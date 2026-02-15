Profeco comparte guía de finanzas en pareja: “Antes de que el amor salga caro”

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), junto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), presentó una guía práctica para el manejo de las finanzas en pareja, con el objetivo de ayudar a las parejas a planear su vida económica conjunta y evitar conflictos por dinero.
Vivir en pareja implica mucho más que compartir un hogar: también demanda cooperación y claridad en las decisiones económicas para construir un futuro sólido juntos.
Diagnóstico financiero: el primer paso
La guía recomienda que cada persona evalúe su situación económica personal antes de comenzar a planear conjuntamente. Esto incluye identificar ingresos reales, deudas activas, gastos fijos y metas que no desea negociar. Esta evaluación ayuda a establecer una base honesta para tomar decisiones en común.
Comunicación y metas compartidas
Un diálogo abierto sobre objetivos financieros permite a las parejas definir cómo se dividirán los gastos compartidos, qué metas desean alcanzar (como compra de vivienda, viajes o ahorro para emergencias) y cómo manejarán las finanzas en el día a día. Este proceso previene malentendidos y la llamada infidelidad financiera, que ocurre cuando uno de los miembros oculta deudas o realiza gastos sin consultar al otro.
Herramientas para administrar el dinero en conjunto
La guía destaca varias herramientas financieras que pueden facilitar la vida en pareja:
- Cuentas mancomunadas para administrar un fondo común de manera conjunta.
- Créditos hipotecarios compartidos para proyectos importantes como la compra de una vivienda.
- Tarjetas de crédito adicionales con límites controlados, siempre que exista claridad sobre responsabilidades de pago.
- Seguros de vida o gastos médicos que protejan a ambos integrantes ante imprevistos.
Antes de utilizar estos productos financieros, se aconseja revisar tasas, condiciones legales y obligaciones, así como acordar roles y aportaciones.
Hábitos que fortalecen finanzas y relación
Además de las herramientas, Profeco recomienda establecer presupuestos mensuales, revisar periódicamente el avance de las metas financieras y celebrar logros juntos, como liquidar deudas o alcanzar un objetivo de ahorro. Estas prácticas no solo mejoran la salud financiera de la pareja, sino que también refuerzan la comunicación y la confianza mutua.
Con esta guía de finanzas en pareja, Profeco busca que las relaciones se construyan sobre una base económica sólida, donde el dinero deje de ser motivo de conflicto y se convierta en un aliado para alcanzar sueños y objetivos compartidos.