México

Detienen a dos implicados en el asesinato de un agente ministerial que participaba en un rescate en Nuevo León

Los elementos realizaban un operativo para rescatar a un comerciante secuestrado en García

Foto: Fiscalía de Nuevo Léon
Foto: Fiscalía de Nuevo Léon

Dos hombres fueron detenidos por su presunta implicación en el asesinato de un agente ministerial durante un operativo de rescate de un comerciante secuestrado en el municipio de García, Nuevo León.

De acuerdo con la Fiscalía General de Nuevo León, la captura de los dos imputados se produjo tras diversas diligencias iniciadas luego del homicidio del agente ministerial, ocurrido el 26 de enero de 2025.

Ambos hombres fueron identificados plenamente por las autoridades, por lo que se ejecutaron las órdenes de aprehensión en contra de los sujetos en dos entidades distintas.

Juan “N”, de 29 años de edad, fue capturado en el estado de Coahuila por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado. Mientras que Miguel “N”, de 28 años de edad, fue arrestado en el estado de Zacatecas por el mismo ilícito.

Las autoridades señalaron que las capturas son el resultado del trabajo coordinado de la Fiscalía Especializada Antisecuestros y la Agencia Estatal de Investigaciones, lo que permitió que tras labores de inteligencia y colaboración fueran detenidos los implicados en la muerte del agente Edgar Alan Ochoa Martínez.

“Con estas acciones, se refrenda el compromiso institucional, de no permitir que los delitos cometidos contra servidores públicos queden impunes y de honrar la memoria de quienes, como Edgar Alan Ochoa Martínez, entregaron su vida en el cumplimiento de su deber”, detalló la Fiscalía Estatal.

Así fue el asesinato del agente ministerial

El operativo ocurrió en el
El operativo ocurrió en el municipio de García. (FGJE Nuevo León)

El operativo donde perdió la vida el agente era parte de un esfuerzo coordinado para liberar a un comerciante víctima de secuestro en el municipio de García, específicamente en la colonia Real de San Joaquín.

Durante la acción, se registró un enfrentamiento armado en el que el agente ministerial recibió impactos de arma de fuego y, más tarde, falleció.

Édgar Alan Ochoa Martínez tenía 30 años de edad, según detallaron reportes periodísticos. Se desempeñaba como elemento operativo de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Ese día, un convoy de la Fiscalía Antisecuestros tuvo conocimiento de que en la zona se encontraba privado de la libertad un comerciante del ramo ferretero, cuya identidad se mantuvo bajo resguardo.

Ante los datos, los elementos se desplazaron a un domicilio de la calle Casa Blanca, donde la víctima había permanecido secuestrado.

Imagen ilustrativa. (Fiscalía de Nuevo Léon)
Imagen ilustrativa. (Fiscalía de Nuevo Léon)

Cuando los agentes realizaban las indagatorias correspondientes, un grupo de sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta dispararon en contra de los oficiales y le provocaron lesiones a tres de ellos.

Tras el intercambio de disparos, la Fiscalía continuó con la recolección de pruebas y testimonios para dar con los implicados.

Luego de ser trasladado a un hospital, el agente Édgar Alan Ochoa falleció a causa de las lesiones provocadas por el arma de fuego.

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, lamentó el ataque armado en contra de los agentes ministeriales y agradeció su labor para mantener la seguridad.

