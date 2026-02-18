México

Pablo Lemus afirma que va a “seguir defendiendo a las niñas y a los niños de Jalisco” de leyes de Morena

El gobernador defendió su decisión tras recibir una denuncia por violencia política

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, rechazó la iniciativa de Morena Jalisco sobre el cambio legal de sexo en menores en el estado. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, reafirmó este 17 de febrero que no permitirá la aplicación de políticas promovidas por Morena para el cambio legal de sexo en niñas, niños y adolescentes en el estado.

“Yo voy a seguir defendiendo a las niñas y a los niños de Jalisco y no voy a permitir que políticas que quiera impulsar Morena en Jalisco, como esta, de que las niñas y niños cambien de género, que cambien de sexo, se apliquen en nuestro estado porque va en contra de nuestros principios y valores”, declaró Lemus en un video difundido en sus redes sociales.

La denuncia contra Lemus ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se convirtió en parte central de sus declaraciones. El propio mandatario expuso: “Si alguien me denuncia por eso, pues qué orgullo siento, porque yo voy a seguir defendiendo que en Jalisco no existan estas políticas que Morena quiere impulsar para que niñas y niños cambien de sexo. Añadió que, por mantener esta postura, fue denunciado por violencia política.

“Cuando la gente es mayor de edad, que tome la decisión que quiera, pero ¿cómo un niño de cuatro, de cinco o seis años, Morena quiere permitir que cambien de sexo?”, insistió.

En el mensaje en redes sociales donde acompañó el video, Lemus agregó: “En Jalisco no vamos a permitir que Morena impulse políticas que vayan en contra de los valores de las familias jaliscienses, como que las infancias cambien de género. Que quede muy claro, aunque me denuncien voy a seguir defendiendo a las niñas y los niños de Jalisco porque su pleno desarrollo es lo más importante.”

Rechazan reforma que beneficia a las infancias trans en Jalisco

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó eliminar las barreras jurídicas para el reconocimiento del género en menores, pero Jalisco mantiene su negativa. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Esta disputa se intensificó tras el rechazo, por tercera vez, de una reforma en el Congreso de Jalisco que buscaba modificar la Ley del Registro Civil para permitir que las infancias trans cambien su identidad de género en el acta de nacimiento.

La votación cerró con 22 votos en contra, 11 a favor y una abstención, consolidando la mayoría encabezada por Movimiento Ciudadano y respaldada públicamente por Lemus.

El gobernador enfatizó que, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado a las entidades federativas garantizar este derecho, en Jalisco no se aceptará la directriz.

Para el mandatario jalisciense, el impulso de dichas políticas representa “una injerencia ideológica” promovida por Morena, Futuro y Hagamos. Sostuvo que permitir el reconocimiento legal de la identidad de género en menores traiciona los valores que, en su opinión, distinguen a Jalisco.

Las bancadas de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, Partido Verde y PT conformaron el bloque que frenó la reforma. Morena, Futuro y Hagamos defendieron la iniciativa como una cuestión de derechos humanos y cumplimiento constitucional.

El legislador Enrique Velázquez, de Hagamos, señaló que partidos con agendas de igualdad nacional mostraron en Jalisco una postura restrictiva y acusó a MC de dar la espalda a las infancias trans.

