México

Emiliano Aguilar asegura que ya había firmado para La Casa de los Famosos, pero lo corrieron por influencia de su familia

El rapero compartió un mensaje contundente al revelar que fue retirado del reality de Telemundo, acusando una posible influencia de Kunno y señalando tensiones familiares con Pepe Aguilar en el proceso

Guardar
Emiliano Aguilar denuncia exclusión de
Emiliano Aguilar denuncia exclusión de La Casa de los Famosos pese a contrato firmado con Telemundo para 2026 (Capturas de pantalla)

El rapero Emiliano Aguilar denunció en un video que fue excluido de La Casa de los Famosos, a pesar de haber firmado un contrato con Telemundo para participar en la temporada 2026.

Según el propio Aguilar, “ya estaba adentro, tengo los papeles que ya había firmado. Ya había hecho exámenes sicológicos. Y de la nada, un día, Telemundo me corren. Ni me dijeron nada, me tuve que enterar por otro lado”.

Aguilar relacionó su salida con la incorporación de Kunno al elenco, señalando que “fue Kunno... pues es el mejor amigo de mi familia. Y mi familia está muy conectada con los medios”.

El rapero afirma haber completado
El rapero afirma haber completado exámenes psicológicos antes de ser eliminado sin previo aviso del reality de Telemundo (Telemundo)

El artista sostiene que la entrada de Kunno coincide con la influencia de sus familiares en el medio y con su mala relación histórica con su padre, Pepe Aguilar. El rapero ya había acusado anteriormente a su familia de sabotear su carrera, citando como ejemplo su experiencia en los Premios Billboard, donde afirmó que iba como invitado pero solo recibió un lugar en las escaleras.

En esa ocasión expresó: “Me tuvieron ahí en las escaleras”, atribuyendo el incidente a un plan de su padre para ridiculizarlo. Aguilar expresó su descontento por haber quedado fuera del reality, mencionando que hubiera sido “la mejor temporada que hayan visto”.

Una mediática mala relación

La mala relación entre Emiliano Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, tiene varios orígenes y se ha intensificado en los últimos años por disputas familiares que se han hecho públicas.

Uno de los principales motivos es la revelación pública de temas privados por parte de Pepe Aguilar. En septiembre de 2025, Pepe habló en una entrevista sobre la existencia de una segunda hija de Emiliano, algo que este último quería mantener en privado.

Aguilar atribuye su salida de
Aguilar atribuye su salida de La Casa de los Famosos a la reciente incorporación del influencer Kunno al elenco (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Emiliano respondió con molestia en redes sociales, acusando a su padre de violar su privacidad y de exponer aspectos sensibles sin su consentimiento. A esto se suma el reclamo de Emiliano sobre la falta de interés de su padre en conocer a sus nietas y su distanciamiento emocional y físico, afirmando que Pepe ha ignorado sus mensajes durante años, lo que lo llevó a dejar de buscar contacto para proteger su bienestar mental.

El conflicto también involucra otros temas, como la defensa pública de Emiliano hacia su madre, Carmen Treviño, después de comentarios negativos de Pepe sobre ella. Emiliano ha manifestado que no permitirá faltas de respeto hacia su madre y ha sido respaldado por ella en redes sociales.

Otro punto de fricción fue la detención de Emiliano en 2017 por tráfico de personas en la frontera con Estados Unidos, hecho que marcó un antes y un después en su relación con Pepe.

Además, medios han señalado que Aneliz Álvarez, esposa de Pepe, habría influido en el distanciamiento, pues Emiliano siente que nunca fue aceptado por ella.

La distante relación entre Pepe
La distante relación entre Pepe y Emiliano Aguilar ha sido objeto de críticas (Infobae México / Jesús Avilés)

Finalmente, el distanciamiento se ha ampliado a otros miembros de la familia y a situaciones como el matrimonio de Ángela Aguilar con Christian Nodal, a cuya boda Emiliano no fue invitado ni informado.

En entrevistas recientes, Emiliano ha sido claro al afirmar que no tiene interés en reconciliarse con Pepe ni con el resto de la familia, destacando que la relación se ha deteriorado por la falta de comunicación, el trato desigual y la exposición pública de asuntos personales.

Temas Relacionados

Emiliano AguilarPepe AguilarLa Casa de los FamososTelemundomexico-entretenimiento

Más Noticias

La CFE supervisa infraestructura eléctrica del Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026

La visita al Coloso de Santa Úrsula tuvo como principal propósito garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico durante el torneo mundialista

La CFE supervisa infraestructura eléctrica

Aseguran metanfetamina en ollas de peltre y precursores químicos en Michoacán

Elementos militares y de la Guardia Nacional realizaron el aseguramiento de las drogas

Aseguran metanfetamina en ollas de

Edomex aplicó más de 700 mil vacunas contra el sarampión en una semana: van más de dos millones utilizadas

El Gobierno del Estado de México indicó que la meta de dosis aplicadas se superó, ya que el objetivo inicial era de 400 mil vacunas contra el virus a la población mexiquense

Edomex aplicó más de 700

¿Therian en la UNAM? surge supuesta primera reunión en CU

Aparentemente los jóvenes que se identifican con animales tendrán convivencia en CDMX

¿Therian en la UNAM? surge

¿Qué es la Nueva Escuela Mexicana y en qué consiste?

Este modelo educativo tiene varios objetivos y propósitos para mejorar la formación de los estudiantes en México

¿Qué es la Nueva Escuela
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran metanfetamina en ollas de

Aseguran metanfetamina en ollas de peltre y precursores químicos en Michoacán

Golpe al Cártel de Sinaloa en Chiapas: aseguran drogas, armas, vehículos y equipo táctico

Sube a 43 el número de cuerpos hallados en fosa de Guanajuato: encuentran material del Cártel de Santa Rosa de Lima

FGR obtuvo vinculación a proceso contra Israel Vizcarra, alias “Palillo”, exjefe de plaza de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Excolaboradora de Genaro García Luna obtuvo suspensión contra vinculación a proceso por delincuencia organizada

ENTRETENIMIENTO

Muere a los 27 Leo

Muere a los 27 Leo Rosas, finalista de ‘La Voz México’, en medio de fuerte depresión

Erik Rubín confirma que está conociendo a una mujer, pero no quiere etiquetas: “Vamos tranquilos”

BTS en México: Profeco presentará nuevos lineamientos para venta de boletos tras proceso legal

Pulp regresa a CDMX: fecha y preventa para la emblemática banda de britpop

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 16 de febrero

DEPORTES

Pablo Barrera alerta sobre los

Pablo Barrera alerta sobre los naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo lo ven para vivir un Mundial”

¡De Chivas para el mundo! La ‘Hormiga’ González es el segundo mejor goleador Sub-23 del mundo

Pareja de ¿infieles? es captada en video durante el partido entre el Atlético San Luis y el Querétaro de la Liga MX

Boxeadoras presentan programa durante “La Mañanera” y alientan a otras mujeres: “No es un deporte de hombres”

Así van las posiciones en la Liga Mexicana de Sóftbol a mitad de temporada