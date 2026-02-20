Pedro Sola revela fuerte enojo que tuvo con Daniel Bisogno y afirma que Pati Chapoy presentía su muerte

Pedro Sola recordó con nostalgia y sinceridad a Daniel Bisogno en el primer aniversario luctuoso del famoso conductor de televisión mexicana (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Pedro Sola, uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana, compartió recuerdos íntimos sobre Daniel Bisogno al acercarse el primer aniversario luctuoso del conductor.

En un homenaje colmado de nostalgia, Sola relató el momento de mayor tensión que vivió con su colega. “Hace poco reflexioné sobre el episodio más fuerte entre nosotros. Fue durante Tempranito. Yo daba una mención, estábamos Alan Tacher, Anette Michel y Daniel. De repente, él se acercó, le quitó la cabeza a un oso y me la arrojó, me pegó con ella. Ahí sí me molesté bastante”, recordó, para luego precisar que, pese al enojo, la amistad logró superar aquel incidente.

No obstante, Sola confesó sentir un reclamo que aún no logra dejar atrás. “Así como era inteligente, tenía esta actitud tan tonta y yo siempre le reclamé y se lo voy a reclamar hasta el infinito de que aquí se le dijo que hiciera un testamento”, expresó con frustración.

La ausencia de testamento generó complicaciones familiares y legales posteriores al fallecimiento de Bisogno. “Después vino la problemática entre su exesposa y la familia. Es algo que pudo haberse evitado”, comentó Sola, aludiendo a las disputas que surgieron tras la muerte de su amigo.

La amistad entre Pedro Sola y Daniel Bisogno superó momentos de tensión, como el recordado incidente durante el programa Tempranito (Sale el Sol / @bisognodaniel / Instagram)

El vaticinio de Pati Chapoy

El homenaje dio paso también a confesiones sobre los últimos días de Bisogno y la angustia compartida por personas cercanas. Sola relató una conversación con Pati Chapoy, compañera periodista, quien le manifestó su pesimismo ante el delicado estado de salud de Bisogno: “Todo lo que él pasó al final, gravísimo, gravísimo... y pues de repente a mí un día Pati me dijo: ‘¿Sabes qué, Pedrito? Yo no creo que Daniel salga de esta’”.

Fuentes cercanas, como el productor teatral Alejandro Gou, confirmaron el avance del deterioro por padecimientos físicos. El problema comenzó con várices esofágicas que se agravaron por infecciones bacterianas, lo que condujo a hemorragias internas severas y frecuentes hospitalizaciones en los últimos años.

A pesar de los diagnósticos adversos y del deterioro visible, Sola admitió que nunca imaginó un desenlace tan drástico. La noticia de la partida de su amigo le resultó profundamente desconcertante, marcando un antes y un después en su memoria.

Pati Chapoy expresó a Pedro Sola su desesperanza sobre la recuperación de Daniel Bisogno en los momentos más delicados de su enfermedad (Fotos: Ventaneando)

Actor, comediante y figura central de ‘Ventaneando’

Daniel Bisogno (Ciudad de México, 19 de mayo de 1973 - 20 de febrero de 2025) fue un conductor, actor y comediante mexicano, reconocido principalmente por su trabajo en el programa de espectáculos Ventaneando de TV Azteca, donde se mantuvo durante más de 25 años. Su estilo directo y sarcástico lo convirtió en una figura central del periodismo de espectáculos en México.

Inició su carrera en la década de los 90, primero en radio y luego en televisión, y también incursionó en el teatro con obras como El Tenorio Cómico y Lagunilla mi barrio. Además, participó en proyectos de doblaje y fue locutor de radio.

El productor Alejandro Gou detalló que el proceso de salud de Bisogno comenzó con várices esofágicas e infecciones que causaron hemorragias y hospitalizaciones (/Foto: Infobae México/ Jovani Pérez))

En el ámbito personal, fue padre de una hija, Michaela, fruto de su matrimonio con Cristina Riva Palacio. Bisogno enfrentó varias polémicas y complicaciones de salud en sus últimos años, falleciendo a los 51 años tras padecer una serie de complicaciones médicas relacionadas con un trasplante de hígado y riñón.