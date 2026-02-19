¿Sergio Mayer seguirá siendo diputado tras entrar a La Casa de los Famosos? Esto significa que un legislador pida licencia

Sergio Mayer solicitó licencia esta semana para separarse temporalmente del cargo como diputado federal. | Jovani Pérez

Sergio Mayer recientemente solicitó licencia para separarse de su cargo como diputado federal de Morena tras aceptar ingresar a la nueva edición del reality televisivo: ‘La Casa de los Famosos’, que producirá la empresa Telemundo.

La Cámara de Diputados aprobó la licencia de Mayer Bretón el 17 de febrero pasado, lo que generó polémica y críticas contra el legislador y actor, así como cuestionamientos entorno a si dejará el cargo de forma permanente.

¿Sergio Mayer seguirá siendo diputado tras ingresar a LCDLF?

De acuerdo con la Cámara de Diputados, el Pleno aprobó en votación económica la licencia por tiempo indefinido solicitada por el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena-Cuarta Circunscripción), a partir del martes 17 de febrero de este año.

Sin embargo, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aclaró que el actor continúa siendo diputado federal, al recordar que el tomar licencia no significa “que deja de tener el cargo”.

Señaló que el motivo de la licencia es una decisión personal, pero aprovechó para exhortar a Mayer Bretón a conducirse con honorabilidad y ética, al insistir en que los servidores públicos están obligados a prestigiar la política con sus decisiones en todos los ámbitos de la vida nacional.

La diputada enfatizó que la reforma debe construirse con diálogo y participación de todas las fuerzas políticas.

¿Qué es la licencia legislativa?

Según el Sistema de Información Legislativa, es el permiso o autorización que se le otorga a un legislador para separarse temporalmente de su cargo sin que esto implique una renuncia.

La solicitud de licencia debe presentarse por escrito y requiere ser aprobada por el Pleno de la cámara respectiva con el voto de la mayoría simple de los legisladores presentes. Una vez aprobada la licencia se llama al suplente.

La Constitución señala que los legisladores y las legisladoras propietarios, durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ningún otro empleo por el cual se disfrute sueldo, sin licencia previa de la cámara respectiva.

Estipula que aquellos que falten diez días consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva cámara, renunciarán a concurrir hasta el período inmediato y como efecto se llamará a los suplentes.

El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General señala que sólo se concederán licencias por causas graves y cuando más a la cuarta parte de la totalidad de los miembros que deban componer la Cámara respectiva.

No obstante, el Reglamento del Senado señala que puede pedirse por enfermedad, estado de gravidez o de post-parto o para desempeñar empleo, cargo o comisión de carácter público por el que se perciba remuneración, o para postularse a otro cargo de elección popular.

Mientras que el Reglamento de la Cámara de Diputados agrega como causal la aspiración a ocupar un cargo dentro de su partido político.