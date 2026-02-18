México

México junto a Canadá ponen la seguridad y el tráfico de armas en el centro de su agenda bilateral

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la seguridad será una prioridad en el nuevo plan de acción entre México y Canadá, con especial énfasis en el combate al tráfico de armas y la protección de las inversiones.

Guardar
Marcelo Ebrard, secretario de Economía
Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, y Dominic LeBlanc, ministro de Comercio de Canadá, durante la misión comercial en Ciudad de México, donde acordaron priorizar la cooperación en seguridad y el combate al tráfico de armas.

La seguridad se consolida como uno de los ejes principales en la relación entre México y Canadá, tras la misión comercial celebrada en la Ciudad de México. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reconoció que este tema es clave y debe ocupar un lugar prioritario en el plan de acción bilateral. De acuerdo con Ebrard, por propuesta del ministro canadiense Dominic LeBlanc, los equipos de ambos gobiernos analizan fortalecer la cooperación para frenar el tráfico de armas hacia México. “Puede ser inteligente y sano, ya que nuestra prioridad es frenar radicalmente el tráfico de armas hacia México y es algo que Canadá comparte”, señaló el funcionario.

Este acuerdo se da en un momento en que Canadá impulsa nuevas restricciones y un programa nacional de recompra de armas de fuego, tras un tiroteo reciente en una escuela de Columbia Británica. Si bien el control de armas cuenta con amplio respaldo social en Canadá, la implementación del programa enfrenta desafíos logísticos y el contrabando desde Estados Unidos continúa siendo una preocupación para las autoridades canadienses.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía
Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, durante la misión comercial con Canadá, donde celebró que el comercio bilateral entre ambos países creció 12 veces en tres décadas.

Durante la misión comercial, participaron más de 370 líderes empresariales y 240 organizaciones. Los gobiernos de México y Canadá anunciaron el desarrollo de un plan de acción bilateral que incluye la reducción de trabas regulatorias, la promoción de inversiones privadas y el fortalecimiento de cadenas logísticas en sectores estratégicos como minería, infraestructura, minerales críticos, industria farmacéutica, inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que la relación con Canadá atraviesa una etapa de fortalecimiento, y descartó que exista un “plan B” ante una eventual cancelación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Más que plan B, estamos fortaleciendo la relación con Canadá”, subrayó Sheinbaum. Añadió que el T-MEC se mantendrá vigente, aunque podría experimentar algunas modificaciones.

Ebrard destacó el interés de más de 400 empresas canadienses por invertir en México, pese a los retos en materia de seguridad. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, subrayó que la presencia de estas compañías refleja las oportunidades del mercado mexicano, aunque reconoció la importancia de atender los riesgos para fortalecer la confianza de los inversionistas.

La agenda bilateral, con la seguridad y el control de armas como eje, se presenta como un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, buscando equilibrar el crecimiento económico con la protección de sus cadenas de suministro y la confianza de las empresas.

Temas Relacionados

mexico-noticast-mececonomiacomercio-internacional

Más Noticias

Cuaresma 2026: cuándo inicia y cuáles son las fechas más importantes

Este periodo se extiende por 40 días hasta el inicio de la Semana Santa

Cuaresma 2026: cuándo inicia y

Así está la calidad del aire de la CDMX este 18 de febrero

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Así está la calidad del

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de febrero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Hilary Duff en México: precios de los boletos con cargos y beneficios de los paquetes VIP

Hilary Duff regresa a la Ciudad de México con su gira The Lucky Me Tour, presentándose el 12 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes

Hilary Duff en México: precios

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El aeropuerto capitalino da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

¿Información sobre tu viaje? Revisa
MÁS NOTICIAS

NARCO

De oro a barita, los

De oro a barita, los siete principales metales y minerales que atraen al crimen organizado

Revelan audio del día que contralmirante asesinado acusó huachicol fiscal ante extitular de la Marina

Identifican a implicado en asesinato de Ricardo Mizael, joven atacado al salir por comida para sus gatos en Culiacán

Comparece “El Flaco” en EEUU, miembro del Cártel de Sinaloa que servía de enlace para El Mayo Zambada

Así operaba la red de trata de personas desmantelada por Guatemala: los trasladaba por México hacia EEUU

ENTRETENIMIENTO

Mariel Colón, abogada de El

Mariel Colón, abogada de El Chapo, responde a críticas tras cantar junto a Alicia Villarreal

Festival Rockout México: cartel completo, fecha, boletos y todo sobre el evento de punk

¿Regresarán? Turbulence anuncia nueva etapa de Las Amponas tras ruptura con Burrita Burrona

Así fue el discurso de agradecimiento de Pepe Aguilar a la Fuerza Aérea en el Auditorio Nacional

Así fue la sorpresiva llegada de Sergio Mayer a La Casa de los Famosos: detalles y reacciones

DEPORTES

El mexicano Tirso Ornelas queda

El mexicano Tirso Ornelas queda fuera del roster de Grandes Ligas con los Padres

Duilio Davino confirma que buscarán convocar a Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana

Clásico Mundial de Béisbol: cuándo inicia, dónde ver en México y todo lo que necesitas saber

Cruz Azul eleva los precios de boletos para el duelo vs Chivas

Álvaro Fidalgo hace llorar a aficionado tras regalarle su playera