Sergio Mayer defiende dejar su puesto como diputado para entrar a La Casa de los Famosos: “Gracias por sus críticas”

Sergio Mayer sorprende al ingresar como habitante de la nueva temporada de La Casa de los Famosos Telemundo luego de rumores sobre su participación. (Cuarto Oscuro / RS)

Las críticas contra Sergio Mayer han sido la constante desde que tramitó una licencia para dejar indefinidamente su cargo como diputado federal, esto, con el fin de ser parte del elenco de la nueva temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo.

El permiso del actor se hizo efectivo desde el pasado 17 de febrero. Actualmente, Mayer ya se encuentra encerrado dentro de las instalaciones del reality show, días después de que iniciara el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso.

Por supuesto, las críticas hacia el funcionario público han sido en una misma dirección: se cuestiona dejar de trabajar para el servicio público con el fin de ganar más dinero en un programa de televisión.

Sergio Mayer ve positivo para México haber entrado a La Casa de los Famosos

Sergio Mayer aseguró que su participación en La Casa de los Famosos enviará un mensaje a la comunidad latina. (Redes sociales)

Pese a que el ex integrante de Garibaldi no se ha enfrentado a los cuestionamientos, dejó grabado un video donde explica sus razones para dejar el cargo como diputado e integrarse a La Casa de los Famosos.

En primer lugar, Mayer explicó la naturaleza positiva de los realities de encierro:

“El público puede ver cómo los participantes reaccionan a ciertos momentos y presiones, desnudando el alma y la mente de quienes participan. Ahí se exponen de manera directa las bases y los principios, la ética y moral, no sólo de celebridades y artistas, sino también del público”.

Según el morenista, esas cualidades de los realities shows lo llevaron a aceptar la propuesta de Telemundo, además que, aseguró, su participación sería positiva para la relación entre México y Estados Unidos. Así lo dijo:

“Por eso acepté. Hoy en día, la coyuntura política y social con Estados Unidos nos invita a hacer una reflexión de nuestra relación con ese país (...) a través de los nuevos canales de comunicación como los realities shows, podemos mandar mensajes concretos y contundentes sobre la importancia de la cultura latina; el ejemplo es el show de Bad Bunny”.

Del mismo modo, se dijo con “certeza y tranquilidad” con respecto al trabajo de su suplente, quien continuará con “el trabajo y compromiso de mi grupo parlamentario y de la 4T”.

¿Y sobre las críticas? Esto dijo Sergio Mayer

Sergio Mayer fue confirmado por Telemundo. (Foto: Telemundo)

Sergio Mayer comentó que, de antemano, sabría que su participación provocaría “comentarios y debate", por lo que dejó una ”reflexión" para explicar su decisión:

“Este tipo de experimentos sociales deberían ser utilizados por quienes pretendemos ser votados en puestos de representación, para conocer a los candidatos. Nos ahorraríamos tiempo y dinero, y nos mostraría sin máscaras a quienes buscamos el voto de la sociedad. Aquí se ve el trabajo en equipo, valor de tu palabra, lealtades y compromisos”.

Finalmente, el morenista agradeció las críticas, pero también el apoyo en su participación dentro del programa de televisión.