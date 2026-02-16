México

Profeco alerta: en restaurantes y bares la propina no es obligatoria y los precios deben estar visibles en pesos

Los establecimientos no pueden imponer consumo mínimo ni modificar condiciones pactadas

Conocer tus derechos puede evitar sorpresas en la cuenta, advierte Profeco.

Luego de la alta afluencia registrada por el Día de San Valentín, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un recordatorio a la población sobre sus derechos al acudir a restaurantes y bares, especialmente en fechas de alto consumo como el 14 de febrero, cuando aumentan las reservaciones, promociones especiales y también las quejas por cobros indebidos.

La dependencia subrayó que la propina es voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin el consentimiento del comensal. Además, los establecimientos están obligados a exhibir sus precios de forma clara, visible y en moneda nacional, con impuestos incluidos.

14 de febrero y alto consumo: aumentan riesgos de cobros indebidos

El Día del Amor y la Amistad es una de las fechas con mayor demanda en restaurantes y bares del país.

Alta demanda por el 14 de febrero abre la puerta a cargos no autorizados, advierte Profeco- VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, Profeco advirtió que ningún establecimiento puede aprovechar la alta concurrencia para aplicar cargos no autorizados o modificar condiciones previamente pactadas.

Es común que para esta fecha se ofrezcan paquetes especiales o menús cerrados. Sin embargo, los proveedores deben respetar exactamente lo anunciado: precio final, platillos incluidos y condiciones del servicio.

Si el consumidor realizó una reservación, tiene derecho a que se respeten la fecha, la hora, el menú y los costos acordados.

En caso de negativa injustificada o incumplimiento, la autoridad señala que podría tratarse de una práctica comercial abusiva.

Propina voluntaria: no puede agregarse sin consentimiento

Uno de los puntos centrales del llamado de Profeco es que la propina no es obligatoria. Aunque algunos establecimientos sugieren porcentajes específicos, no pueden exigir su pago ni añadirlo automáticamente al total de la cuenta.

Ningún restaurante puede imponer propina obligatoria, incluso en fechas de alto consumo como el 14 de febrero. Foto: Cuartoscuro

Si el servicio fue deficiente o no se prestó por causas atribuibles al proveedor, el consumidor puede solicitar una bonificación o compensación, que no podrá ser menor al 20% del monto pagado.

La autoridad también recordó que no se puede condicionar la atención por el tamaño del grupo ni imponer porcentajes obligatorios bajo ese argumento.

Precios visibles y en pesos mexicanos: obligación legal

Profeco enfatizó que todos los precios deben mostrarse claramente, con impuestos incluidos, y en pesos mexicanos. Aunque en zonas turísticas algunos negocios exhiban montos en dólares, están obligados a señalar su equivalente en moneda nacional.

Los menús deben indicar el precio final a pagar, sin sumar cargos adicionales al momento de la cuenta. Además, los establecimientos deben entregar comprobante de consumo y especificar las formas de pago aceptadas.

Todos los establecimientos están obligados a mostrar precios finales, con impuestos incluidos y en moneda nacional. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

En algunas entidades, incluso se exige que el menú con precios esté visible desde la entrada del restaurante, como medida de transparencia para evitar abusos.

Derechos del consumidor en restaurantes y bares

Ante este panorama, Profeco recomienda:

  • Comparar precios, menú y calidad antes de elegir.
  • Verificar que los precios incluyan impuestos.
  • Confirmar las condiciones de reservaciones y promociones.
  • Exigir que no se agreguen cargos sin autorización.
  • Solicitar siempre el comprobante de pago.

Para denunciar abusos, la población puede comunicarse al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), así como a través de redes sociales oficiales y correos electrónicos institucionales.

Tras el 14 de febrero, la autoridad reiteró que conocer y ejercer los derechos como consumidor es fundamental para evitar sorpresas en la cuenta y garantizar un consumo informado y transparente.

