Muere a los 85 años Ricardo de Pascual, actor de ‘El Chavo del 8’ que libró una batalla contra el EPOC y el Covid

El icónico actor Ricardo Pascual, recordado por su rol en 'El Chavo del 8', falleció a los 85 años, dejando un invaluable legado en la televisión latinoamericana. (ANDA: Instagram)

La madrugada de este martes 21 de abril se confirmó la muerte de Ricardo de Pascual, recordado por su participación en El Chavo del 8 y múltiples producciones televisivas.

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de su cuenta oficial de Instagram, donde expresó un mensaje de despedida.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual @ricardodepascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”.

Enfermedad pulmonar y complicaciones de salud

Hasta ahora, la familia no ha confirmado la causa oficial del fallecimiento. Sin embargo, el propio actor había hablado meses atrás sobre su estado de salud. En entrevista para el canal de Matilde Obregón, reveló que padecía EPOC, condición que deterioró su capacidad respiratoria.

“Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio (…) después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias”, confesó.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) anunció el lamentable fallecimiento de Ricardo de Pascual, actor mexicano conocido por su extensa trayectoria en televisión y cine. (ANDA: Instagram)

También explicó que la enfermedad se agravó tras contagiarse de COVID-19: “Aparentemente estaba bien de los pulmones; después de que me dio Covid resultó que no, y el EPOC se declaró”.

A pesar de enfrentar problemas en la columna, el corazón y los riñones, nunca contempló dejar los escenarios. “Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario. No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría. No quiero dar lástimas, mejor ya no salgo; ahorita puedo trabajar”, afirmó.

Una historia de amor inesperada

En medio de su batalla médica, el actor vivió una historia personal que sorprendió al público. Tras recibir un diagnóstico desalentador, decidió casarse con Martha, quien en el pasado fue monja.

La relación comenzó en redes sociales y evolucionó con el paso de los años. “Era su fan y era monja. Fui monja y por una situación de salud salí de la congregación, no me corrieron. Estuve ahí nueve años, estuve feliz... Tuve una mala cirugía de intestino y estando en recuperación escribía y hacía presentaciones para escuelas. Una amiga me metió a una red social, ahí conocí a Ricardo. Empezamos a intercambiar mensajes, luego nos encontramos en Puebla”, relató ella.

Después de 18 años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio civil y, más tarde, celebró una ceremonia religiosa en plena pandemia.

“Nos casamos en la pandemia y por Zoom. Un doctor lo había desahuciado, le dijo que no llegaba ni a abril. El padre que lo iba a confesar nos dijo: ‘¿Se quieren casar? Tómense de las manos’. Y así fue”.

Trayectoria en televisión y comedia

Nacido el 21 de agosto de 1940, Ricardo de Pascual construyó una carrera sólida en el teatro de revista y la comedia popular. Su paso por el universo de Roberto Gómez Bolaños lo llevó a interpretar personajes entrañables en El Chavo del 8 y en El Chapulín Colorado.

El reconocido actor Ricardo Pascual, parte de El Chavo del 8 en los años 70, se presenta en una escena teatral junto a una actriz, ambos sentados en un sofá vintage. (Captura de pantalla: YouTube)

También formó parte de producciones como El tesoro del saber, Odisea Burbujas, Vecinos y Una familia de diez, entre otras.

Con su partida, deja un legado de décadas en la televisión mexicana y el recuerdo de un actor que, hasta el final, defendió su vocación con firmeza.