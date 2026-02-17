México

Smoothie saludable de plátano, avena, leche de almendra y zanahoria: beneficios nutricionales y receta paso a paso

Este mezcla combina fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales clave en una bebida que aporta saciedad, energía sostenida y apoyo digestivo

Guardar
Un vaso de smoothie de
Un vaso de smoothie de zanahoria, plátano y avena, con ingredientes frescos y leche de almendras de fondo, preparado para un desayuno nutritivo. (Imagen Ilustrativa IA)

El smoothie de plátano, avena natural, leche de almendra y zanahoria redefine el concepto del batido matutino. No se trata solo de sabor, sino de una mezcla con impacto metabólico positivo. Su perfil nutricional favorece la salud digestiva, el control glucémico y la energía prolongada a lo largo del día.

Beneficios de cada ingrediente

Zanahoria: Destaca por su aporte de beta-caroteno, compuesto que el organismo transforma en vitamina A, esencial para la salud visual y el cuidado de la piel. También contiene pectina, una fibra soluble que favorece el tránsito intestinal y nutre la microbiota.

Avena entera: Es una de las principales fuentes de beta-glucanos, una fibra con evidencia científica en la reducción del colesterol LDL y en la mejora de la respuesta a la glucosa. Además, aporta avenantramidas, antioxidantes exclusivos de este cereal que contribuyen a la salud cardiovascular.

La avena entera es una
La avena entera es una de las principales fuentes de beta-glucanos, una fibra con evidencia científica en la reducción del colesterol LDL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leche de almendra: Aporta vitamina E, antioxidante que protege las células frente al estrés oxidativo. Su perfil de grasas monoinsaturadas beneficia al corazón, siempre que se elija una versión sin azúcar añadida. Muchas presentaciones están fortificadas con calcio y vitamina D, claves para la salud ósea.

Plátano: Es una fuente natural de potasio y magnesio, minerales esenciales para la función muscular y nerviosa. Cuando presenta un punto de maduración medio, conserva almidón resistente con efecto prebiótico. También aporta vitamina B6 y triptófano, relacionados con el equilibrio del estado de ánimo.

Beneficios de consumirlos juntos

La combinación de estos ingredientes genera una sinergia nutricional. La fibra de la avena y la zanahoria, junto con las grasas saludables de la almendra, ralentiza la digestión de los azúcares naturales del plátano. Este efecto ayuda a evitar picos de glucosa y el descenso brusco de energía. Además, el alto contenido de fibra incrementa la sensación de saciedad, lo que apoya el control del peso y el buen funcionamiento intestinal.

Un nutritivo licuado de avena,
Un nutritivo licuado de avena, zanahoria y leche de almendra, decorado con banana y menta, se presenta junto a sus ingredientes frescos sobre una mesa de madera rústica. (Imagen ilustrativa IA / Infobae México)

Receta: Smoothie de energía estable

Ingredientes:

  • 1 zanahoria mediana, rallada o troceada
  • 3 cucharadas de avena entera
  • 1/2 plátano de madurez media
  • 1 taza de leche de almendra sin azúcar
  • Opcional: una pizca de canela

Preparación: Licua todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Para mejorar la digestión, deja la avena en remojo con la leche de almendra desde la noche anterior.

Dato importante: al tratarse de un batido y no de un jugo, se conserva toda la fibra, lo que favorece el metabolismo y la salud digestiva.

Temas Relacionados

Licuados saludablesSaludBienestarBajar de pesomexico-noticias

Más Noticias

¿Aplica el ‘Hoy No Circula’ para bicicletas en CDMX por la contingencia ambiental?

Las bicicletas están exentas de la restricción vehicular durante la contingencia

¿Aplica el ‘Hoy No Circula’

“El Potrillo” dedicó un emotivo mensaje a Vicente Fernández por su cumpleaños

Alejandro Fernández “El Potrillo” recordó a su padre con un mensaje lleno de cariño, destacando la influencia de su legado y la relación cercana que compartían

“El Potrillo” dedicó un

Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

Esta medida busca acelerar y simplificar el procedimiento de solicitar el permiso

Licencia de conducir Edomex 2026:

Jeno y Jaemin debutan como dueto: revelan fecha de estreno de su primer álbum en México

El disco contará con 6 canciones, las cuales a través de su letra y ritmo le darán a los escuchas una experiencia única y emocionante

Jeno y Jaemin debutan como

Marx Arriaga niega moches tras denuncias por presuntos cobros en la SEP

El exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) negó categóricamente haber recibido “moches” y explicó que la denuncia que involucra a personal de esa área fue presentada desde su dirección ante el Órgano Interno de Control

Marx Arriaga niega moches tras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos mujeres, una de ellas

Dos mujeres, una de ellas en silla de ruedas, son asesinadas en Guanajuato

Joaquín Wirth sería otro objetivo mortal del bar Sala de Despecho de Puebla: su familia detalló el crimen y a qué se dedicaba

Sólo tenía 13 años: cuerpo enterrado desde hace dos años fue hallado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

El inesperado vínculo entre los monos exóticos y los lujos del crimen organizado en México

Adolescente de 16 años es ligado a tres ejecuciones en García, Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

“El Potrillo” dedicó un

“El Potrillo” dedicó un emotivo mensaje a Vicente Fernández por su cumpleaños

Jeno y Jaemin debutan como dueto: revelan fecha de estreno de su primer álbum en México

Bellakath quiere entrar a La Casa de los Famosos México y manda mensaje: “Sólo Dios me puede funar”

María León anuncia nuevo sencillo tras su paso por el Benidorm Fest 2026

Gran final de ‘Doménica Montero’ hoy: mexicanos solicitan a ViX subir los capítulos ante posibles spoilers

DEPORTES

Preocupación en la Selección Mexicana:

Preocupación en la Selección Mexicana: Edson Álvarez será baja por cirugía de tobillo

Reportan que Shocker atraviesa momento crítico en su vida personal: duerme en la calle y pide limosna

Cuándo y dónde ver el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Sóftbol

Hermano de Chucky Lozano revela por qué ningún club quiere ficharlo

Óscar Duarte y su opinión sobre ser la cara del boxeo cuando Canelo Álvarez se retire: “Quiero estar en la lista”