Mataron a tres en bar “Sala de Despecho” en Puebla, hirieron a cinco, entre ellos a un menor de edad

Tres personas fueron asesinadas la noche de este viernes en el bar "Sala de Despecho" en Puebla, autoridades indicaron que tenían varias semanas siguiendo sus pasos Foto: @jovannagarcon, especial y Maps

La madrugada del 14 de febrero, un grupo armado que se movilizaba en motocicletas ejecutó un ataque a balazos frente al bar Sala de Despecho, en la zona comercial de Angelópolis, Puebla, dejando tres personas muertas (dos hombres y una mujer) y cinco heridas. El incidente ocurrió a escasos metros de la Estrella de Puebla, uno de los puntos más concurridos de la ciudad, así como de Angelópolis.

De acuerdo con información oficial, los agresores interceptaron una camioneta blanca, marca Mercedes-Benz, en la que viajaban dos hombres y una mujer. En ese momento, abrieron fuego en repetidas ocasiones. El tiroteo dejó sin vida a los tres ocupantes del vehículo y provocó lesiones a otras cinco personas, quienes requirieron atención médica especializada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la detención de algunos de los presuntos responsables poco después de los hechos. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla confirmó la captura de al menos cuatro individuos vinculados con la agresión. Las autoridades aseguraron dos motocicletas en diferentes puntos de la ciudad, vehículos que presuntamente habrían sido utilizados para perpetrar el ataque.

Según los primeros indicios recabados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, el hecho podría estar relacionado con un enfrentamiento entre bandas delictivas rivales, aunque las investigaciones continúan y no se descarta ninguna hipótesis. Personal ministerial acudió a la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar pruebas clave para la investigación.

Los detenidos habrían rentado un inmueble cerca del bar para ver los movimientos de las víctimas, aseguraron las autoridades

De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas se encontraban abordando la camioneta cuando los agresores arribaron sobre la avenida Osa Mayor. El ataque ocurrió frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en un corredor comercial que suele registrar alta afluencia durante las noches de fin de semana.

La Fiscalía General del Estado informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil y la autoría intelectual del ataque. En el lugar se localizó la camioneta blanca con dos personas sin vida en su interior, mientras que una tercera víctima yacía a un costado del vehículo. Los paramédicos que acudieron a la emergencia constataron que los tres individuos ya no presentaban signos vitales. El área quedó acordonada para facilitar el trabajo de los peritos.

Sobre el estado de los lesionados, la autoridad ministerial indicó que fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano. Todos recibieron atención médica inmediata, dado que las heridas fueron resultado directo de los disparos dirigidos a los ocupantes de la camioneta.

Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, ofreció una conferencia de prensa en la que calificó el ataque como un hecho planeado con antelación. El funcionario señaló que los presuntos agresores residieron durante un mes en una vivienda ubicada a dos cuadras del bar, donde presuntamente vigilaban la zona y preparaban la operación. “Este hecho fue preparado, fue planeado. Es muy difícil prevenir este tipo de actividades. De acuerdo a la información que tenemos, los delincuentes llevaban tiempo planeando esta operación. Tenían un lugar donde estaban viviendo, a dos cuadras de donde se suscitaron los hechos. Contaban con vigilancia”, sostuvo Sánchez González.

Como parte del seguimiento interinstitucional que realizan autoridades de los tres órdenes de gobierno sobre los hechos suscitados en la zona de Angelópolis, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó ante medios de comunicación las… pic.twitter.com/iMX2Vx1Q4k — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) February 14, 2026

El funcionario detalló que, a pesar de la fuerte presencia policial en la zona, resultó complicado anticipar el ataque debido a la información y planeación con la que contaban los responsables. “Es muy difícil prevenir ese tipo de comisión de hechos. Ellos estuvieron viviendo alrededor de un mes cerca del lugar. A pesar de la fuerte presencia que tenemos en esa área, era muy complicado prevenir, porque obviamente los delincuentes cuentan con la información y con el planeamiento para llevar a cabo este evento”, agregó.

Sánchez González hizo hincapié en la coordinación de los tres niveles de gobierno durante y después del operativo, subrayando que la reacción inmediata permitió la detención de los sospechosos. “Desde que tuvimos conocimiento de los hechos, trabajamos de manera coordinada los tres niveles de gobierno. Seguimos coordinando con la Fiscalía. Esto está en curso todavía, porque hay que obtener más información: cuál era el móvil, cuál fue el motivo por la agresión a estas personas. Esto todavía está en curso. Les estamos dando los pormenores de la información con la que nosotros contamos y tengan por seguro que vamos a actuar con firmeza en contra de los grupos delincuenciales”, afirmó el secretario.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido reveladas públicamente. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer el trasfondo del ataque y determinar si existe relación con disputas previas entre organizaciones delictivas. Las autoridades estatales aseguraron que se implementarán nuevas estrategias para fortalecer la seguridad en la zona de Angelópolis y prevenir hechos similares.

La agresión registrada en una de las áreas más concurridas de Puebla generó preocupación entre los habitantes y visitantes de la ciudad. Comerciantes y residentes manifestaron inquietud por la violencia registrada en un punto de alto flujo nocturno, lo que llevó a reforzar la presencia de patrullas y personal de seguridad en las inmediaciones del bar y avenidas aledañas.

En el lugar de los hechos, agentes estatales y municipales desplegaron un operativo especial para recabar testimonios de testigos y recolectar evidencia balística. Según fuentes oficiales, se analizarán cámaras de videovigilancia cercanas para identificar con mayor precisión la ruta de escape de los atacantes y determinar si hubo apoyo logístico adicional.

La Fiscalía General del Estado de Puebla reiteró que la indagatoria permanece abierta y que se agotarán todas las líneas de investigación para deslindar responsabilidades. Se espera que en los próximos días las autoridades proporcionen información adicional sobre los avances en la identificación de los responsables materiales e intelectuales.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública informó que entre los heridos hay un menor de edad, asimismo negó que las tres víctimas fallecidas por el ataque en el bar Sala de Despecho estén relacionadas con actos delictivos; agregó que en la casa de los responsables se encontraron los vehículos utilizados en el crimen e información gráfica.

Puntos clave

Tres personas murieron y cuatro resultaron heridas tras un ataque armado frente al bar Sala de Despecho, en Angelópolis, Puebla.

Las autoridades detuvieron a cuatro presuntos responsables y aseguraron dos motocicletas posiblemente utilizadas en la agresión.

El ataque fue planeado con antelación, según el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, y las investigaciones continúan abiertas.