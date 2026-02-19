México

Morena vs Morena: diputado cuestiona licencia indefinida de Sergio Mayer, lo exhibe en TikTok

Sergio Mayer pidió licencia para participar en La Casa de los Famosos

El diputado Gabriel García Hernández cuestionó el motivo por el que Sergio Mayer pidió licencia por tiempo indefinido. (TikTok: Gabriel García Hernández)

La decisión de Sergio Mayer sobre licencia por tiempo indefinido para entrar a La Casa de Los Famosos no deja de ser polémica, ahora también genera cuestionamientos al interior de Morena y lo exhiben sus propios compañero a través de redes sociales.

Gabriel García Hernández cuestiona licencia por tiempo indefinido

Este 19 de febrero de 2026, el diputado federal de Morena, Gabriel García Hernández, exhibió en su cuenta de TikTok a Sergio Mayer, en un breve video de apenas 18 segundos, el cual ya acumula más de 15 mil likes y supera los mil 500 comentarios, entre los que se encuentran opiniones en contradas.

En la grabación el legislador se muestra a las afueras de la oficina de Sergio Mayer, de quien dijo era vecino en San Lázaro, asomándose a su despacho, comenta: “Ya no hay nadie. Pues sí, pidió licencia para irse a La Casa de los Famosos”, dirigiéndose a sus seguidores, cuestionó: “¿Tú qué opinas? ¿Qué debemos hacer en Morena para estos casos? Opina en los comentarios”.

Diputado de Morena cuestiona licencia por tiempo indefinido de Sergio Mayer.

Entre los comentarios destacan señalamientos a la Cámara de Diputados por darle licencia a Mayer, además, cuestionan su desempeño, incluso, por qué es parte de Morena:

  • “Por eso MORENA debe hacer una limpia profunda, hay muchos que les está valiendo madre la ideología de la 4T y quitar pluris”.
  • “Yo solo me pregunto como llego a ese puesto si ese señor no tiene estudios en ciencias políticas”.
  • “Opino en el caso de Mayer que hay prioridades para él y como queda muy claro, su prioridad no es el cargo de Diputado que representa en el Congreso, cargo que le dió el pueblo mexicano. Entonces mejor que ya no regrese y que pase su suplente”.
  • “1. Licencia sin goce de sueldo. 2. Darlo de baja definitiva.”

Sergio Mayer responde a polémica por entrar a La Casa de Los Famosos

La tarde de este jueves, Sergio Mayer lanzó un video en sus redes sociales donde dio un mensaje acerca de la polémica que ha generado su decisión de pedir licencia por tiempo indefinido en la Cámara de Diputados para ingresar a un reality show:

“El público puede ver cómo los participantes reaccionan a ciertos momentos y presiones, desnudando el alma y la mente de quienes participan. Ahí se exponen de manera directa las bases y los principios, la ética y moral, no sólo de celebridades y artistas, sino también del público”.

Aseguró que su participación en el programa de Telemundo es un “mensaje” para el pueblo latino en Estados Unidos:

“Por eso acepté. Hoy en día, la coyuntura política y social con Estados Unidos nos invita a hacer una reflexión de nuestra relación con ese país (...) a través de los nuevos canales de comunicación como los realities shows,podemos mandar mensajes concretos y contundentes sobre la importancia de la cultura latina; el ejemplo es el show de Bad Bunny

