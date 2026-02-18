México junto a Canadá ponen la seguridad y el tráfico de armas en el centro de su agenda bilateral

Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, y Dominic LeBlanc, ministro de Comercio de Canadá, durante la misión comercial en Ciudad de México, donde acordaron priorizar la cooperación en seguridad y el combate al tráfico de armas.

La seguridad se consolida como uno de los ejes principales en la relación entre México y Canadá, tras la misión comercial celebrada en la Ciudad de México. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reconoció que este tema es clave y debe ocupar un lugar prioritario en el plan de acción bilateral. De acuerdo con Ebrard, por propuesta del ministro canadiense Dominic LeBlanc, los equipos de ambos gobiernos analizan fortalecer la cooperación para frenar el tráfico de armas hacia México. “Puede ser inteligente y sano, ya que nuestra prioridad es frenar radicalmente el tráfico de armas hacia México y es algo que Canadá comparte”, señaló el funcionario.

Este acuerdo se da en un momento en que Canadá impulsa nuevas restricciones y un programa nacional de recompra de armas de fuego, tras un tiroteo reciente en una escuela de Columbia Británica. Si bien el control de armas cuenta con amplio respaldo social en Canadá, la implementación del programa enfrenta desafíos logísticos y el contrabando desde Estados Unidos continúa siendo una preocupación para las autoridades canadienses.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, durante la misión comercial con Canadá, donde celebró que el comercio bilateral entre ambos países creció 12 veces en tres décadas.

Durante la misión comercial, participaron más de 370 líderes empresariales y 240 organizaciones. Los gobiernos de México y Canadá anunciaron el desarrollo de un plan de acción bilateral que incluye la reducción de trabas regulatorias, la promoción de inversiones privadas y el fortalecimiento de cadenas logísticas en sectores estratégicos como minería, infraestructura, minerales críticos, industria farmacéutica, inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que la relación con Canadá atraviesa una etapa de fortalecimiento, y descartó que exista un “plan B” ante una eventual cancelación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Más que plan B, estamos fortaleciendo la relación con Canadá”, subrayó Sheinbaum. Añadió que el T-MEC se mantendrá vigente, aunque podría experimentar algunas modificaciones.

Ebrard destacó el interés de más de 400 empresas canadienses por invertir en México, pese a los retos en materia de seguridad. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, subrayó que la presencia de estas compañías refleja las oportunidades del mercado mexicano, aunque reconoció la importancia de atender los riesgos para fortalecer la confianza de los inversionistas.

La agenda bilateral, con la seguridad y el control de armas como eje, se presenta como un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, buscando equilibrar el crecimiento económico con la protección de sus cadenas de suministro y la confianza de las empresas.