Ludwika Paleta y Juanpa Zurita destacan en el cine mexicano con su nueva película

La película ¿Quieres ser mi novia? protagonizada por Juanpa Zurita y Ludwika Paleta lidera la taquilla mexicana en su estreno de febrero de 2026. - (Videocine)

El influencer y actor Juanpa Zurita dio a conocer a través de sus redes sociales, que la película que protagoniza junto a Ludwika Paleta se convirtió en el estreno número uno del cine mexicano.

De acuerdo con datos compartidos por el propio intérprete, '¿Quieres ser mi novia?’ recaudó más de 33.5 millones de pesos y vendió más de 434 mil boletos en su primer fin de semana. Las cifras corresponden al periodo del 12 al 18 de febrero de 2026, con información de Comscore México.

Con estos resultados, la producción se posiciona como el mejor estreno del cine nacional en lo que va del año y como el tercer mayor debut mexicano en la etapa posterior a la pandemia.

Un desempeño que marca tendencia

Juanpa Zurita participa en dos de los diez debuts mexicanos más exitosos en taquilla entre 2021 y 2025. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Entre 2021 y 2025, Zurita ha participado en dos de los diez debuts mexicanos más exitosos en taquilla. ‘¿Quieres ser mi novia?’ se ubica en el Top 3, mientras que ‘Una pequeña confusión’ alcanzó el Top 9 en su momento.

El logro fue compartido también en las redes sociales de Videocine, lo que reforzó la visibilidad del resultado en la industria.

Las cifras no solo reflejan asistencia a salas, sino la consolidación del actor como figura rentable en la pantalla grande, capaz de convocar a audiencias que ya lo seguían en el entorno digital.

La continuidad de una historia que generó conversación

¿Quieres ser mi novia? retoma la historia de ¿Quieres ser mi hijo?, profundizando en la relación de los protagonistas y manteniendo la expectativa sobre su evolución. - . (ViX vía AP)

La cinta funciona como continuación de ‘¿Quieres ser mi hijo?’, proyecto en el que Zurita y Paleta compartieron créditos por primera vez como protagonistas. En esta nueva entrega, la trama profundiza en la relación de los personajes y retoma elementos que conectaron con el público.

El estreno anterior provocó comentarios diversos, incluidos debates en torno a la diferencia de edad entre los personajes principales. Esa conversación, lejos de frenar el interés, amplió la curiosidad sobre el desarrollo de la historia.

Desde el anuncio de la secuela, la expectativa se centró en la evolución narrativa y en la química del elenco, factores que ahora acompañan un arranque sólido en taquilla.

Febrero, música original y expectativa en salas

El lanzamiento incluye una canción original de Jesse & Joy, sumando atractivo para fanáticos de la primera película y fortaleciendo la oferta del cine mexicano en cartelera. - (Videocine)

El lanzamiento en febrero de 2026 abrió un periodo clave para el cine mexicano en cartelera, con varios días por delante para sostener el ritmo de asistencia y consolidar su posición.

La producción incorpora además una canción original escrita por el dúo Jesse & Joy, elemento que aporta carga emocional y suma atractivo para quienes siguieron la primera película.

Con un arranque que la coloca en la cima del ranking nacional y dentro de los debuts más fuertes del periodo reciente, la nueva entrega confirma que la combinación de continuidad, presencia digital y respuesta del público puede traducirse en resultados concretos en taquilla.