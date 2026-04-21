México

Muere a los 85 años Ricardo de Pascual, actor de ‘El Chavo del 8’ que libró una batalla contra el EPOC y el Covid

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores en sus cuentas oficiales

Guardar
Composición de Ricardo Pascual: a la derecha, un hombre calvo mayor con gafas y la mano en la oreja; a la izquierda, un retrato más joven del mismo actor en un traje
El icónico actor Ricardo Pascual, recordado por su rol en 'El Chavo del 8', falleció a los 85 años, dejando un invaluable legado en la televisión latinoamericana. (ANDA: Instagram)

La madrugada de este martes 21 de abril se confirmó la muerte de Ricardo de Pascual, recordado por su participación en El Chavo del 8 y múltiples producciones televisivas.

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de su cuenta oficial de Instagram, donde expresó un mensaje de despedida.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual @ricardodepascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”.

Enfermedad pulmonar y complicaciones de salud

Hasta ahora, la familia no ha confirmado la causa oficial del fallecimiento. Sin embargo, el propio actor había hablado meses atrás sobre su estado de salud. En entrevista para el canal de Matilde Obregón, reveló que padecía EPOC, condición que deterioró su capacidad respiratoria.

“Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio (…) después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias”, confesó.
Primer plano en blanco y negro del actor Ricardo de Pascual, un hombre calvo con gafas, traje y corbata, con la mano derecha detrás de la oreja y la boca abierta
La Asociación Nacional de Actores (ANDA) anunció el lamentable fallecimiento de Ricardo de Pascual, actor mexicano conocido por su extensa trayectoria en televisión y cine. (ANDA: Instagram)

También explicó que la enfermedad se agravó tras contagiarse de COVID-19: “Aparentemente estaba bien de los pulmones; después de que me dio Covid resultó que no, y el EPOC se declaró”.

A pesar de enfrentar problemas en la columna, el corazón y los riñones, nunca contempló dejar los escenarios. “Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario. No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría. No quiero dar lástimas, mejor ya no salgo; ahorita puedo trabajar”, afirmó.

Una historia de amor inesperada

En medio de su batalla médica, el actor vivió una historia personal que sorprendió al público. Tras recibir un diagnóstico desalentador, decidió casarse con Martha, quien en el pasado fue monja.

La relación comenzó en redes sociales y evolucionó con el paso de los años. “Era su fan y era monja. Fui monja y por una situación de salud salí de la congregación, no me corrieron. Estuve ahí nueve años, estuve feliz... Tuve una mala cirugía de intestino y estando en recuperación escribía y hacía presentaciones para escuelas. Una amiga me metió a una red social, ahí conocí a Ricardo. Empezamos a intercambiar mensajes, luego nos encontramos en Puebla”, relató ella.

Después de 18 años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio civil y, más tarde, celebró una ceremonia religiosa en plena pandemia.

“Nos casamos en la pandemia y por Zoom. Un doctor lo había desahuciado, le dijo que no llegaba ni a abril. El padre que lo iba a confesar nos dijo: ‘¿Se quieren casar? Tómense de las manos’. Y así fue”.

Trayectoria en televisión y comedia

Nacido el 21 de agosto de 1940, Ricardo de Pascual construyó una carrera sólida en el teatro de revista y la comedia popular. Su paso por el universo de Roberto Gómez Bolaños lo llevó a interpretar personajes entrañables en El Chavo del 8 y en El Chapulín Colorado.

Un hombre calvo de traje y una mujer de vestido azul y sombrero se sientan distanciados en un sofá antiguo frente a una pared texturizada
El reconocido actor Ricardo Pascual, parte de El Chavo del 8 en los años 70, se presenta en una escena teatral junto a una actriz, ambos sentados en un sofá vintage. (Captura de pantalla: YouTube)

También formó parte de producciones como El tesoro del saber, Odisea Burbujas, Vecinos y Una familia de diez, entre otras.

Con su partida, deja un legado de décadas en la televisión mexicana y el recuerdo de un actor que, hasta el final, defendió su vocación con firmeza.

Temas Relacionados

Ricardo PascualEl Chavo del 8ChespiritoANDAEPOCmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de abril?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de abril?

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: municipios y CEDIS para realizar el registro este martes 21 de abril

El programa se dirige específicamente a mujeres de 18 a 59 años que enfrentan condiciones económicas o sociales adversas

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: municipios y CEDIS para realizar el registro este martes 21 de abril

Temblor hoy 21 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 21 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Guerrero registra sismo de 4.1 de intensidad en Ometepec

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guerrero registra sismo de 4.1 de intensidad en Ometepec

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Las cuatro supuestas amantes de Christian Nodal según Javier Ceriani

Las cuatro supuestas amantes de Christian Nodal según Javier Ceriani

Conductores de Ventaneando niegan crisis entre Nodal y Ángela Aguilar tras aplazamiento de su boda religiosa: “No les urge”

Esposa de Alberto Del Río ‘El Patrón’ lanza misterioso mensaje tras haberlo denunciado por violencia familiar

Tyler The Creator explota contra librería de CDMX por publicar fotos suyas sin autorización: “Muy molesto”

Angélica Vale revela qué pasa con sus hijos en medio de su divorcio con Otto Padrón y las grabaciones de ‘Juego de Voces’

DEPORTES

Comisión Disciplinaria suspende a Helinho y a Turco Mohamed tras polémica en el América vs Toluca: Zendejas se salva

Comisión Disciplinaria suspende a Helinho y a Turco Mohamed tras polémica en el América vs Toluca: Zendejas se salva

Qué dijo Duilio Davino del cambio de transmisión de la Selección Mexicana tras acuerdo de Concacaf

Rafa Márquez habría firmado contrato para ser entrenador de la Selección Mexicana para el ciclo mundialista 2030

América vs Atlas: cuánto costarán los boletos para la última jornada de la Liga MX

Qué es un hematoma subdural, diagnóstico de Lupita Villalobos que le impidió participar en el Supernova Génesis