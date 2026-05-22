Violeta Isfel y el museo de “Atrévete a Soñar”: la creadora de Patito Feo explica por qué no podrán monetizarlo

Marcela Citterio salió a aclarar quién es el dueño real del personaje de “Antonella”. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Marcela Citterio, creadora de Patito Feo, advirtió que ninguna actriz puede ganar dinero con el personaje de “Antonella” tras la propuesta de museo que reveló Violeta Isfel en redes sociales.

La declaración circuló en video a través de redes sociales, donde Citterio respondió a los planes que Isfel adelantó hace unos días: su productor digital estaría contemplando abrir un espacio con piezas de “Atrévete a Soñar” y “Las Divinas”, la telenovela donde la actriz interpretó a Antonella en la versión mexicana, compartiendo créditos con Danna Paola.

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La creadora de Patito Feo respondió a los planes de un museo, aclarando que si es sin fines de lucro podría ser viable, pero monetizarlo implicaría meterse en terreno ajeno. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

La postura de Citterio fue directa. “Nadie, ninguna actriz, nadie puede hacer uso de ese personaje y ganar dinero por eso”, dijo. La creadora del formato aclaró que existe un margen limitado para Isfel: “Si Violeta quisiera hacer un museo para compartirlo con sus fans sin sacar un provecho económico, yo entiendo que sí puede, si no hace nada que desprecie a la marca o que la desprestigie. Pero si gana dinero, ahí ya está en problemas, ahí ya es de la marca“.

El argumento de Marcela Citterio descansa en quién detenta los derechos del personaje. Según explicó, “Antonella” no pertenece a ninguna de las actrices que la han interpretado a lo largo de los años. “¿De quién es Antonella? ¿De quiénes son los derechos de su personaje? Qué buena pregunta. Obviamente, de quienes tienen los derechos de Patito Feo”, señaló. Apuntó al Grupo Índalo, del empresario Cristóbal López, quien adquirió Ideas del Sur. También mencionó que Televisa podría tener participación en esos derechos, aunque reconoció no tener certeza sobre los porcentajes.

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La propuesta original de Violeta Isfel

La creadora de Patito Feo advierte que cuando hay dinero de por medio, los dueños de la marca tienen la última palabra. (Foto: Karla Tapia/Infobae México)

Violeta Isfel reveló la idea en un encuentro con medios. Dijo que su productor digital le sugirió conservar los objetos de la producción para, en algún momento, exhibirlos. “Él quiere en su momento poner un museo. Entonces me dice: ‘no puedes tirar nada’”, contó la actriz. También justificó su vínculo continuo con el personaje: "No tengo por qué soltar algo que me dio tanto y no es que yo vaya por la vida siendo Antonella siempre. Recordar pequeños momentos es válido".

Atrévete a Soñar se transmitió por primera vez en 2009 y concluyó en 2010. Desde entonces, Isfel ha mantenido vivo al personaje: vende plumas similares a las que Antonella usaba durante el rodaje y comparte contenido alusivo en sus redes. Esa continuidad es precisamente lo que ha generado cuestionamientos entre el público y, ahora, una respuesta pública de quien creó la historia.

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