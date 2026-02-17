Emiliano Aguilar asegura que ya había firmado para La Casa de los Famosos, pero lo corrieron por influencia de su familia

Emiliano Aguilar denuncia exclusión de La Casa de los Famosos pese a contrato firmado con Telemundo para 2026 (Capturas de pantalla)

El rapero Emiliano Aguilar denunció en un video que fue excluido de La Casa de los Famosos, a pesar de haber firmado un contrato con Telemundo para participar en la temporada 2026.

Según el propio Aguilar, “ya estaba adentro, tengo los papeles que ya había firmado. Ya había hecho exámenes sicológicos. Y de la nada, un día, Telemundo me corren. Ni me dijeron nada, me tuve que enterar por otro lado”.

Aguilar relacionó su salida con la incorporación de Kunno al elenco, señalando que “fue Kunno... pues es el mejor amigo de mi familia. Y mi familia está muy conectada con los medios”.

El rapero afirma haber completado exámenes psicológicos antes de ser eliminado sin previo aviso del reality de Telemundo (Telemundo)

El artista sostiene que la entrada de Kunno coincide con la influencia de sus familiares en el medio y con su mala relación histórica con su padre, Pepe Aguilar. El rapero ya había acusado anteriormente a su familia de sabotear su carrera, citando como ejemplo su experiencia en los Premios Billboard, donde afirmó que iba como invitado pero solo recibió un lugar en las escaleras.

En esa ocasión expresó: “Me tuvieron ahí en las escaleras”, atribuyendo el incidente a un plan de su padre para ridiculizarlo. Aguilar expresó su descontento por haber quedado fuera del reality, mencionando que hubiera sido “la mejor temporada que hayan visto”.

Una mediática mala relación

La mala relación entre Emiliano Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, tiene varios orígenes y se ha intensificado en los últimos años por disputas familiares que se han hecho públicas.

Uno de los principales motivos es la revelación pública de temas privados por parte de Pepe Aguilar. En septiembre de 2025, Pepe habló en una entrevista sobre la existencia de una segunda hija de Emiliano, algo que este último quería mantener en privado.

Aguilar atribuye su salida de La Casa de los Famosos a la reciente incorporación del influencer Kunno al elenco (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Emiliano respondió con molestia en redes sociales, acusando a su padre de violar su privacidad y de exponer aspectos sensibles sin su consentimiento. A esto se suma el reclamo de Emiliano sobre la falta de interés de su padre en conocer a sus nietas y su distanciamiento emocional y físico, afirmando que Pepe ha ignorado sus mensajes durante años, lo que lo llevó a dejar de buscar contacto para proteger su bienestar mental.

El conflicto también involucra otros temas, como la defensa pública de Emiliano hacia su madre, Carmen Treviño, después de comentarios negativos de Pepe sobre ella. Emiliano ha manifestado que no permitirá faltas de respeto hacia su madre y ha sido respaldado por ella en redes sociales.

Otro punto de fricción fue la detención de Emiliano en 2017 por tráfico de personas en la frontera con Estados Unidos, hecho que marcó un antes y un después en su relación con Pepe.

Además, medios han señalado que Aneliz Álvarez, esposa de Pepe, habría influido en el distanciamiento, pues Emiliano siente que nunca fue aceptado por ella.

La distante relación entre Pepe y Emiliano Aguilar ha sido objeto de críticas (Infobae México / Jesús Avilés)

Finalmente, el distanciamiento se ha ampliado a otros miembros de la familia y a situaciones como el matrimonio de Ángela Aguilar con Christian Nodal, a cuya boda Emiliano no fue invitado ni informado.

En entrevistas recientes, Emiliano ha sido claro al afirmar que no tiene interés en reconciliarse con Pepe ni con el resto de la familia, destacando que la relación se ha deteriorado por la falta de comunicación, el trato desigual y la exposición pública de asuntos personales.