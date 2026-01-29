México

“Que me destituyan si quieren”: Lemus respalda rechazo a iniciativa sobre infancias trans en Jalisco

La SCJN ha ordenado a los estados garantizar el derecho de las niños y los niños modificar su identidad de género, incluso antes de la mayoría de edad

Por tercera ocasión, el Congreso de Jalisco rechazó modificar la Ley del Registro Civil para permitir que las infancias trans puedan cambiar su identidad de género en su acta de nacimiento, una decisión que ha reavivado el debate político, jurídico y social en la entidad.

La votación cerró con 22 votos en contra, 11 a favor y una abstención, consolidando una mayoría encabezada por Movimiento Ciudadano (MC) y respaldada abiertamente por el gobernador Pablo Lemus Navarro.

La iniciativa buscaba atender un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha establecido que las entidades federativas no deben imponer restricciones al reconocimiento de la identidad de género, incluso en el caso de menores de edad.

Pablo Lemus fija postura: “que me destituyan si quieren”

El gobernador Pablo Lemus convirtió el rechazo legislativo en una postura política central de su administración.

En declaraciones a medios, respaldó a las y los diputados que votaron en contra de la iniciativa y afirmó que está dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia política o legal por mantener su posición.

Lemus calificó la propuesta como una “injerencia ideológica” impulsada por Morena, Futuro y Hagamos, y sostuvo que permitir el cambio de sexo en actas de nacimiento de niñas y niños va en contra de los valores que, dijo, distinguen a Jalisco.

Incluso ante una eventual orden directa de la SCJN, el mandatario aseguró que su gobierno buscará las vías jurídicas para impugnarla.

“Más vale que nos destituyan, a quien quieran destituir, por defender los valores de nuestras niñas y niños y nuestras familias”, declaró, subrayando que no permitirá ese tipo de reformas en la entidad.

Movimiento Ciudadano y aliados cierran filas en el Congreso

La votación evidenció un bloque legislativo sólido en contra de la reforma. Votaron en contra las bancadas de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, Partido Verde y el diputado del PT, Sergio Martín.

En contraste, Morena, Futuro y Hagamos defendieron la iniciativa como un tema de derechos humanos y cumplimiento constitucional.

El legislador de Hagamos, Enrique Velázquez, acusó a MC de traicionar sus principios ideológicos y de dar la espalda a las infancias trans.

Señaló que varios partidos que a nivel nacional promueven agendas de igualdad y no discriminación, en Jalisco adoptaron una postura contraria.

Suprema Corte, autonomía legislativa y el debate legal

Desde MC, la diputada Celenia Contreras argumentó que permitir estos cambios a menores de 18 años carece de “sentido común” y sostuvo que, aunque la SCJN puede emitir sentencias, el Congreso local mantiene autonomía para legislar.

La reforma rechazada fue presentada precisamente como respuesta a una exigencia de la Corte, que ha pedido a los estados garantizar el derecho a la identidad de género sin prohibiciones. Con esta decisión, Jalisco se coloca nuevamente en tensión con el criterio del máximo tribunal.

Claves del rechazo a la iniciativa en Jalisco

  • Es la tercera vez que el Congreso rechaza la reforma sobre infancias trans
  • Movimiento Ciudadano lideró el bloque opositor
  • La iniciativa respondía a un mandato de la SCJN
  • Pablo Lemus asumió el costo político y legal de la decisión
  • El tema abre un nuevo frente de confrontación jurídica con la Federación

El debate sobre los derechos de las infancias trans en Jalisco sigue abierto, pero por ahora, el gobierno estatal y el Congreso han dejado clara su postura: resistir cualquier cambio legal que permita el reconocimiento de la identidad de género en menores de edad.

Policías capitalinos detuvieron a dos

Frappé de café con proteína

Cuántos millones de dólares hizo

Línea 14 del Trolebús: así

La fruta que interactúa mal
