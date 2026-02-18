México

Identifican a implicado en asesinato de Ricardo Mizael, joven atacado al salir por comida para sus gatos en Culiacán

Familiares, amigos y la comunidad educativa han rendido homenaje a Ricardo Mizael y convocaron a una marcha el 22 de febrero para exigir justicia

Ricardo Mizael fue atacado
Ricardo Mizael fue atacado a tiros cuando salió a comprar comida para sus gatos. (Facebook: Berenice López)

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que se ha identificado a un presunto responsable en el caso de Ricardo Mizael, joven de 15 años que fue asesinado tras ser atacado a tiros el pasado 11 de febrero en el sector Los Ángeles, al oriente de Culiacán, cuando iba a comprar comida para sus gatos.

La titular de la dependencia, Claudia Zulema Sánchez Kondo, detalló que agentes de la Policía de Investigación trabajan en la zona donde ocurrió el crimen, realizando entrevistas a testigos y diligencias para confirmar la identidad del supuesto agresor.

“Tenemos ya avances, tenemos una identidad. Ahorita personal está trabajando ya en el sector para entrevistar a los testigos. De confirmarse el señalamiento, estaríamos en posibilidad de judicializar el asunto”, dijo a medios.

La Fiscal afirmó que ya
La Fiscal afirmó que ya tienen identificado a un implicado. (Cortesía)

Ricardo Mizael negó ser a quien buscaban y aún así lo atacaron

El semanario Ríodoce documentó que, según testigos, durante el ataque en el que perdió la vida Ricardo Mizael, los agresores le preguntaron por una persona distinta antes de disparar. El joven negó ser quien buscaban, pero a pesar de ello le dispararon.

Ricardo intentó resguardarse en un local de comida donde pidió ayuda, sin embargo, uno de los atacantes lo siguió hasta el interior y continuó disparando. Una de las empleadas del lugar resultó herida por una esquirla.

Ríodoce también recogió el testimonio de la madre de una de las jóvenes que atendían el negocio, quien relató que Ricardo buscó refugio y pidió apoyo, pero debido al miedo y la violencia del ataque, poco pudieron hacer para protegerlo.

“Las niñas me dijeron que cuando llegó ya venía agarrándose la panza y se metió para que le ayudaran, pero pues ellas qué iban a hacer, aquí solas... Cuando llegó el de la moto le decía un nombre, pero el muchachito les decía que él no era. Entonces le gritó a mi niña que lo sacara, porque él no se quería salir, les pedía que lo ayudaran. Mi hija, la mayor, lo que hizo fue agarrar a su hermana y empujarla fuerte para tirarla al suelo porque empezaron a tirar balazos”, contó la madre.

Memorial para Ricardo Mizael .
Memorial para Ricardo Mizael . (Facebook: Berenice López)

“Lo reconocí por sus tenis”

Berenice López Cebreros, madre de Ricardo Mizael, compartió en entrevista con Adela Micha la experiencia devastadora de perder a su único hijo.

Relató que la mañana del crimen fue como cualquier otra: estaban por desayunar cuando Ricardo, inquieto por alimentar a unos gatitos que había rescatado, insistió en ir rápido a la farmacia cercana para comprar un biberón. “Mami, es que mis gatitos que acabo de recoger anoche tienen hambre, están tan bebecitos que necesitan un bibi”, le insistió Ricardo. Temía dejar a los animales sin alimento al irse a la escuela.

Pasaron los minutos y la ausencia de Ricardo comenzó a inquietar a su madre. “Algo en el corazón me lo decía. Yo decía: ‘Ay, ya es mucho, ya es mucho’, porque yo no descuido a mi hijo en ningún momento. Siempre estamos juntos”. Salió a buscarlo y, en el trayecto, el portero del edificio le comentó que habían escuchado detonaciones en la zona.

Memorial para Ricardo Mizael .
Memorial para Ricardo Mizael . (Facebook: Berenice López)

La esperanza de que Ricardo estuviera a salvo, refugiado en algún lado, se desvaneció al encontrarlo tendido en la calle. “Lo reconocí por sus tenis, por su ropita. Yo no lo podía creer. No me lo explicaba. No me lo podía creer”.

En medio del dolor, Berenice subrayó que Ricardo era un joven noble y generoso, apasionado por los animales, dedicado al estudio y al deporte. “Mi hijo era bueno, altruista, amaba a los animales. En verdad los amaba, tanto así que dio la vida”. Recordó que su mayor ilusión era ser veterinario o basquetbolista y evocó un detalle reciente: “¿Qué me pidió en su cumpleaños? Un pastel. ¿Y sabe de qué me lo pidió? De superhéroes”.

La madre recalcó la inocencia de Ricardo y la injusticia de los señalamientos sobre el haberlo confundido. “Mi hijo fue inocente. Que me lo confundieron. ¿Cómo me lo van a confundir? Si tenía su alma tan blanca”.

“Mi corazón está destrozado y no me gustaría que otra madre sienta lo que yo estoy sintiendo en estos momentos, porque es muy injusto la manera en la que le arrebataron la vida a mi hijo”, expresó.

Instalan memorial

Memorial para Ricardo Mizael .
Memorial para Ricardo Mizael . (Facebook: Berenice López)

El sitio donde ocurrió el atentado, en Paseo de Tamazula, sector Los Ángeles, ahora sirve como punto de memoria colectiva. Familiares, amigos y vecinos instalaron un memorial con un fondo oscuro, flores blancas y una fotografía de Ricardo Mizael.

En la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), donde el adolescente estudiaba y jugaba baloncesto con el equipo Las Águilas, la comunidad educativa organizó un homenaje póstumo.

En la secundaria Mar de Cortés, donde Ricardo cursó estudios previos, también se instaló un altar con mensajes de cariño y recuerdos de compañeros y docentes.

Una marcha para exigir justicia por el asesinato de Ricardo Mizael ha sido convocada para el domingo 22 de febrero a las 9:00 de la mañana. El recorrido partirá de La Lomita y concluirá en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en el centro de Culiacán. Se invita a los participantes a asistir vestidos de blanco.

