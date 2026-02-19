México

Feria del Pulque y la Barbacoa 2026: fechas, horarios, actividades y sede en CDMX

Te decimos todos los detalles para que vivas un buen momento fuera de la rutina

La Ciudad de México se prepara para celebrar la 21ª Feria del Pulque y la Barbacoa, un evento que reúne tradiciones, sabores y alegría en un solo lugar.

Durante tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la mejor barbacoa, pulque artesanal, música y antojitos en un ambiente familiar y festivo.

¿Qué encontrarás en la Feria del Pulque y la Barbacoa?

El evento es una oportunidad para sumergirse en la cultura gastronómica mexicana y disfrutar de:

  • Barbacoa tradicional: Varias propuestas de barbacoa al estilo Hidalgo, Estado de México y otras regiones.
  • Pulque artesanal: Diversos curados y presentaciones del ancestral fermentado de maguey.
  • Música en vivo: Grupos y artistas locales que animarán el ambiente durante los tres días.
  • Antojitos mexicanos: Tacos, quesadillas, sopes y más delicias para acompañar la experiencia.
  • Artesanías y productos locales: Puestos de artesanos y emprendedores de la zona.
  • Ambiente familiar: Espacio seguro para disfrutar en compañía de amigos o familia.
¿Cuándo y dónde será la feria?

La feria se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo, con horario de 9:00 a 21:00 horas, en la explanada de la alcaldía Magdalena Contreras (Av. Álvaro Obregón 20, Barranca Seca, C.P. 10580, CDMX).

Consejos para disfrutar la feria

  • Llega temprano para aprovechar la diversidad de platillos y bebidas.
  • Lleva efectivo, ya que algunos expositores pueden no aceptar tarjeta.
  • No olvides probar los diferentes tipos de pulque y curados.
  • Consulta la cartelera de actividades y música en redes sociales de la alcaldía.
La nueva efeméride pretende fortalecer
La nueva efeméride pretende fortalecer la identidad cultural y apoyar a los productores de maguey mediante la promoción de practicas ancestrales. | Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

La Feria del Pulque y la Barbacoa es el pretexto perfecto para celebrar la gastronomía, la música y las tradiciones en el sur de la ciudad. Un evento para saborear y compartir.

