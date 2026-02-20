México

Maravíllate con la riqueza cultural de México en esta foto del día

El INAH se encarga de escoger todos los días una imagen que retrata la grandeza y riqueza cultural del país

Hay aspectos culturales de México
Hay aspectos culturales de México que cambian de región a región. (INAH)

La fotografía da la oportunidad de conocer más el mundo que nos rodea, ya sea captando estructuras arquitectónicas, animales, paisajes o personas que se convierten en protagonistas, nos aproximan a un momento impregnado de sentido artístico.

En medio de la rutina, la imagen de un rincón de México puede servir de entretenimiento, para aliviar la vista y conocer un detalle nuevo que podría servir para lucirse en reuniones.

Esta fotografía nos invita a reflexionar sobre la grandeza de la creatividad humana y la belleza de lo que se localiza en el país. Sin más dilación, a continuación está la imagen del día, proporcionada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).Rostro de cantera y corazón de plata: Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción en Zacatecas

El INAH muestra un
El INAH muestra un aspecto importante del país a través de una imagen. (Juan Carlos Basabe, INAH.)"

Símbolo de la prosperidad minera zacatecana y digna representante del Churrigueresco novohispano, la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción en Zacatecas se impone en el corazón de la ciudad con una superficie de 2,000 metros cuadrados y 45 metros de altura; así como su vistosa ornamentación en cantera rosa.

Caracterizado por un exuberante decorado, su estilo, también conocido como Estípite, buscó reflejar la importancia económica y el florecimiento cultural de la ciudad. Esto incluyó su aderezamiento con hornacinas con peanas, relieves con diamantes, motivos vegetales y antropomorfos, enmarcando elementos como ángeles o el rosetón en la parte alta de la fachada principal que vemos en la imagen, custodiado por las sacras esculturas de los apóstoles de Jesús.

Este soberbio recinto inició con una capilla de dimensiones menores, hasta llegar a su actual construcción de tres naves y una sacristía, orientada de oriente a poniente. Previa a la catedral, se construyeron dos templos parroquiales, la primera a finales de 1500 y la segunda a mediados de 1600; no obstante, las características no cumplían con los requerimientos para que perduraran, teniendo como resultado parroquias en ruinas.

La tercera construcción es la que hasta ahora se conserva, construida a lo largo de veintiún años por los mineros en el siglo XVII y consagrada a la Asunción de María. Su fachada principal, o portada de la Gloria, está dedicada a la Eucaristía y simboliza la última cena; la del lado sur, a la Virgen del patrocinio y la del lado norte, a la pasión de Cristo, todas ricamente decoradas.

En 1862, el Papa Pio IX le otorgó el rango de Catedral; para 1904, fue declarada Monumento del año Jubilar y, en 1959, el Papa Juan eleva su jerarquía a Basílica. Hoy en día, es el principal templo de la diócesis zacatecana.

Este espacio es uno de los puntos principales de la ciudad de Zacatecas, fundada tras el hallazgo de plata en 1546 y declarada oficialmente Zona de Monumentos Históricos, el 6 de junio de 2025 por el Gobierno de México, como distinción y testimonio de que el patrimonio arquitectónico ennoblece a la comunidad y lo convierte en un elemento de identidad y arraigo.

Te invitamos a conocer más sobre sus sitios históricos en nuestros materiales interactivos:

https://inah.gob.mx/images/interactivos/20250707_Rompecabezas/index.html
https://inah.gob.mx/images/interactivos/20250722_ZacatecasEnParejas/

La riqueza de México captada en imágenes

El país está lleno de diversos paisajes y cultura que le enriquecen. Desde los pueblos prehispánicos, hasta la actualidad, tiene un patrimonio variado en todo el territorio, el cual es el décimo cuarto más vasto del mundo. Aunque en México el idioma principal es el español, hay 67 lenguas indígenas con las que convive diariamente.

Desiertos, playas y selvas, son algunos de los variados ecosistemas de México, que junto a las ciudades, permiten que cada fotografía del día sea distinta a la anterior, sin dejar de lado su factor didáctico.

De acuerdo con el Gobierno federal, existen 189 sitios arqueológicos. Entre los más icónicos se encuentran Teotihuacán, Tajín, Palenque, Tulum y Chichen Itzá, ésta última considerada como una de las 7 maravillas del mundo desde el 2007 y patrimonio de la humanidad, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en la década de los 80.

Entre otros lugares inscritos como patrimonio de la humanidad, hay seis naturales, así como la antigua ciudad maya Calakmul, ubicada en el estado de Campeche. A lo largo de los 31 estados hay 120 mil monumentos históricos, mil 321 museos, mil 976 centros culturales y 111 pueblos mágicos.

En las imágenes escogidas por el INAH se aprecian desde piezas prehispánicas, paisajes, murales, ruinas, naturaleza, hasta recovecos de las diversas ciudades que traspasan de norte a sur.

