Samadhi Zendejas desmiente a Alana Flores sobre declaraciones de su peso tras retirarse de Supernova Génesis

La cancelación del combate entre Samadhi Zendejas y Alana Flores en Supernova Génesis 2026 genera controversia por diferencias en el pesaje. (X/ @supernovaboxing)

La cancelación del combate entre Samadhi Zendejas y Alana Flores en el evento Supernova Génesis 2026 ha provocado una oleada de versiones cruzadas.

En el centro de la controversia, la actriz compartió en sus redes sociales el intenso proceso de preparación que vivió. Además, publicó un video en TikTok donde se la ve entrenando, llorando y con signos de esfuerzo extremo, acompañado por un mensaje directo a sus seguidores.

“A mi gente, a mi equipo, gracias por creer en mí y por sostener este sueño conmigo. Hoy no nos vemos arriba del ring, pero seguimos trabajando juntos”, expresó.

La reconocida actriz mexicana lleva su pasión por el boxeo a otro nivel y sorprende con una disciplina digna de campeonas alistándose para enfrentar a la invicta Alana Flores. (Instagram/ @samadhiza)

De igual forma, enfatizó en el reto físico de los últimos meses, asegurando que tenía que bajar más de un kilo para subir al ring: “Este reto que teníamos de bajar 10 kilos y dar nuestra mejor versión nunca lo voy a olvidar”, afirmó.

Sus palabras fueron interpretadas como una clara respuesta a la declaración de Alana Flores, quien había señalado que su rival solo debía bajar un kilogramo para coincidir en el rango de 54 kg.

Según fuentes cercanas a la organización, citadas por distintos medios, el acuerdo inicial fijaba el límite en 52 kg. Sin embargo, Zendejas habría solicitado aumentarlo hasta 56 kg, mientras que Flores propuso dejarlo entre 54 y 55 kg.

(Captura de pantalla)

El comunicado oficial de Samadhi Zendejas

Tras la noticia, Samadhi Zendejas publicó un comunicado en sus redes sociales, en el que explicó: “Con el corazón abierto quiero compartirles que, aunque me estuve preparando con mucha ilusión y compromiso para participar en el próximo evento de boxeo, mi participación no podrá concretarse en esta ocasión”.

Asimismo, subrayó: “Durante el proceso no se lograron alinear todos los detalles necesarios para concretar mi participación de la mejor manera para todas las partes. Siempre procuro tomar decisiones de forma responsable y cuidando cada paso de mi carrera y de quienes trabajan conmigo”.

(Instagram: @samadhiza)

Acusaciones de manipulación y el futuro del evento Supernova Génesis 2026

El periodista Gabriel Cuevas añadió otro elemento a la polémica. Citando a una fuente cercana a la artista, Cuevas aseguró que desde la organización de Supernova Génesis 2026 se le habría sugerido a Zendejas que debía dejarse perder, lo que la actriz rechazó por considerar que el espectáculo se convertía en un “circo”.

A pesar de la controversia, el evento sigue en pie con la presencia de Alana Flores, quien ha mantenido la atención del público tras la salida de Zendejas.

La combinación de desacuerdos sobre el peso y las exigencias extra deportivas ha dejado al descubierto las tensiones detrás de los grandes espectáculos, donde la versión oficial y la extraoficial rara vez coinciden.