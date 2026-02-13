Pensión ISSSTE 2026: pago de marzo se adelanta, a partir de esta fecha podrás recibirlo

La nueva programación establece que los pagos se adelantan para brindar certidumbre a quienes reciben pensión o jubilación. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha publicado el calendario oficial de pagos para 2026, confirmando que el depósito correspondiente a marzo se realizará antes de que inicie el mes.

Este adelanto es parte de una estrategia para ofrecer mayor certidumbre y tranquilidad a jubilados y pensionados, quienes dependen de estos ingresos para cubrir gastos esenciales.

El pago anticipado de jubilados y pensionados del ISSSTE facilita la cobertura de gastos prioritarios como servicios y medicamentos. FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM

La medida de anticipar los depósitos se ha consolidado como una política institucional para asegurar que las personas beneficiarias cuenten con sus recursos con oportunidad. Así, el ISSSTE busca que la planeación financiera sea más sencilla y que los beneficiarios enfrenten menos obstáculos para cumplir con sus necesidades diarias.

¿Cuándo se deposita el pago de marzo 2026?

El pago correspondiente a marzo 2026 estará disponible a partir del viernes 27 de febrero de 2026. Esta fecha permite que los recursos se reflejen en las cuentas bancarias antes del inicio del mes siguiente, en línea con el modelo de pagos anticipados adoptado por el ISSSTE.

El depósito de marzo se realiza el viernes 27 de febrero de 2026 .

El pago se refleja directamente en la cuenta bancaria registrada por el beneficiario.

Los recursos suelen estar disponibles desde las primeras horas, aunque el horario puede variar según la institución financiera.

El ISSSTE adelanta el pago de marzo 2026 para jubilados y pensionados, depositando los recursos el 27 de febrero. (X/ avisosbienestar)

Este adelanto ayuda a los pensionados y jubilados a planear con mayor eficacia el pago de servicios, compra de medicamentos y otros compromisos prioritarios. Además, contribuye a que las familias puedan enfrentar el ciclo económico anual sin sobresaltos.

Calendario de pagos ISSSTE 2026

El calendario anual del ISSSTE detalla las fechas de dispersión de recursos, facilitando la administración del dinero para quienes reciben pensión o jubilación. El depósito se realiza de manera automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario, garantizando acceso inmediato y seguro:

Enero: 2 de enero

Febrero: 30 de enero

Marzo: 27 de febrero

Abril: 27 de marzo

Mayo: 29 de abril

Junio: 29 de mayo

Julio: 29 de junio

Agosto: 30 de julio

Septiembre: 28 de agosto

Octubre: 30 de septiembre

Noviembre: 29 de octubre

Diciembre: 27 de noviembre

El calendario oficial del ISSSTE 2026 detalla fechas de depósito mensuales y entrega del aguinaldo en dos partes. Foto: Gobierno de México.

La programación incluye el depósito del aguinaldo en dos partes: la primera en la quincena de noviembre y la segunda junto con el pago de diciembre.

Recomendaciones para el cobro y seguridad

El ISSSTE recomienda a sus beneficiarios tomar precauciones al momento de disponer de sus recursos, privilegiando la seguridad y el uso de medios electrónicos.

Revisa el saldo en aplicaciones móviles o banca en línea para evitar filas.

Utiliza la tarjeta de débito para compras en supermercados y farmacias.

No acudas solo a cajeros automáticos , especialmente en horarios nocturnos.

El dinero permanece seguro en la cuenta: no es necesario retirar el total de inmediato.

El ISSSTE recomienda el uso de banca en línea y aplicaciones móviles para verificar saldos y realizar operaciones de forma segura. - Andina

Ante cualquier inconveniente, como la falta de reflejo del depósito, es posible contactar a los canales oficiales del ISSSTE para recibir orientación.