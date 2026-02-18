“Lo que disponga Morena, no me mando solo”: Félix Salgado Macedonio se pronuncia por posible candidatura en Guerrero

El político de Morena afirma que su futuro político y eventuales aspiraciones dependerán exclusivamente de las decisiones internas del partido. Crédito: Cuartoscuro

Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, expuso recientemente que no promueve ni participa en una candidatura a la gubernatura de Guerrero para 2027, enfatizando que su futuro político depende enteramente de las decisiones colectivas del partido.

En declaraciones hechas este 17 de febrero en Senado, Salgado Macedonio manifestó: “Yo no estoy en eso, yo estoy trabajando aquí como senador de la República y aquí me voy a mantener”.

Salgado Macedonio subrayó su condición como activo de Morena y reiteró: “Soy de Morena, estoy puesto con Morena y lo que disponga Morena”. Con estas palabras, dejó claro que descarta cualquier intento de adelantar su postulación o apoyar activamente una candidatura en este periodo.

El legislador recalcó que la definición sobre cualquier aspiración política no corresponde a la voluntad personal, sino al partido. Añadió: “Soy un activo político de Morena y no me mando solo y tampoco le puedo marcar los tiempos a Morena, Morena es mi referente y mi máximo”.

En sus declaraciones, Salgado Macedonio pidió paciencia a simpatizantes y críticos: “A todos les pido que se serenen, que se tranquilicen, que no son los momentos, no son los tiempos y hay que esperarnos”.

Salgado Macedonio se hace viral por polémico regalo de cumpleaños

Publicaciones en redes sociales de Salgado Macedonio provocaron debate y críticas. Crédito: Feliz Salgado

Durante los últimos días, el contexto personal de Salgado Macedonio volvió a generar reacciones en redes sociales.

Con motivo de su cumpleaños número 69, el senador compartió en Facebook una imagen mostrando obsequios recibidos, entre los que había cajas de preservativos y productos de higiene personal. La publicación causó controversia, dando pie a múltiples críticas y debates sobre su conveniencia.

Frente a estos señalamientos, Salgado Macedonio decidió eliminar la imagen, aunque las capturas ya habían sido replicadas ampliamente. Más tarde, transmitió en vivo por redes sociales, expresando que ya no usa preservativos y se encuentra en una etapa de abstinencia, intentando así restar importancia al gesto. Posteriormente, publicó una nueva imagen mostrando un gabán.

Acusaciones de violencia sexual contra Salgado Macedonio

Salgado Macedonio enfrenta diversas acusaciones de abuso sexual, entre las que destaca una denuncia por violación agravada en 2016 y otra por violación de menor en 1998. (Senado Morena)

Las polémicas que giran en torno al senador no se limitan a las redes sociales. Salgado Macedonio enfrenta varias acusaciones de abuso sexual, entre ellas una denuncia por violación agravada en 2016 y otra por violación de menor en 1998, además de al menos tres señalamientos adicionales por acoso.

Hasta ahora, ninguna de estas denuncias ha resultado en sentencia condenatoria. Morena sostiene que el senador mantiene sus derechos políticos mientras no exista una condena judicial.

La Fiscalía del Estado de Guerrero reconoció la existencia de dos expedientes, pero los procesos permanecen detenidos debido a la prescripción de delitos y la ausencia de avances sustantivos.

Respecto al proceso electoral de 2027 en Guerrero, Salgado Macedonio ha afirmado que sólo contendería si Morena y la ciudadanía así lo determinan. Ha señalado que nadie puede impedirle aspirar a la gubernatura mientras siga siendo un derecho constitucional, aunque actualmente niega tener aspiraciones personales.

En la visión del senador sobre el futuro inmediato de su partido, predomina el optimismo. Considera que Morena atraviesa un momento de fortaleza y que tiene la base suficiente para conseguir resultados sólidos en los próximos procesos electorales.