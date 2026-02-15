Profeco comparte guía de finanzas en pareja: “Antes de que el amor salga caro”

Consejos para mejorar y simplificar las finanzas en pareja.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), junto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), presentó una guía práctica para el manejo de las finanzas en pareja, con el objetivo de ayudar a las parejas a planear su vida económica conjunta y evitar conflictos por dinero.

Vivir en pareja implica mucho más que compartir un hogar: también demanda cooperación y claridad en las decisiones económicas para construir un futuro sólido juntos.

Diagnóstico financiero: el primer paso

La guía recomienda que cada persona evalúe su situación económica personal antes de comenzar a planear conjuntamente. Esto incluye identificar ingresos reales, deudas activas, gastos fijos y metas que no desea negociar. Esta evaluación ayuda a establecer una base honesta para tomar decisiones en común.

Comunicación y metas compartidas

Un diálogo abierto sobre objetivos financieros permite a las parejas definir cómo se dividirán los gastos compartidos, qué metas desean alcanzar (como compra de vivienda, viajes o ahorro para emergencias) y cómo manejarán las finanzas en el día a día. Este proceso previene malentendidos y la llamada infidelidad financiera, que ocurre cuando uno de los miembros oculta deudas o realiza gastos sin consultar al otro.

Herramientas para administrar el dinero en conjunto

La guía destaca varias herramientas financieras que pueden facilitar la vida en pareja:

Cuentas mancomunadas para administrar un fondo común de manera conjunta.

Créditos hipotecarios compartidos para proyectos importantes como la compra de una vivienda.

Tarjetas de crédito adicionales con límites controlados, siempre que exista claridad sobre responsabilidades de pago.

Seguros de vida o gastos médicos que protejan a ambos integrantes ante imprevistos.

Antes de utilizar estos productos financieros, se aconseja revisar tasas, condiciones legales y obligaciones, así como acordar roles y aportaciones.

Hábitos que fortalecen finanzas y relación

Además de las herramientas, Profeco recomienda establecer presupuestos mensuales, revisar periódicamente el avance de las metas financieras y celebrar logros juntos, como liquidar deudas o alcanzar un objetivo de ahorro. Estas prácticas no solo mejoran la salud financiera de la pareja, sino que también refuerzan la comunicación y la confianza mutua.

Con esta guía de finanzas en pareja, Profeco busca que las relaciones se construyan sobre una base económica sólida, donde el dinero deje de ser motivo de conflicto y se convierta en un aliado para alcanzar sueños y objetivos compartidos.