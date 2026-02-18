México

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita destacan en el cine mexicano con su nueva película

La secuela protagonizada por el creador digital y la reconocida actriz se encuentra en el top 3 del ranking nacional con cifras destacadas

Guardar
La película ¿Quieres ser mi
La película ¿Quieres ser mi novia? protagonizada por Juanpa Zurita y Ludwika Paleta lidera la taquilla mexicana en su estreno de febrero de 2026. - (Videocine)

El influencer y actor Juanpa Zurita dio a conocer a través de sus redes sociales, que la película que protagoniza junto a Ludwika Paleta se convirtió en el estreno número uno del cine mexicano.

De acuerdo con datos compartidos por el propio intérprete, '¿Quieres ser mi novia?’ recaudó más de 33.5 millones de pesos y vendió más de 434 mil boletos en su primer fin de semana. Las cifras corresponden al periodo del 12 al 18 de febrero de 2026, con información de Comscore México.

Con estos resultados, la producción se posiciona como el mejor estreno del cine nacional en lo que va del año y como el tercer mayor debut mexicano en la etapa posterior a la pandemia.

Un desempeño que marca tendencia

Juanpa Zurita participa en dos
Juanpa Zurita participa en dos de los diez debuts mexicanos más exitosos en taquilla entre 2021 y 2025. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Entre 2021 y 2025, Zurita ha participado en dos de los diez debuts mexicanos más exitosos en taquilla. ‘¿Quieres ser mi novia?’ se ubica en el Top 3, mientras que ‘Una pequeña confusión’ alcanzó el Top 9 en su momento.

El logro fue compartido también en las redes sociales de Videocine, lo que reforzó la visibilidad del resultado en la industria.

Las cifras no solo reflejan asistencia a salas, sino la consolidación del actor como figura rentable en la pantalla grande, capaz de convocar a audiencias que ya lo seguían en el entorno digital.

La continuidad de una historia que generó conversación

¿Quieres ser mi novia? retoma
¿Quieres ser mi novia? retoma la historia de ¿Quieres ser mi hijo?, profundizando en la relación de los protagonistas y manteniendo la expectativa sobre su evolución. - . (ViX vía AP)

La cinta funciona como continuación de ‘¿Quieres ser mi hijo?’, proyecto en el que Zurita y Paleta compartieron créditos por primera vez como protagonistas. En esta nueva entrega, la trama profundiza en la relación de los personajes y retoma elementos que conectaron con el público.

El estreno anterior provocó comentarios diversos, incluidos debates en torno a la diferencia de edad entre los personajes principales. Esa conversación, lejos de frenar el interés, amplió la curiosidad sobre el desarrollo de la historia.

Desde el anuncio de la secuela, la expectativa se centró en la evolución narrativa y en la química del elenco, factores que ahora acompañan un arranque sólido en taquilla.

Febrero, música original y expectativa en salas

El lanzamiento incluye una canción
El lanzamiento incluye una canción original de Jesse & Joy, sumando atractivo para fanáticos de la primera película y fortaleciendo la oferta del cine mexicano en cartelera. - (Videocine)

El lanzamiento en febrero de 2026 abrió un periodo clave para el cine mexicano en cartelera, con varios días por delante para sostener el ritmo de asistencia y consolidar su posición.

La producción incorpora además una canción original escrita por el dúo Jesse & Joy, elemento que aporta carga emocional y suma atractivo para quienes siguieron la primera película.

Con un arranque que la coloca en la cima del ranking nacional y dentro de los debuts más fuertes del periodo reciente, la nueva entrega confirma que la combinación de continuidad, presencia digital y respuesta del público puede traducirse en resultados concretos en taquilla.

Temas Relacionados

Ludwika PaletaJuanpa ZuritaCine mexicanoQuieres ser mi noviaEstrenomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

IMSS limita duración de guardias médicas para cuidar la salud mental, UNAM celebra medida: así será el horario laboral y de descanso

El Instituto indicó que la medida aplicará para médicos internos de pregrado y residentes

IMSS limita duración de guardias

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de febrero: L1 del MB suspende servicio en dos estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Simulacro en CDMX y Edomex 2026: cambió el mensaje de “alerta presidencial”

La alerta siguió activa sin el mensaje, en atención a la solicitud previa de Claudia Sheinbaum

Simulacro en CDMX y Edomex

Guanajuato protege el bienestar animal en su Constitución: “Ya es delito y se castiga con todo el peso de la Ley”

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo celebró que el maltrato animal en la entidad ya constituya un delito sancionado legalmente

Guanajuato protege el bienestar animal

Juanpa Zurita respalda a Carlos Rivera tras polémica por su matrimonio

El creador digital expresó apoyo y gratitud hacia su compañero de programa

Juanpa Zurita respalda a Carlos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades interceptan avioneta con más

Autoridades interceptan avioneta con más de media tonelada de cocaína en Oaxaca, informa Harfuch

Tiroteo en el centro de Taxco: operativo policial reaviva el miedo y la extorsión en Guerrero

De oro a barita, los siete principales metales y minerales que atraen al crimen organizado

Revelan audio del día que contralmirante asesinado acusó huachicol fiscal ante extitular de la Marina

Identifican a implicado en asesinato de Ricardo Mizael, joven atacado al salir por comida para sus gatos en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Juanpa Zurita respalda a Carlos

Juanpa Zurita respalda a Carlos Rivera tras polémica por su matrimonio

Tachan de ‘pedófilo’ al ‘Doctor Chapatín’ de Roberto Gómez Bolaños por polémico sketch: “Prefiero dos de 14 años”

Observación de mariposas en Xochimilco: guía para el paseo ecológico gratis

¿Shakira dará concierto en el Zócalo de la Ciudad de México? Esto es lo que se sabe

Concierto de violín con música de Paganini en Bellas Artes: precios, cuando y cómo ir

DEPORTES

Liga Mexicana de Sóftbol entrega

Liga Mexicana de Sóftbol entrega premios a lo mejor de la temporada 2025

¿Quinto partido? Estas son las exigencias de la FMF para la Selección Mexicana en el Mundial 2026

¿Cambia de casa? José Ramón Fernández presenta su nuevo programa: ‘Ruta Mundialista’

Televisora mexicana se suma a las transmisiones del Clásico Mundial de Béisbol

Senado aprueba la creación de tres monedas conmemorativas para la Copa del Mundo 2026: cómo son y de cuánto es su valor