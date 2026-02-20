México

Noroña niega que haya ejercido algún tipo de hostigamiento contra Grecia Quiroz

El senador acató la instrucción oficial que lo obligaba a eliminar material señalado como ofensivo hacia la presidenta municipal de Uruapan

Gerardo Fernández Noroña negó haber
Gerardo Fernández Noroña negó haber incurrido en hostigamiento o misoginia y aseguró respetar las normas en su actuación política. (CUARTOSCURO)

Gerardo Fernández Noroña, senador de la República, presentó una respuesta formal al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) después de que ese órgano le exigiera eliminar videos calificados como violencia política de género contra Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan.

En el escrito oficial compartido por el senador de Morena, Fernández Noroña afirmó haber retirado completamente los contenidos señalados y negó haber incurrido en conductas de hostigamiento o misoginia.

Fernández Noroña comunicó al IEM que, debido a las restricciones técnicas de YouTube, no podía editar los videos y que por ello procedió a su eliminación total.

Además, Noroña enfatizó que cumplió con el plazo de 24 horas impuesto para retirar el material. Defendió su derecho a la crítica política y dijo que mantendrá sus posicionamientos y cuestionamientos hacia otras figuras públicas dentro del marco legal.

En su respuesta, el legislador expresó: “Enfatizo que no he cometido algún acto de molestia, hostigamiento o intimidación en contra de Grecia Quiroz García”.

IEM determina que los videos de Noroña constituyen violencia política de género

La resolución del IEM exige
La resolución del IEM exige a Fernández Noroña abstenerse de actos de intimidación directa o indirecta contra la presidenta municipal de Uruapan. (Facebook: Carlos Manzo)

La resolución del IEM, emitida el 16 de febrero y notificada el 17, instruyó a Fernández Noroña a retirar segmentos específicos de tres videos publicados en su canal oficial de YouTube “GFNoroña Oficial”. La autoridad determinó que las expresiones volcadas en dichos materiales contravenían la normativa vigente y constituían violencia política de género.

El acuerdo otorgó un plazo de 24 horas para eliminar o modificar el contenido y estableció que, en caso de no cumplir con la edición requerida, se debía proceder a la eliminación total de los videos, así como notificar por escrito el acatamiento a la medida.

Además, el IEM ordenó al senador abstenerse de cualquier acto de hostigamiento, intimidación o molestia contra Grecia Quiroz, directos o indirectos, incluyendo publicaciones en medios u otras plataformas. La notificación también fue extendida a la Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República para supervisar el cumplimiento de estas disposiciones.

Stephanie Rodríguez, consejera jurídica del Ayuntamiento de Uruapan, explicó que la resolución se derivó de un Procedimiento Especial Sancionador por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Detalló que, aunque la libertad de expresión es un principio fundamental, no ampara discursos que se traduzcan en actos de violencia simbólica ni permite deslegitimar a una mujer en funciones públicas.

Descalificar a una mujer para cuestionar su capacidad, autonomía o legitimidad no forma parte del debate democrático, sino que encuadra en conductas sancionables conforme al marco normativo electoral”, señaló Rodríguez.

Orígenes de la disputa entre Fernández Noroña y Grecia Quiroz

Grecia Quiroz denunció intentos de
Grecia Quiroz denunció intentos de juicio político tras solicitar investigar a políticos por presuntos vínculos con el asesinato de Carlos Manzo. REUTERS/Ivan Arias

El conflicto entre Fernández Noroña y Quiroz tuvo origen en noviembre de 2025, después del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan y esposo de la actual presidenta municipal.

A raíz del crimen, Quiroz solicitó la investigación de políticos como Raúl Morón y Leonel Godoy por presuntos vínculos con el asesinato de Manzo y con grupos criminales.

Las declaraciones de Quiroz motivaron la reacción inmediata de Fernández Noroña, quien la acusó de utilizar el caso con fines políticos y de buscar la candidatura a la gubernatura de Michoacán.

En los videos retirados y en subsecuentes declaraciones, el senador sostuvo que sus críticas tenían un enfoque político e insistió: “Cuando la crítica viene de un hombre a una mujer política, cualquier respuesta es usada para acusarme de misoginia.

Por su parte, Grecia Quiroz rechazó las imputaciones y defendió el proyecto fundado junto a su esposo. “No permitiré que se intente manchar el nombre del líder del Movimiento del Sombrero, afirmó, insistiendo en que atravesaba un duelo y exigía respeto ante la situación.

Temas Relacionados

Gerardo Fernández NoroñaUruapanGrecia QuirozPolítica Mexicanamexico-noticias

