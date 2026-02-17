Gobierno reporta altas tasas de vacunación contra el sarampión, afirma que México tiene baja incidencia de casos

Eduardo Clark durante la mañanera de este 17 de febrero. (Presidencia)

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark aseguró que actualmente se registran altas tasas de vacunación contra el sarampión en varias regiones del país, durante la mañanera de este 17 de febrero.

“México cuenta con altas tasas de vacunación. Históricamente nos hemos vacunado en México, no ha habido movimientos anti-vacunas, la gente ha tenido confianza, no solo en el sector salud, sino en las propias vacunas”, aseguró el funcionario.