México se consolida como principal exportador a Estados Unidos, destaca Marcelo Ebrard

Datos “Year-to-Date Total Trade” muestran a México en primer lugar del intercambio con EU. (Cortesía: Hermes Register)

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México se consolida como el principal exportador hacia Estados Unidos, de acuerdo con cifras oficiales dadas a conocer por autoridades estadounidenses.

A través de su cuenta oficial en X, el funcionario destacó que el país ocupa el primer lugar en comercio total acumulado (Year-to-Date Total Trade) con la Unión Americana, superando a economías como Canadá y China.

En la tabla difundida se observa que México registra 872.8 mil millones de dólares en comercio total, lo que representa 15.6% del intercambio global de Estados Unidos en el periodo analizado.

El segundo lugar corresponde a Canadá con 719.5 mil millones de dólares (12.8%), mientras que China se ubica en tercer sitio con 414.7 mil millones (7.4%).

Detalle de las cifras

De acuerdo con los datos compartidos, el comercio total entre México y Estados Unidos se compone de:

338 mil millones de dólares en exportaciones mexicanas

534.9 mil millones de dólares en importaciones

Un total de 872.8 mil millones de dólares en intercambio bilateral

Tabla oficial de comercio acumulado donde México aparece como principal socio comercial de Estados Unidos con 15.6% del total. (X @m_ebrad)

Estas cifras colocan a México por encima de otras economías relevantes como Alemania, Japón, Corea del Sur y Reino Unido.

Integración regional y T-MEC

El posicionamiento de México como principal socio comercial de Estados Unidos refleja el nivel de integración productiva en América del Norte, impulsado en gran medida por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En los últimos años, factores como el nearshoring, la relocalización de cadenas de suministro y la estabilidad del acuerdo comercial han fortalecido el intercambio bilateral.

El liderazgo mexicano también confirma el papel estratégico del país como plataforma manufacturera y exportadora, especialmente en sectores como el automotriz, electrónico, agroindustrial y de dispositivos médicos.

Mensaje político y económico

Al compartir la información, Ebrard subrayó que las cifras provienen de datos oficiales publicados por el propio gobierno estadounidense, reforzando el mensaje de que la economía mexicana mantiene un desempeño sólido en el comercio internacional.

El anuncio ocurre en un contexto de competencia global por atraer inversión extranjera y fortalecer cadenas de suministro regionales.