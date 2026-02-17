Adolescente de 16 años es ligado a tres ejecuciones en García, Nuevo León

Detención en García, Nuevo León de adolescente vinculado a tres ejecuciones (La Otra Cara De N.L./FB)

Un adolescente de 16 años fue detenido en el municipio de García, tras ser señalado como presunto responsable de participar en al menos tres ejecuciones recientes.

La captura fue realizada por elementos del Grupo de Coordinación Metropolitana durante un operativo desplegado en la colonia Paseo de Capellanía, lo que ha vuelto a encender el debate sobre la reincidencia y los alcances del sistema de justicia penal para adolescentes.

De acuerdo con el informe oficial, el menor había estado previamente bajo custodia por su presunta implicación en más de 15 delitos de alto impacto durante el año pasado. Sin embargo, obtuvo su libertad conforme a los procedimientos establecidos en el marco jurídico aplicable a menores de edad. Las autoridades ahora investigan su posible relación con tres homicidios cometidos en distintas fechas en García.

La reincidencia del joven ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas cautelares y los esquemas de reinserción social dirigidos a adolescentes en conflicto con la ley. Autoridades locales señalaron que este caso obliga a revisar los protocolos institucionales y la coordinación entre instancias de seguridad y justicia, especialmente cuando se trata de conductas delictivas graves.

Operativo en Paseo de Capellanía

Al menor se le aseguraron diversas dosis de presuntas sustancias ilícitas (La Otra Cara De N.L./FB)

El despliegue que derivó en la detención incluyó la participación de la Policía municipal y Fuerza Civil, quienes realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Paseo de Capellanía. Los agentes detectaron a un joven que, según el reporte, mostraba actitud sospechosa en el cruce de las calles Paseo de la Estación y Licenciado Benito Arámbula.

Tras marcarle el alto y proceder a una revisión preventiva, los oficiales aseguraron una pipa con restos de hierba verde con características similares a la marihuana, así como diversas dosis de presuntas sustancias ilícitas:

30 envoltorios con una sustancia blanca sólida parecida a la cocaína en piedra, 35 dosis de un material granulado similar al cristal 13 bolsas con hierba seca, aparentemente marihuana. También fueron asegurados otros indicios que serán analizados por peritos.

El adolescente fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y ampliar las investigaciones relacionadas con los homicidios que se le atribuyen de manera preliminar.

Investigación en curso y debate social

Las autoridades subrayaron que el joven se encuentra bajo investigación y que será el Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes quien determine su posible responsabilidad. Asimismo, recalcaron que, por tratarse de un menor de edad, el proceso se llevará conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Especialistas en seguridad señalan que la problemática requiere una estrategia integral que combine prevención social, fortalecimiento familiar y revisión de los mecanismos de supervisión judicial.

Mientras avanzan las diligencias, el expediente permanece abierto y será la autoridad judicial la encargada de definir las medidas cautelares y, en su caso, la sanción correspondiente. La detención vuelve a poner sobre la mesa el reto que enfrenta el sistema de justicia juvenil ante escenarios de alta violencia y reincidencia.