: martes 1
  • Octubre: jueves 1
  • Noviembre: lunes 2
  • Diciembre: martes 1
Calendario de pago de pensiones
Calendario de pago de pensiones IMSS 2026.

El pago se realiza automáticamente a la cuenta bancaria registrada y no es necesario acudir a ventanillas si los datos están actualizados. Los bancos y entidades autorizadas que participan en el convenio vigente incluyen:

  • BBVA
  • Banamex
  • Banorte
  • HSBC
  • Santander
  • Scotiabank
  • Afirme
  • Banco Azteca
  • Banco del Bienestar
  • Ve por más
  • Inbursa 

En caso de optar por una cuenta bancaria previamente abierta a tu nombre, el IMSS no asumirá responsabilidad ante posibles comisiones aplicadas por la entidad financiera. Para evitar cargos por retiros o consultas de saldo, la cuenta debe estar vinculada a una de las instituciones autorizadas y registrarse específicamente para la recepción del pago de pensión.

Antes de decidir, revisa detenidamente las condiciones que ofrece cada banco para seleccionar la alternativa más conveniente.

Verificación del depósito y canales de atención IMSS

Los pensionados pueden consultar su abono a través de cajeros automáticos, aplicaciones móviles o directamente con su banco. Si el depósito no aparece en la fecha programada, el Instituto recomienda comunicarse primero con la entidad bancaria. En caso de persistir la situación, el IMSS ofrece atención telefónica y en subdelegaciones, donde se solicita identificación oficial y número de seguridad social para cualquier aclaración.

El Instituto insiste en que nunca solicita información bancaria confidencial mediante llamadas no verificadas y exhorta a usar únicamente sus canales institucionales para trámites de pensión.

MÁS NOTICIAS

