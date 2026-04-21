Gustavo Adolfo Infante gana demanda por daño moral contra Marco Chacón

Gustavo Adolfo Infante revela que Marco Chacón fue despedido de la universidad en la que trabajaba.(Ig/@gainfante/@marco_chaconf)

El periodista Gustavo Adolfo Infante compartió con su audiencia la resolución judicial que le favoreció en el conflicto legal con Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia.

El caso, que comenzó tras una demanda por supuesto daño moral presentada por Chacón, se resolvió a favor de Infante luego de que los tribunales determinaran que no existían pruebas suficientes ni fundamento legal para sostener la acusación.

Gustavo Adolfo Infante gana el caso contra Marco Chacón

Durante la más reciente emisión de De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante dio detalles sobre el fallo judicial en el litigio que sostuvo con Marco Vinicio Chacón.

Gustavo Adolfo Infante podría ser arrestado. (Cuartoscuro)

El periodista explicó que, tras varios meses de proceso, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió absolverlo de la demanda por daño moral.

“El día de hoy los juzgados publican la resolución y la batalla la perdió Marco Chacón en contra del equipo legal que encabeza mi abogada Mariana Gutiérrez”, detalló Infante, quien resaltó que la sentencia fue clara en que Chacón no logró acreditar sus acusaciones.

De acuerdo con el fallo, Chacón no aportó pruebas suficientes y su abogado no cumplía con los requisitos legales para litigar.

“La abogada de él es funcionaria del gobierno de la Ciudad de México, del Metro. Como es funcionaria, no puede litigar, y por eso le echaron abajo todas las pruebas”, explicó Infante.

Marco Chacón habló sobre las acusaciones de infidelidad en su contra. (IG: @marco_chaconf/@gainfante)

La abogada de Infante, Mariana Gutiérrez, agregó: “El juez determinó que, aun si Chacón hubiera presentado pruebas, la acción no iba a proceder porque él sí es una figura pública, tal como lo reconoció el juzgador”.

Infante también señaló que Marco Chacón podría apelar la decisión, aunque advirtió las consecuencias:

“En la segunda instancia, si la pierde, tiene que pagarme gastos y costas. Y si no, mis abogados me preguntan si quiero denunciarlo penalmente por falsedad en declaraciones, lo cual estoy analizando”.

El periodista concluyó invitando a Chacón a continuar el proceso legal: “Yo lo invito a que lo haga, porque me hizo gastar en abogados y quiero que me pague los abogados”.