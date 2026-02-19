Se invertirán 40 mdd en mejoramiento del maíz en México por parte de EU, anuncia Ronald Johnson

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación entre el gobierno de Trump y Claudia Sheinbaum. Crédito: EFE/ José Méndez

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el embajador Ronald Johnson, anunció la inversión de 40 millones de dólares por parte de Estados Unidos al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), con sede en México

El embajador aseguró que “Para los Estados Unidos, fortalecer la resiliencia agrícola, proteger las cadenas de suministro y avanzar en la innovación en ciencia de cultivos son prioridades nacionales centrales bajo el liderazgo del presidente Trump”.

Logros de la alianza Trump-Sheinbaum, explicados por el embajador

Del mismo modo, Johnson enlistó los beneficios para México que ha traído la alianza agrícola del gobierno de Estados Unidos con la presidenta Claudia Sheinbaum:

Acceso a variedades mejoradas de trigo con mayores rendimientos y mayor resistencia a plagas, enfermedades y fenómenos climáticos extremos.

Protección de la biodiversidad del maíz en México mediante el respaldo a uno de los bancos de germoplasma más grandes del mundo, que resguarda más de 28 mil accesiones de maíz y 124 mil de trigo.

Reducción de la dependencia de fertilizantes a través de mejores prácticas agrícolas que disminuyen costos para los productores y fortalecen la sostenibilidad a largo plazo.

Ampliación de ensayos de investigación y centros de innovación en México, aumentando la productividad agrícola, elevando ingresos y generando bienestar en las comunidades rurales.

El embajador calificó a Estados Unidos y a México como potencias agrícolas con mercados “profundamente integrados”. Y agregó:

“La innovación en los sistemas alimentarios fortalece a ambas naciones y contribuye a una mayor estabilidad regional. La presencia del CIMMYT en México es reflejo de décadas de colaboración científica”.

La importancia del maíz para México

El maíz constituye la base alimentaria y cultural de México, donde su cultivo y consumo forman parte de la vida cotidiana y la identidad nacional. El país produce más de 27 millones de toneladas anuales de maíz, lo que lo sitúa como uno de los principales productores a nivel mundial.

La variedad genética de maíz mexicano permite la existencia de más de 60 razas nativas, adaptadas a distintas regiones y climas. Este cereal es fundamental en la dieta diaria, pues se utiliza en alimentos como tortillas, tamales, atole y pozole, además de servir como insumo en la ganadería y la industria.

Organizaciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) han señalado la importancia de preservar las variedades autóctonas, ya que representan un patrimonio biocultural único.

El futuro del maíz en México enfrenta desafíos por la competencia de importaciones y los cambios en las políticas agrícolas, situación que diversas instituciones monitorean de cerca.