Marx Arriaga es recibido con protestas en aeropuerto de Chihuahua: podría volver a dar clase en esta universidad

Marx Arriaga dejó la oficina de la dirección de Materiales de la SEP tras resistencia de poco más de 100 horas por destitución. (Foto: Cuartoscuro)

Al aterrizar en el aeropuerto internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, este miércoles, 18 de febrero de 2026, Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de SEP, enfrentó protestas y abucheos por parte de un grupo de personas quienes le recriminaron su actuar tras ser destituido por la SEP, así como los ataques hacia Mario Delgado, titular de la dependencia.¿

“¡Los libros no son tuyos!“ y reproches por atacar a Mario Delgado

A través de un breve mensaje en su cuenta de X, el exsecretario de Materiales Educativos de la SEP dio a conocer que ya tendría el boleto de regreso a Chihuahua, su publicación estuvo acompañada de un breve mensaje donde señaló: “Si pedía moches a los trabajadores... Entonces, debí aceptar la embajada que me regalaba Don Mario Delgado, ¿no creen?”.

Tras su llegada al aeropuerto internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, un grupo de personas abordó a Marx Arriaga con consignas y reclamos mientras transitaba por la terminal aérea. En videos del incidente, manifestantes muestran pancartas con frases como “Los libros no son tuyos”.

En videos que circulan en redes sociales se puede ver al exfuncionario de la SEP avanzando entre manifestantes que lo increpan y le gritan “¡Fuera!” y “Deja de atacar a Mario Delgado”, durante su trayecto hacia la zona de transporte en Ciudad Juárez.

Marx Arriaga se va a Chihuahua tras destitución como director de Materiales Educativos de la SEP.

Cabe destacar que personas con pancartas lo siguieron hasta que llegó a una camioneta en la que se retiró de las instalaciones del aeropuerto.

Información en desarrollo...