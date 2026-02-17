Mujer da brutal golpiza a la amante de su esposo en CDMX y video se hace viral: “¡Te metiste con mi marido, maldita!"

Usuarios discuten quién tendría mayor responsabilidad en el conflicto.

Un video grabado en vía pública encendió la conversación digital luego de mostrar una agresión entre dos mujeres en calles de Santiago Tulyehualco, comunidad ubicada en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Las imágenes, que comenzaron a circular el 11 de febrero, exhiben el momento en que una mujer confronta físicamente a otra, a quien señala como presunta tercera en discordia en su relación.

De acuerdo con lo difundido en redes sociales, la agresora —identificada por usuarios como la esposa— habría sorprendido a la otra mujer en plena calle. En el clip se observa cómo la sujeta del cabello para impedir que se mueva, mientras le lanza varios golpes en el rostro y la cabeza. La víctima intenta hablar, pero no logra apartarse ni defenderse.

Durante el altercado se escuchan frases que rápidamente se viralizaron. “Te pasaste de v*$%ga, yo soy la banda, pero sí se quiso pasar de ve*$%”, le reclama la esposa a la supuesta amante. La mujer agredida pide que la dejen explicar su versión, aunque la atacante responde: “A mí no me expliques nada”.

El incidente ocurrió el 11 de febrero y rápidamente acumuló miles de reacciones

Antes de retirarse del sitio, la agresora lanza una advertencia final: “Ahora se va a enterar tu marido lo pu*% que eres”. Tras ello, la mujer golpeada permanece en el lugar, recoge su teléfono celular del suelo y menciona que, si la otra persona desea mantener esa versión de los hechos, no hará nada por cambiarla. El video concluye sin que se conozca qué ocurrió después ni si el hombre involucrado enfrentó alguna consecuencia.

Hasta ahora no se han confirmado las identidades de las participantes ni se ha informado sobre alguna denuncia formal ante autoridades. Tampoco se han esclarecido los antecedentes del conflicto más allá de lo que se comenta en plataformas digitales.

La difusión del material generó una oleada de opiniones divididas. Algunos usuarios condenaron la violencia ejercida por la esposa; otros señalaron responsabilidad en la mujer agredida por involucrarse presuntamente en una relación ajena, mientras que varios apuntaron directamente al esposo como principal responsable del conflicto.

En la sección de comentarios se leen mensajes como: “También ustedes seños, para qué se andan comiendo los lonches ajenos”; “Quién será el afortunado capibara?”;“Ya se siente la víspera de San Valentín.”; “Necesito ver quién es el hombre de la discordia.”; “También que le dé así al marido.”; “De todo lo que se están perdiendo los extraterrestres.”

El caso continúa generando debate en redes, donde la conversación gira en torno a la violencia, la infidelidad y la exposición pública de conflictos personales.