México

Pedro Sola revela fuerte enojo que tuvo con Daniel Bisogno y afirma que Pati Chapoy presentía su muerte

El conductor rememora episodios inéditos y las emociones presentes en el primer aniversario de su compañero de pantalla

Guardar
Pedro Sola recordó con nostalgia
Pedro Sola recordó con nostalgia y sinceridad a Daniel Bisogno en el primer aniversario luctuoso del famoso conductor de televisión mexicana (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Pedro Sola, uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana, compartió recuerdos íntimos sobre Daniel Bisogno al acercarse el primer aniversario luctuoso del conductor.

En un homenaje colmado de nostalgia, Sola relató el momento de mayor tensión que vivió con su colega. “Hace poco reflexioné sobre el episodio más fuerte entre nosotros. Fue durante Tempranito. Yo daba una mención, estábamos Alan Tacher, Anette Michel y Daniel. De repente, él se acercó, le quitó la cabeza a un oso y me la arrojó, me pegó con ella. Ahí sí me molesté bastante”, recordó, para luego precisar que, pese al enojo, la amistad logró superar aquel incidente.

No obstante, Sola confesó sentir un reclamo que aún no logra dejar atrás. “Así como era inteligente, tenía esta actitud tan tonta y yo siempre le reclamé y se lo voy a reclamar hasta el infinito de que aquí se le dijo que hiciera un testamento”, expresó con frustración.

La ausencia de testamento generó complicaciones familiares y legales posteriores al fallecimiento de Bisogno. “Después vino la problemática entre su exesposa y la familia. Es algo que pudo haberse evitado”, comentó Sola, aludiendo a las disputas que surgieron tras la muerte de su amigo.

La amistad entre Pedro Sola
La amistad entre Pedro Sola y Daniel Bisogno superó momentos de tensión, como el recordado incidente durante el programa Tempranito (Sale el Sol / @bisognodaniel / Instagram)

El vaticinio de Pati Chapoy

El homenaje dio paso también a confesiones sobre los últimos días de Bisogno y la angustia compartida por personas cercanas. Sola relató una conversación con Pati Chapoy, compañera periodista, quien le manifestó su pesimismo ante el delicado estado de salud de Bisogno: “Todo lo que él pasó al final, gravísimo, gravísimo... y pues de repente a mí un día Pati me dijo: ‘¿Sabes qué, Pedrito? Yo no creo que Daniel salga de esta’”.

Fuentes cercanas, como el productor teatral Alejandro Gou, confirmaron el avance del deterioro por padecimientos físicos. El problema comenzó con várices esofágicas que se agravaron por infecciones bacterianas, lo que condujo a hemorragias internas severas y frecuentes hospitalizaciones en los últimos años.

A pesar de los diagnósticos adversos y del deterioro visible, Sola admitió que nunca imaginó un desenlace tan drástico. La noticia de la partida de su amigo le resultó profundamente desconcertante, marcando un antes y un después en su memoria.

Pati Chapoy expresó a Pedro
Pati Chapoy expresó a Pedro Sola su desesperanza sobre la recuperación de Daniel Bisogno en los momentos más delicados de su enfermedad (Fotos: Ventaneando)

Actor, comediante y figura central de ‘Ventaneando’

Daniel Bisogno (Ciudad de México, 19 de mayo de 1973 - 20 de febrero de 2025) fue un conductor, actor y comediante mexicano, reconocido principalmente por su trabajo en el programa de espectáculos Ventaneando de TV Azteca, donde se mantuvo durante más de 25 años. Su estilo directo y sarcástico lo convirtió en una figura central del periodismo de espectáculos en México.

Inició su carrera en la década de los 90, primero en radio y luego en televisión, y también incursionó en el teatro con obras como El Tenorio Cómico y Lagunilla mi barrio. Además, participó en proyectos de doblaje y fue locutor de radio.

El productor Alejandro Gou detalló
El productor Alejandro Gou detalló que el proceso de salud de Bisogno comenzó con várices esofágicas e infecciones que causaron hemorragias y hospitalizaciones (/Foto: Infobae México/ Jovani Pérez))

En el ámbito personal, fue padre de una hija, Michaela, fruto de su matrimonio con Cristina Riva Palacio. Bisogno enfrentó varias polémicas y complicaciones de salud en sus últimos años, falleciendo a los 51 años tras padecer una serie de complicaciones médicas relacionadas con un trasplante de hígado y riñón.

Temas Relacionados

Pedro SolaAnette MichelPati ChapoyAusencia De TestamentoConflicto FamiliarDaniel BisognoVentaneandomexico-entretenimiento

Más Noticias

Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso

Estos productos se consumen en diferentes presentaciones y horarios, ya sea en el desayuno, como ingrediente principal de guisos, en tacos, tortas o como botanas

Cuáles son los efectos de

Lupita Jones no puede con los protocolos de La Casa de los Famosos México y estuvo a punto de renunciar

En pleno aislamiento previo al reality, la ex Miss Universo puso en jaque la producción tras un episodio de ansiedad

Lupita Jones no puede con

Qué hacer si mi hijo quiere ser therian

Una mezcla de autoexploración, influencias sociales y factores psicológicos ayuda a entender este fenómeno que desconcierta a tantas familias

Qué hacer si mi hijo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Monterrey

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárate antes de salir: conoce

Conoce el clima de este día en Culiacán Rosales

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Conoce el clima de este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos personas con

Detienen a dos personas con 10 millones de pesos en metanfetamina en Guanajuato

Con llamadas y cobros excesivos: así opera la red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG sancionada por EEUU

Confirman que son elementos de la Defensa los que golpearon a un joven en Michoacán, serán sancionados

Aumentó la cifra de muertos tras el ataque armado en un parque de San Francisco del Rincón, Guanajuato

FGR comenzó investigación tras la localización de un presunto narcolaboratorio en Ixtlán del Río, Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Lupita Jones no puede con

Lupita Jones no puede con los protocolos de La Casa de los Famosos México y estuvo a punto de renunciar

‘Sixpence None the Richer’ anuncia concierto en la CDMX

Mario Bezares se salvó por minutos de una redada ICE en EEUU: “No salgas”

La advertencia que Sergio Mayer le hizo a su esposa, Isabella Camil, antes de entrar a La Casa de los Famosos

Frankie Muniz llega a CDMX: fecha y precio para conocer a la estrella de ‘Malcolm El De En Medio’

DEPORTES

Australia en el Mundial 2026:

Australia en el Mundial 2026: fechas y horarios

Jackie Nava, ex campeona mundial, asegura que peleas del Supernova Genesis no son boxeo: “Hay público para todo”

André Jardine descarta a Kevin Álvarez en la convocatoria del América y anuncia quién sería su reemplazo

La NFL también podría llegar a Guadalajara y Monterrey

Fallece importante figura del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano