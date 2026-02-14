México

Samadhi Zendejas desmiente a Alana Flores sobre declaraciones de su peso tras retirarse de Supernova Génesis

La actriz sorprendió a sus seguidores con confesiones sobre el intenso entrenamiento que enfrentó antes de su retiro del esperado evento deportivo

Guardar
La cancelación del combate entre
La cancelación del combate entre Samadhi Zendejas y Alana Flores en Supernova Génesis 2026 genera controversia por diferencias en el pesaje. (X/ @supernovaboxing)

La cancelación del combate entre Samadhi Zendejas y Alana Flores en el evento Supernova Génesis 2026 ha provocado una oleada de versiones cruzadas.

En el centro de la controversia, la actriz compartió en sus redes sociales el intenso proceso de preparación que vivió. Además, publicó un video en TikTok donde se la ve entrenando, llorando y con signos de esfuerzo extremo, acompañado por un mensaje directo a sus seguidores.

“A mi gente, a mi equipo, gracias por creer en mí y por sostener este sueño conmigo. Hoy no nos vemos arriba del ring, pero seguimos trabajando juntos”, expresó.

La reconocida actriz mexicana lleva
La reconocida actriz mexicana lleva su pasión por el boxeo a otro nivel y sorprende con una disciplina digna de campeonas alistándose para enfrentar a la invicta Alana Flores. (Instagram/ @samadhiza)

De igual forma, enfatizó en el reto físico de los últimos meses, asegurando que tenía que bajar más de un kilo para subir al ring: “Este reto que teníamos de bajar 10 kilos y dar nuestra mejor versión nunca lo voy a olvidar”, afirmó.

Sus palabras fueron interpretadas como una clara respuesta a la declaración de Alana Flores, quien había señalado que su rival solo debía bajar un kilogramo para coincidir en el rango de 54 kg.

Según fuentes cercanas a la organización, citadas por distintos medios, el acuerdo inicial fijaba el límite en 52 kg. Sin embargo, Zendejas habría solicitado aumentarlo hasta 56 kg, mientras que Flores propuso dejarlo entre 54 y 55 kg.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El comunicado oficial de Samadhi Zendejas

Tras la noticia, Samadhi Zendejas publicó un comunicado en sus redes sociales, en el que explicó: “Con el corazón abierto quiero compartirles que, aunque me estuve preparando con mucha ilusión y compromiso para participar en el próximo evento de boxeo, mi participación no podrá concretarse en esta ocasión”.

Asimismo, subrayó: “Durante el proceso no se lograron alinear todos los detalles necesarios para concretar mi participación de la mejor manera para todas las partes. Siempre procuro tomar decisiones de forma responsable y cuidando cada paso de mi carrera y de quienes trabajan conmigo”.

(Instagram: @samadhiza)
(Instagram: @samadhiza)

Acusaciones de manipulación y el futuro del evento Supernova Génesis 2026

El periodista Gabriel Cuevas añadió otro elemento a la polémica. Citando a una fuente cercana a la artista, Cuevas aseguró que desde la organización de Supernova Génesis 2026 se le habría sugerido a Zendejas que debía dejarse perder, lo que la actriz rechazó por considerar que el espectáculo se convertía en un “circo”.

A pesar de la controversia, el evento sigue en pie con la presencia de Alana Flores, quien ha mantenido la atención del público tras la salida de Zendejas.

La combinación de desacuerdos sobre el peso y las exigencias extra deportivas ha dejado al descubierto las tensiones detrás de los grandes espectáculos, donde la versión oficial y la extraoficial rara vez coinciden.

Temas Relacionados

Samadhi ZendejasAlana FloresSupernova GénesisCombateSupernova 2026Box Amateurmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo lograr un cabello más largo sin recurrir a productos químicos?

Eliminar residuos de productos y grasa mediante limpiezas profundas contribuye a que los folículos pilosos se mantengan activos y libres

¿Cómo lograr un cabello más

Así son los perros robot para fortalecer la seguridad en Nuevo León rumbo al Mundial 2026

La Policía Municipal de Guadalupe contará con una nueva división llamada K9-X integrada por cuatro de estos dispositivos

Así son los perros robot

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 13 de febrero

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por Pronósticos y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo Melate, Revancha

Edomex: proponen sancionar hasta con 20 años de prisión a quien cometa estupro, piden no confundir consentimiento con manipulación

La diputada Zaira Cedillo pretende que esta conducta sea considerada como grave y que las autoridades lo persigan en todos los casos denunciados

Edomex: proponen sancionar hasta con

Metro CDMX y Metrobús hoy viernes 13 de febrero de 2026: retrasos en la Línea 3 y 7 del Metro generan caos en Paseo de la Reforma

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así son los perros robot

Así son los perros robot para fortalecer la seguridad en Nuevo León rumbo al Mundial 2026

Roberto Blanco, “El Señor de los Buques”, solicita amparo contra detención: lo ligan a red de huachicol fiscal

Detienen a dos implicados en el asesinato de un agente ministerial que participaba en un rescate en Nuevo León

Captura de “El Braca”, jefe de plaza del CJNG en Zacatecas, desató un enfrentamiento cerca del rancho de los Aguilar

Enfrentamiento y quema de vehículos en Contepec, Michoacán, deja dos agresores abatidos y tres policías heridos

ENTRETENIMIENTO

Niegan que Gomita haya sido

Niegan que Gomita haya sido hospitalizada de emergencia por tratamiento para bajar de peso

Emiliano Aguilar lanza advertencia a Kunno previo a su ingreso a La Casa de los Famosos Telemundo

Hermano de Samadhi Zendejas asegura que la actriz debe bajar más de 1 kilo para pelear con Alana Flores

Galilea Montijo y Andrea Legarreta: sus consejos de amor para San Valentín

Majo Aguilar hace historia al acudir como invitada a la Semana de la Moda de Nueva York con Carolina Herrera

DEPORTES

Stephano Carrillo marca su tercer

Stephano Carrillo marca su tercer gol en cinco partidos de la liga neerlandés

Donovan Carrillo: este el el récord que logró en la final olímpica de Milano-Cortina 2026

América habría recibido esta oferta millonaria desde Rusia por Brian Rodríguez

Alejandro Zendejas sería baja del América para el Clásico Nacional ante Chivas

El Satánico anuncia su retiro y confirma su última lucha en la Arena México