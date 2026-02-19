México

México se consolida como principal exportador a Estados Unidos, destaca Marcelo Ebrard

Datos del comercio acumulado en el año colocan a México en el primer lugar como socio comercial de Estados Unidos, por encima de Canadá y China

Guardar
Datos “Year-to-Date Total Trade” muestran
Datos “Year-to-Date Total Trade” muestran a México en primer lugar del intercambio con EU. (Cortesía: Hermes Register)

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México se consolida como el principal exportador hacia Estados Unidos, de acuerdo con cifras oficiales dadas a conocer por autoridades estadounidenses.

A través de su cuenta oficial en X, el funcionario destacó que el país ocupa el primer lugar en comercio total acumulado (Year-to-Date Total Trade) con la Unión Americana, superando a economías como Canadá y China.

En la tabla difundida se observa que México registra 872.8 mil millones de dólares en comercio total, lo que representa 15.6% del intercambio global de Estados Unidos en el periodo analizado.

El segundo lugar corresponde a Canadá con 719.5 mil millones de dólares (12.8%), mientras que China se ubica en tercer sitio con 414.7 mil millones (7.4%).

Detalle de las cifras

De acuerdo con los datos compartidos, el comercio total entre México y Estados Unidos se compone de:

  • 338 mil millones de dólares en exportaciones mexicanas
  • 534.9 mil millones de dólares en importaciones
  • Un total de 872.8 mil millones de dólares en intercambio bilateral
Tabla oficial de comercio acumulado
Tabla oficial de comercio acumulado donde México aparece como principal socio comercial de Estados Unidos con 15.6% del total. (X @m_ebrad)

Estas cifras colocan a México por encima de otras economías relevantes como Alemania, Japón, Corea del Sur y Reino Unido.

Integración regional y T-MEC

El posicionamiento de México como principal socio comercial de Estados Unidos refleja el nivel de integración productiva en América del Norte, impulsado en gran medida por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En los últimos años, factores como el nearshoring, la relocalización de cadenas de suministro y la estabilidad del acuerdo comercial han fortalecido el intercambio bilateral.

El liderazgo mexicano también confirma el papel estratégico del país como plataforma manufacturera y exportadora, especialmente en sectores como el automotriz, electrónico, agroindustrial y de dispositivos médicos.

Mensaje político y económico

Al compartir la información, Ebrard subrayó que las cifras provienen de datos oficiales publicados por el propio gobierno estadounidense, reforzando el mensaje de que la economía mexicana mantiene un desempeño sólido en el comercio internacional.

El anuncio ocurre en un contexto de competencia global por atraer inversión extranjera y fortalecer cadenas de suministro regionales.

Temas Relacionados

exportacionesMéxicoEstados UnidosMarcelo Ebrardsocio comercialpolítica mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este 19 de febrero

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Cuáles son las estaciones del

Adiós a la abuelita del video viral “apaga la vela”: TikTok llora su partida

Su reacción genuina al no escuchar “apaga la vela” se volvió símbolo de amor y paciencia

Adiós a la abuelita del

Wendy Guevara expone comentarios sobre la orientación de Marie Claire Harp y desata polémica en redes

Un intercambio público entre ambas figuras generó controversia luego de transmisiones en vivo y declaraciones que encendieron el debate digital

Wendy Guevara expone comentarios sobre

¿Para qué sirve el té de manzanilla con miel? Beneficios, usos y propiedades

Esta infusión tradicional combina dos ingredientes conocidos por sus cualidades calmantes y digestivas, y suele emplearse como apoyo en malestares leves

¿Para qué sirve el té

Tigres vs Pachuca: dónde y cuándo ver en vivo la jornada 7 del Clausura 2026

Tigres busca recuperarse tras su derrota ante Cruz Azul, mientras que Pachuca llega motivado luego de vencer al Atlas

Tigres vs Pachuca: dónde y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a extorsionadores en CDMX

Detienen a extorsionadores en CDMX y en Sinaloa

Marina intercepta semisumergible con cuatro toneladas de cocaína en Manzanillo, detienen a tres personas

Sheinbaum asegura que se investigará si niña poblana consumió fentanilo en tamales y cómo fue que llegó a la menor

Desaparecidos en México: por qué motivo los cárteles secuestrarían a mujeres, según exagente de la DEA

Exagente de la DEA señala a uno de los estados con mayor número de desapariciones por el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara expone comentarios sobre

Wendy Guevara expone comentarios sobre la orientación de Marie Claire Harp y desata polémica en redes

Carlos Rivera reveló el impacto de la muerte de su padre y cómo transformó el duelo en canciones

Pati Chapoy recuerda a Daniel Bisogno a un año de su muerte y Atala Sarmiento se hace ‘presente’: “Tenía miedo de morir”

Ticketmaster acepta reglas de Profeco tras polémica por boletos de BTS: así serán los nuevos procesos

Episodio 6 de El caballero de los Siete Reinos: fecha de estreno del final de temporada y su conexión con la Rebelión Fuegoscuro

DEPORTES

UFC Fight Night: Sean Strickland

UFC Fight Night: Sean Strickland posa como agente de ICE y desata furia del mexicano Anthony “Fluffy” Hernández

Necaxa vs Toluca: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 7 de la Liga Mx

Tigres vs Pachuca: dónde y cuándo ver en vivo la jornada 7 del Clausura 2026

Sergio Ramos expone al ‘Tato’ Noriega y niega haber salido de Rayados por proyecto musical: “Que se dedique al club”

Quiénes pueden ser los posibles rivales de San Francisco para el juego en México