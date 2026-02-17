México

Tunden en redes sociales a Supernova Génesis tras cancelación definitiva de la pelea entre Alana Flores y Samadhi Zendejas

El comunicado generó críticas hacia la organización y muchos comentarios sobre la participación de la streamer en el evento de boxeo

Internautas critican a Supernova Génesis
Internautas critican a Supernova Génesis y a Alana Flores por supuestas situaciones recurrentes de favoritismo y problemas en las peleas. (RS / Infobae México: Jesús Aviles)

Luego de que Samadhi Zendejas anunciara a través de sus redes sociales su retiro de Supernova Génesis, la organización confirmó la noticia por medio de un comunicado.

De acuerdo con la información difundida, las causas de su decisión son completamente ajenas a la organización y “a la voluntad de Ana Flores”.

Surgen diversas teorías tras la renuncia de Samadhi Zendejas al Supernova Génesis 2026.

Las supuestas razones por las que el combate fue cancelado

En días pasados, surgieron declaraciones divididas por parte de la actriz y streamer. Mientras Zendejas mencionó que debía bajar 10 kilogramos para subirse al ring, Flores negó completamente que hubiera existido una negociación precisa al respecto.

Por su parte, la empresa señaló que los pesos presentados inicialmente eran de 60.7 kilogramos de Alana y 57.8 kilogramos de Zendejas, negando así las declaraciones de la actriz.

“Con un peso informado de 50.7 kg para Alana y 57.8 kg para Samadhi, la negociación siempre buscó un punto medio viable. Ante la propuesta inicial de 53 kg por parte de Alana y contrapuesta de 56 kg por parte de Zendejas, Alana accedió sucesivamente a los 54 kg y, finalmente, al límite de 55 kg”, se lee en el comunicado.

La organización revela que los
La organización revela que los pesos informados inicialmente para la pelea entre Alana Flores y Samadhi Zendejas no coincidieron con lo declarado por la actriz. (X@supernovaboxing)

Hasta el momento, se desconoce quién será la nueva personalidad con la que Alana Flores suba al ring, y aunque se ha mencionado que podría ser Bárbara de Regil, la intérprete dejó entrever no estar interesada a través de su TikTok.

Tunden en redes sociales a Supernova Génesis 2026 y Alana Flores

Debido a que al final del comunicado se detalló que ya inició la búsqueda de una contrincante digna para Alana Flores, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, y recordaron que un año atrás ocurrió algo parecido con Gala Montes.

“Alguien que sí esté a la altura del desafío, que comparta los valores deportivos de Alana y que tenga la valentía de cumplir hasta el final”, detallan.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en redes, principalmente en Instagram, son:

  • ″Muy ardidos los de Supernova“
  • ”No tenían que darse a notar tanto el favoritismo por Alana"
  • Qué raro, siempre las peleas con Alana tienen problemas
  • “Entonces Gala, Bárbara de Regil y Samadhi se pusieron de acuerdo en decir lo mismo”
  • “Ni que Alana fuera el Canelo, mejor ya no metan a Alana a sus eventos, siempre tiene pedos con todas sus contrincantes”
La organización enfrenta cuestionamientos por
La organización enfrenta cuestionamientos por situaciones similares de otras ediciones y el favoritismo percibido. (Captura de pantalla)

Cartelera oficial de Supernova Génesis 2026

Supernova Génesis se realizará el próximo 26 de abril en la Arena CDMX, y aunque aún se desconoce la rival de Alana Flores, los combates confirmados son:

  • Milica vs. Ari Geli
  • El Abraham vs. Nando
  • Lupita Villalobos vs. Kim Shantal
  • Mario Bautista vs. Aaron Mercury
  • Alana Flores vs. Samadhi Zendejas (cancelada)
  • Lonche de Huevito vs. Willito

Temas Relacionados

Supernova GénesisSupernova 2026CríticasInternautasAlana FloresSamadhi Zendejasmexico-entretenimientomexico-noticias

