‘La fiesta de los perrones’ llega a la CDMX: artistas, fecha, sede y todo lo que necesitas saber

La Fiesta de los Perrones en la Arena Ciudad de México. Foto: Arena Ciudad de México.

La Arena Ciudad de México se alista para recibir La Fiesta de los Perrones, un evento que reunirá a destacados exponentes del género regional mexicano en un solo escenario.

De acuerdo con la organización, la cita está programada para el viernes 20 de febrero a las 21:00 horas, en un encuentro que promete una velada cargada de música, corridos y nostalgia.

De acuerdo con la información divulgada por los organizadores, así como de la propia Arena Ciudad de México se incluye la participación de

Exterminador

Los Buitres de Culiacán Sinaloa

Tierra Cali

Los Rugar

Las agrupaciones reconocidas por su impacto en el panorama musical nacional. Cada una llegará con un repertorio que ha marcado época y sigue convocando a miles de seguidores en distintas regiones del país.

Estos son todos los detalles para 'La Fiesta de los Perrones' en la CDMX. Foto: Arena CDMX.

Con una trayectoria consolidada, Exterminador presentará temas emblemáticos caracterizados por letras directas y un estilo que conecta con distintos públicos.

Por su parte, Los Buitres de Culiacán Sinaloa aportarán el sonido de la banda sinaloense, mientras que Tierra Cali ofrecerá canciones que evocan la nostalgia romántica y el arraigo a las raíces del regional mexicano.

Los Rugar sumarán una propuesta fresca y energética a la programación del evento.

La organización destacó que la selección de artistas responde al interés de reunir en un mismo espacio a exponentes que representan distintas vertientes del género regional.

¿De qué trata ‘La Fiesta de los Perrones’?

La Arena Ciudad de México será escenario de La Fiesta de los Perrones, un evento que ha sido presentado como un choque de leyendas del regional mexicano.

El concepto destaca por reunir a grupos que, a fuerza de trayectoria y éxitos, han consolidado su respeto ante el público, según lo indicado por los organizador.

Este formato busca ofrecer un espectáculo donde la historia y la actualidad del género confluyen en un mismo espacio.

Exterminador: impacto desde los años 90

Exterminador figura como uno de los principales atractivos de la noche. La agrupación marcó diferencia desde los años noventa, gracias a letras directas y sin filtro que rompieron esquemas y los posicionaron entre los nombres más reconocidos y temidos del género. Su participación representa la vigencia de un estilo que ha mantenido una base sólida de seguidores.

La Arena Ciudad de México será testigo de este evento musical. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

Los Buitres de Culiacán Sinaloa: tradición y fuerza sinaloense

Los Buitres de Culiacán Sinaloa aportan la esencia de la escuela sinaloense, caracterizada por una banda potente y corridos que han dejado huella en grandes celebraciones. Su trayectoria los ha convertido en estandarte del sonido que predomina en las fiestas populares, con una propuesta que resalta la identidad regional.

Tierra Cali y Los Rugar: romanticismo y energía renovada

Tierra Cali se suma al cartel como representante del regional romántico, con una propuesta enfocada en el sentimiento y la creación de himnos que persisten en la memoria colectiva. La agrupación mantiene su lugar entre los favoritos del público, a través de composiciones que siguen siendo interpretadas en distintos escenarios.

Por su parte, Los Rugar llegan con una apuesta de fuerza y energía, conectando con nuevas generaciones y mostrando que el regional mexicano mantiene su dinamismo. Su presencia en el evento apunta a refrescar el encuentro y ampliar el espectro de asistentes.