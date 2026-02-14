México

Alessandra Rojo de la Vega se pronuncia tras agresiones en su contra: “Cumplir la ley no puede pagarse con golpes”

La alcaldesa de la Cuauhtémoc fue golpeada la noche del 13 de febrero en la zona de San Cosme

Guardar
Alessandra Rojo de la Vega
Alessandra Rojo de la Vega escribió un mensaje en su cuenta de X tras las agresiones de las que fue objeto en la zona de San Cosme. (Crédito: X: @AlessandraRdlv)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, publicó un mensaje en su cuenta de X la tarde del 14 de febrero de 2026, en respuesta a las agresiones reportadas el día de ayer contra integrantes de su administración y de las que también fue objeto.

En su declaración, la funcionaria señaló: “La violencia contra cualquier servidor público no puede dividirnos. Justificarla según el ‘color político’ es una degradación moral que le hace daño a nuestro México”.

“Me duele profundamente que nuestro equipo haya sido agredido por cumplir con su deber. Cumplir la ley no puede pagarse con golpes”, enfatizó que el partido político es irrelevante ante hechos de violencia y afirmó que este tipo de actos nunca son el camino correcto. “Si queremos paz, empecemos por no celebrarla cuando le toca al otro”, puntualizó la alcaldesa.

Información en desarrollo...

