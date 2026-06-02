México

Clara Brugada inaugura centro de medios para el Mundial 2026 y adelanta operativo de seguridad

La zona conocida como La última milla será de acceso peatonal

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(Gobierno de la CDMX)
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El arranque de la Copa Mundial FIFA 2026 en la Ciudad de México se prepara con la inauguración de la Casa Ciudad de México International Media Center, un espacio que servirá para la transmisión de información en medios internacionales.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno capitalina, subrayó la relevancia de este centro como lugar clave para transmitir al mundo lo que sucede en la capital durante el torneo.

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Este recinto, instalado en el Casino del Campo Marte, está diseñado para atender y acompañar a periodistas, comunicadores y creadores de contenido que darán cobertura al evento.

(Gobierno de la CDMX)
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El proyecto es fruto de la coordinación entre el Gobierno de la Ciudad de México, la FIFA y diversas instituciones, con el fin de ofrecer las condiciones necesarias para el trabajo periodístico y garantizar una experiencia integral para visitantes nacionales e internacionales.

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La mandataria destacó que el centro de prensa estará equipado para que “vibre como va a vibrar nuestro país y, en especial, la Ciudad de México con este Mundial”, remarcando la función vital de los medios.

Más de 500 periodistas y personal acreditado de 30 países ya cuentan con credencial para operar desde este espacio, que se perfila como el epicentro informativo durante la justa deportiva.

Operativo de seguridad y despliegue policial para la Copa Mundial FIFA 2026

(Gobierno de la CDMX)
(Gobierno de la CDMX)

Para la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, la seguridad en la Ciudad de México será reforzada con un despliegue sin precedentes de personal y recursos, coordinado entre autoridades locales, federales y organismos internacionales.

El objetivo central es garantizar la integridad de los asistentes, residentes y visitantes durante los partidos y eventos asociados al torneo.

  • Se desplegarán 11.219 elementos de seguridad en el Estadio Ciudad de México y el FIFA Fan Festival del Zócalo, de los cuales 9.194 pertenecen a la policía capitalina, apoyados por 1.021 vehículos.
  • La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también resguardará las 18 sedes de los festivales futboleros organizados por el gobierno capitalino, con 291 elementos y 75 unidades adicionales.
  • El operativo en el Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural y de cuatro encuentros más, contará con 7.708 elementos y 682 vehículos ante una asistencia estimada de más de 82.000 personas por partido.
  • Para el FIFA Fan Festival del Zócalo, se prevé una afluencia de hasta 60.000 personas diarias durante 39 días, resguardadas por 3.411 elementos y 339 vehículos, con apoyo de patrullajes pie tierra, ciberpatrullajes y monitoreo del C5.
  • Se habilitará una zona peatonal “Última Milla” alrededor del estadio, con restricciones temporales a la circulación vehicular para ordenar el flujo de aficionados y garantizar el acceso de residentes mediante un código QR expedido por la alcaldía Coyoacán.
(mexicocity.cdmx.gob.mx)
(mexicocity.cdmx.gob.mx)
  • El perímetro de seguridad contará con 18 accesos peatonales, 12 semipeatonales y 30 vehiculares, además de vigilancia permanente y protocolos de atención a incidentes.
  • En el Zócalo, se instalarán siete puntos de inspección con detectores de metales para revisar mochilas y objetos voluminosos, junto con rutas de evacuación, dispositivos de movilidad y atención médica prehospitalaria.
  • La SSC implementará dispositivos de seguridad en los festivales futboleros de las 16 alcaldías, con una asistencia promedio esperada de 2.000 personas por sede.

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