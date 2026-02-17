México

Gobierno de la CDMX señala a equipo de Alessandra Rojo de la Vega por trifulca con comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc

El secretario de Gobierno de la capital expuso que autoridades de la alcaldía no se presentaron a una reunión con comerciantes el pasado viernes 13 de febrero

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el secretario de su administración se pronunciaron sobre el caso. Crédito: Gobierno de la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México atribuyó al equipo de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, responsabilidad en la reciente confrontación con comerciantes tras un operativo de reordenamiento en la vía pública.

En respuesta a los medios de comunicación durante el Informe de Seguridad correspondiente a enero de 2026, el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto Romero, señaló que tras la ausencia de funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc en una reunión el pasado 13 de febrero, “los comerciantes se colocaron en San Cosme y se dio lo que ya todos conocemos”.

Por su parte, Clara Brugada Molina condenó los actos de violencia, tanto contra funcionarios públicos como contra particulares, y llamó a priorizar soluciones pacíficas mediante el diálogo, señalando las dificultades que ha pasado el gobierno capitalino para la reubicación de comerciantes.

Reordenamiento y diálogo

La jefa de Gobierno subrayó que el reordenamiento de la vía pública constituye un tema delicado que exige procesos de concertación y acuerdo con los comerciantes.

De acuerdo con declaraciones, Brugada Molina afirmó que su administración ha logrado recuperar 26 calles completas en el Centro Histórico y reubicar a 6 mil comerciantes, siempre mediante acuerdos previos y sin recurrir a la fuerza.

“El objetivo es que estos reordenamientos se realicen de manera concertada y acordada, ofreciendo alternativas a los comerciantes”, puntualizó la mandataria.

Además, la funcionaria señaló que la Secretaría de Gobierno ha intervenido en momentos complejos de distintas alcaldías a solicitud de las mismas, trabajando para construir acuerdos y evitar confrontaciones.

Cronología del conflicto y señalamientos a la alcaldía

Durante las respuestas a la prensa tras el informe de seguridad de enero de 2026, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, explicó que los permisos otorgados a los comerciantes de San Cosme provienen de una gestión anterior y no corresponden a la actual administración central ni a la de Cuauhtémoc.

Según la declaración de Cravioto, el jueves 12 de febrero hubo una primera manifestación de comerciantes a la cual acudieron representantes de Reordenamiento, Concertación Política y personal de la alcaldía Cuauhtémoc, incluida la directora de Mercados, Erika Rodríguez, y el subdirector de Vía Pública de la alcaldía, Esteban Velásquez.

Tras el acercamiento, las autoridades de la alcaldía habrían acordado reunirse el viernes para revisar la situación, sin embargo, los funcionarios de la alcaldía no asistieron al encuentro, lo que desencadenó la movilización de los comerciantes y el cierre de calles.

Cravioto Romero detalló que la ausencia de las autoridades de la demarcación impidió el diálogo, por lo que después, “se dio lo que ya todos conocemos”, refiriéndose a la trifulca compartida en redes sociales.

Imágenes muestran el momento en que la alcaldesa y su equipo se vieron envueltos en las agresiones. Foto: (Captura de pantalla)

Por otra parte, el secretario detalló que en el caso del Centro Histórico, se reportan avances en la liberación total o parcial de diversas avenidas y calles, entre ellas las siguientes:

  • Juárez
  • 20 de Noviembre
  • Pino Suárez
  • José Herrera
  • Eje Central
  • Academia
  • Correo Mayor
  • Argentina

La administración de Clara Brugada Molina reiteró su llamado a mantener procesos pacíficos y de concertación en los reordenamientos de la vía pública, enfatizando la importancia de evitar el uso de la fuerza y construir acuerdos duraderos con las y los comerciantes.

De la Unión Tepito a

Marx Arriaga rebasa los tres

Sigue la contingencia ambiental en

Qué está pasando en la

Hombres G anuncia gira por
De la Unión Tepito a

Hombres G anuncia gira por

Pablo Barrera alerta sobre los

