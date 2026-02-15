México

Marina localiza y destruye más de 1 millón de plantas de amapola en Nayarit

La acción se realizó en distintos poblados del municipio Del Nayar

Foto: Marina
En una operación reciente, la Secretaría de Marina (Semar) llevó acabo la localización y erradicación de 34 plantíos de amapola en los poblados Guacamayas y El Maguey, municipio Del Nayar, en el estado de Nayarit.

El despliegue, realizado por personal de la Décima Zona Naval, se integra en las estrategias de combate a la producción de enervantes impulsadas por la Armada de México.

Las autoridades detallaron que los patrullajes de disuasión permitieron identificar los campos ilícitos en una superficie de 83 mil 800 metros cuadrados.

La destrucción se realizó en el sitio, con un saldo de aproximadamente 1 millón 676 mil plantas erradicadas.

Nayarit: epicentro de erradicación y presencia naval

Foto: Marina
La Décima Zona Naval, con sede en San Blas, ha intensificado su presencia en zonas serranas de difícil acceso, donde históricamente han operado grupos dedicados al cultivo de amapola.

La Secretaría de Marina subrayó que la erradicación de estos cultivos forma parte de un esfuerzo interinstitucional para desmantelar la infraestructura que sostiene a los grupos delictivos.

La erradicación de más de un millón y medio de plantas de amapola en Nayarit se inscribe en un contexto de operativos constantes en el país, resultado de la vigilancia militar en zonas rurales estratégicas.

Marina destruye más de 3 millones de plantas de amapola del CJNG

Foto: Marina
Esta destrucción de plantíos se suma a la realizada a finales de enero de este año, en el que la Semar erradico más de 3 millones de plantas de amapola vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), localizadas en el poblado Chuparrosa del municipio Del Nayar.

El operativo incluyó la erradicación de 34 plantíos en un área de 137 mil 600 metros cuadrados. En otra intervención, también se localizaron y eliminaron tres plantíos de amapola en Pueblo Nuevo El Alto, municipio de San Blas, donde se incineraron aproximadamente 192 mil 000 plantas, distribuidas en 9 mil 600 metros cuadrados.

El operativo se da en el contexto de recientes detenciones de integrantes del CJNG, entre ellos Luis Ignacio “N”, alias “Cárdenas”, capturado en Tepic.

Fuentes consultadas por Infobae México señalan que este individuo es identificado como coordinador del tráfico de droga desde Centroamérica, utilizando aeronaves pequeñas y pistas clandestinas ubicadas en Nayarit, el norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas. En su caso, se decomisaron sustancias con características de cocaína y cristal, además de un arma larga y otros objetos.

Foto: FGR
En otra operación, ejecutada en el fraccionamiento Las Cañadas de Zapopan, fue aprehendido José Gabriel “N”, alias “Bravo”, identificado como jefe de plaza en Tlajomulco de Zúñiga y la zona metropolitana de Guadalajara, junto con los sujetos Carlos “N” y Mauricio “N”.

Durante esa intervención, los elementos navales aseguraron cinco vehículos, dos armas, cargadores, cartuchos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y dosis de posible cocaína. Investigación realizada por esta redacción indica que José Gabriel “N” operaba bajo las órdenes de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, quien figura como uno de los posibles sucesores dentro del cártel.

