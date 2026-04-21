México

Autor de tiroteo en Teotihuacán actuó solo y no fue espontáneo: ‘copió’ la masacre de Columbine, Estados Unidos, en 1999

La indagatoria señala que el agresor llevó arma calibre .38, municiones y notas; el hecho dejó una canadiense muerta y 13 heridos atendidos en hospitales

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Teotihuacán
(Crédito: Cuartoscuro)

El fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, informó que el ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán no fue espontáneo y que el agresor actuó sin la participación de otras personas. Detalló que el responsable portaba una mochila con un arma calibre .38 especial, 52 cartuchos útiles, documentos personales, boletos de autobús, un teléfono y material escrito relacionado con hechos violentos ocurridos en la masacre de 1999 en Columbine, Estados Unidos.

De acuerdo con el fiscal, estos elementos apuntan a un patrón de imitación de ataques previos. Entre los objetos asegurados se encontraron manuscritos y literatura alusiva a ese caso, lo que forma parte de las líneas de investigación sobre el perfil del agresor y sus motivaciones.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, Cervantes Martínez indicó que el arma utilizada, una Smith & Wesson .38 Special, no pudo ser rastreada debido a su antigüedad, ya que data de finales de la década de 1960, por lo que este factor limita la posibilidad de conocer su origen.

“Como indicios relevantes y del material asegurado al perpetrador, además del arma y otra arma punzocortante, hay una mochila con 52 cartuchos útiles de calibre 38 especial en una bolsa de plástico. Entre sus pertenencias también destaco una credencial del INE, un celular análogo, boletos de autobús, una mochila tipo táctica, literatura, imágenes y manuscritos presuntamente relacionados con hechos violentos que pudieron haber sucedido en Estados Unidos en abril de 1999”, detalló el fiscal.

Cervantes Martínez agregó que las características del arma y la cantidad de municiones utilizadas sugieren que el agresor tuvo la posibilidad de recargar, al menos, en dos ocasiones durante el ataque. Este elemento, de acuerdo con la investigación, refuerza la hipótesis de que el tirador mantuvo capacidad operativa para prolongar la agresión, lo que forma parte del análisis sobre la forma en que se desarrollaron los hechos y el nivel de preparación previo.

El funcionario informó que se estableció comunicación con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos para intentar rastrear el arma; sin embargo, la consulta no permitió identificar su origen debido a que se trata de un modelo anterior a los registros disponibles, que comienzan en 1968, por lo que este factor limita las líneas de investigación relacionadas con su procedencia y eventual circulación.

Desarrollo del ataque

Según la información oficial, el agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, subió a la Pirámide de la Luna alrededor del mediodía con un arma de fuego, un cuchillo y cartuchos útiles.

Testimonios recabados señalaron que el sujeto intimidó a un grupo de turistas antes de iniciar los disparos desde la parte alta del sitio. Tras la agresión, el individuo se quitó la vida en el lugar.

En cuanto a la intervención de seguridad, se informó que elementos de la Guardia Nacional lograron herir al agresor en una pierna durante el operativo. Sin embargo, al momento de ser inmovilizado, el sujeto accionó el arma contra sí mismo a corta distancia.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las víctimas y la coordinación entre instancias federales y estatales, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el contexto del ataque.

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