México

Angélica María se pronuncia sobre el divorcio de su hija y Otto Padrón, asegura que siempre dirán la verdad

La cantante y actriz dejó claro que apoya a Angélica Vale y prometió que, cuando sea el momento adecuado, ambas compartirán su versión sobre la inesperada ruptura familiar

Angélica María, madre de Angélica
Angélica María, madre de Angélica Vale, explicó que por el proceso legal no pueden revelar detalles pero aseguró transparencia futura ante la prensa. (RS)

En noviembre de 2025 se dio a conocer que Otto Padrón había presentado una demanda de divorcio de Angélica Vale en la Corte Superior de Los Ángeles por diferencias irreconciliables.

El documento fue difundido por el periodista Javier Ceriani, quien aseguró que la demanda fue presentada sin que la actriz “La fea más bella” estuviera al tanto.

“Angélica Vale se enteró en este instante de que está siendo demandada por su esposo, por este live”, dijo en la transmisión de su canal de YouTube.

La hija de Angélica María rompió en llanto tras revelar que se enteró al igual que el púbico, pues su ex pareja no le notificó. Crédito: Instagram/@angelicavale

Angélica Vale se sincera sobre el divorcio de su hija de Otto Padrón

Tras más de tres meses de que la separación se hizo pública, la actriz Angélica María fue cuestionada al respecto en una reciente entrevista para Ventaneando.

De acuerdo con la también cantante, debido al proceso que se enfrenta no puede revelar grandes detalles, pero aseguró que siempre hablara con la verdad a la prensa.

“No puedo hablar de nada de eso, porque está exactamente en ese momento y no se puede ahora, después ya vendrá ella con todo el chisme, ya sabe que ustedes y nosotros siempre estaremos unidos, siempre habrá comunicación y siempre les diremos la verdad. Ahorita no se puede, pero en cuando se pueda ya les diremos”, explicó.

De esa forma, la cantante y actriz dejó claro que por el momento se reserva las declaraciones sobre el tema; mientras tanto, los rumores de supuesta infidelidad de parte de Angélica Vale van en aumento.

Angélica María es vecina de
Angélica María es vecina de su hija en EEUU. (Angélica Vale, YouTube)

Amigo de Angélica Vale niega supuestas infidelidades de la actriz

En un encuentro con los micrófonos de Venga la Alegría, Yahir se pronunció ante los rumores de infidelidad de Angélica Vale, y aseguró que esa clase de rumores siempre van a existir.

“Es una mujer que quiero mucho, que admiro mucho, una gran amiga. Me ha tocado que también digan cosas de uno, de otro, he escuchado tantas cosas. Te llevas bien con todo mundo”, señaló.

Bajo dicho panorama, el cantante invitó a su colega a no poner su energía en esa clase de comentarios y le envió los mejores deseos para la nueva etapa que atraviesa con su familia.

“Siempre se dicen cosas, quiero que esté bien Angélica Vale y Otto Padrón, que nos cae increíble”, concluyó.

Quién es Otto Padrón, productor
Quién es Otto Padrón, productor que le pidió el divorcio a Angélica Vale y busca que ella pague los gastos (Foto: Instagram/@angelicavaleoriginal)

Qué dijo Angélica Vale tras su divorcio de Otto Padrón

Cabe recordar que desde mediados de noviembre, Vale aseguró que no se iba a pronunciar ante los rumores, pero advirtió que después sería su momento de hablar.

No voy a hablar, no porque no tenga cómo defender, sino no voy a hablar, primero porque mis abogados me han dicho que no hable y dos porque nunca he estado en escándalos”, comentó durante su programa de radio.

Mientras que en un encuentro con Javier Ceriani, aseguró que en un futuro buscaría aclarar la situación: “Ya me tocará mi momento de hablar, ya me tocará mi momento de decir mi versión, de decir las razones por las cuales llegamos a tomar esa decisión”.

