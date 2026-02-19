Feria del Pulque y la Barbacoa 2026: fechas, horarios, actividades y sede en CDMX

(Gemini)

La Ciudad de México se prepara para celebrar la 21ª Feria del Pulque y la Barbacoa, un evento que reúne tradiciones, sabores y alegría en un solo lugar.

Durante tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la mejor barbacoa, pulque artesanal, música y antojitos en un ambiente familiar y festivo.

¿Qué encontrarás en la Feria del Pulque y la Barbacoa?

El evento es una oportunidad para sumergirse en la cultura gastronómica mexicana y disfrutar de:

Barbacoa tradicional: Varias propuestas de barbacoa al estilo Hidalgo, Estado de México y otras regiones.

Pulque artesanal: Diversos curados y presentaciones del ancestral fermentado de maguey.

Música en vivo: Grupos y artistas locales que animarán el ambiente durante los tres días.

Antojitos mexicanos: Tacos, quesadillas, sopes y más delicias para acompañar la experiencia.

Artesanías y productos locales: Puestos de artesanos y emprendedores de la zona.

Ambiente familiar: Espacio seguro para disfrutar en compañía de amigos o familia.

(Gemini)

¿Cuándo y dónde será la feria?

La feria se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo, con horario de 9:00 a 21:00 horas, en la explanada de la alcaldía Magdalena Contreras (Av. Álvaro Obregón 20, Barranca Seca, C.P. 10580, CDMX).

Consejos para disfrutar la feria

Llega temprano para aprovechar la diversidad de platillos y bebidas.

Lleva efectivo, ya que algunos expositores pueden no aceptar tarjeta.

No olvides probar los diferentes tipos de pulque y curados.

Consulta la cartelera de actividades y música en redes sociales de la alcaldía.

La nueva efeméride pretende fortalecer la identidad cultural y apoyar a los productores de maguey mediante la promoción de practicas ancestrales. | Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

La Feria del Pulque y la Barbacoa es el pretexto perfecto para celebrar la gastronomía, la música y las tradiciones en el sur de la ciudad. Un evento para saborear y compartir.