“Nombramiento de Marx Arriaga fue un error garrafal”, afirma Ricardo Anaya y llama a corregir los libros de texto

El coordinador del PAN en el Senado afirmó que las decisiones de Arriaga tendrán un impacto que tardará años en corregirse.

La destitución de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), formalizada el 13 de febrero de 2026, provocó reacciones en el Senado de la República.

Legisladores de oposición y de Morena fijaron postura sobre su gestión, el relevo administrativo y las implicaciones para la política educativa federal.

Ricardo Anaya critica la gestión de Marx Arriaga

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, aseguró que la salida del funcionario confirma que su designación “fue un error garrafal” y sostuvo que el impacto de sus decisiones tardará años en corregirse.

Ricardo Anaya pidió revisar y corregir los materiales educativos. Crédito: @RicardoAnaya

El panista afirmó que durante la gestión de Arriaga se incorporaron contenidos con orientación ideológica en los libros de texto gratuitos y señaló como un hecho grave la eliminación del libro de matemáticas en primaria.

“De ese tamaño es el daño”, expresó, al insistir en que se deben revisar y corregir los materiales educativos para garantizar una formación académica sólida.

Anaya criticó la incorporación de contenidos con orientación ideológica en los libros de texto gratuitos durante la gestión de Arriaga. (Facebook Sección 17 Valle de Toluca)

Anaya también consideró que la situación refleja problemas internos dentro del partido en el gobierno y señaló que el episodio evidencia una falta de conducción clara en el sector educativo.

PRI pedirá comparecencia de Mario Delgado

Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara Alta, Manuel Añorve, anunció que solicitará la comparecencia del titular de la SEP, Mario Delgado, para que explique los cambios recientes en la dependencia y la salida del exdirector.

Añorve calificó la situación como un “desastre” en la Secretaría de Educación Pública y exigió aclaraciones sobre la reestructuración. (Foto: Twitter/@manuelanorve)

Añorve planteó que el secretario debe acudir ante comisiones legislativas para aclarar “qué desastre trae en la Secretaría de Educación Pública”, en referencia al conflicto interno y a la situación administrativa que derivó en la destitución.

El senador priista señaló que es necesario que el funcionario detalle el estado que guarda la dependencia y las medidas que se implementarán para garantizar estabilidad en el área educativa.

Noroña cuestiona la forma del relevo

Desde Morena, el senador Gerardo Fernández Noroña expresó críticas sobre la manera en que se llevó a cabo el procedimiento.

En una transmisión en redes sociales calificó el trato hacia Arriaga como “incorrecto, injusto e insensible”.

El senador de Morena señaló que, más allá de la decisión administrativa, el procedimiento generó inconformidad dentro del movimiento. (Captura de pantalla Senado de México)

El legislador sostuvo que, independientemente de la decisión administrativa, la forma en que se ejecutó la salida pudo haberse manejado de otra manera y consideró que el proceso generó inconformidades al interior del movimiento.

Reestructuración en la SEP y postura de Arriaga

La Secretaría de Educación Pública informó que el relevo respondió a una reestructuración administrativa en la Dirección de Materiales Educativos.

De acuerdo con la dependencia, se ofrecieron alternativas laborales al exfuncionario, las cuales no fueron aceptadas.

Por su parte, Arriaga denunció que su separación fue ilegal y acusó intentos de desalojo forzoso de su oficina.

La mandataria aseguró que habrá diálogo. (Presidencia)

Anunció una jornada de resistencia y se declaró “director legítimo”, lo que generó tensión en las instalaciones centrales de la SEP.

Entre los elementos que rodean su destitución se encuentran:

Reorganización interna en la estructura de la Dirección de Materiales Educativos.

Diferencias sobre ajustes y contenidos de los libros de texto gratuitos.

Negativa del funcionario a aceptar un nuevo encargo dentro de la SEP.

Notificación formal del cese por personal administrativo.

Señalamientos de despido ilegal y violencia laboral por parte de Arriaga.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó los cambios en los contenidos educativos y afirmó que la salida del exdirector no implicará modificaciones a los libros de texto vigentes.

La situación mantiene la atención en la conducción administrativa de la SEP y en el rumbo de la política educativa federal.