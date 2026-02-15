Quiénes son los actores y actrices que acudieron a Palacio Nacional por la Ley Federal de Cine 2026

Distintas generaciones del séptimo arte mexicano acudieron al anuncio del gobierno federal sobre los cambios e incentivos que buscan impulsar la producción audiovisua

En un evento que marca un antes y un después para la industria audiovisual de México, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo acompañada por la estrella internacional Salma Hayek, presentó este domingo el nuevo paquete de incentivos económicos y la Ley Federal de Cine 2026.

El Salón Tesorería de Palacio Nacional se convirtió en el epicentro de la cultura mexicana al recibir a una constelación de estrellas, directores y productores que respaldan esta iniciativa, la cual busca posicionar a México como la capital de la producción audiovisual en español.

Un frente unido: El talento que acompañó a la Presidenta

La fotografía oficial del evento muestra una unidad pocas veces vista en el gremio. Entre los asistentes que flanquearon a la mandataria y a la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacaron figuras de renombre internacional y pilares del cine nacional:

Íconos de la actuación y nuevas generaciones

La convocatoria logró reunir a leyendas como María Rojo, Arcelia Ramírez, Jesús Ochoa, Leticia Huijara y Dolores Heredia, quienes han sido defensores históricos de los derechos de la comunidad artística.

Actrices y actores del cine mexicano posan en Palacio Nacional durante la presentación de la nueva Ley Federal de Cine, que contempla incentivos e instrumentos legales para impulsar la producción audiovisual en el país

A ellos se sumaron rostros que dominan las pantallas globales actualmente, como:

José María Yazpik e Irene Azuela .

Regina Blandón y Dario Yazbek Bernal .

Adriana Paz (premiada en Cannes) y Mercedes Hernández .

Tessa Ía, Sofía Sisniega, Johanna Murillo, Karina Gidi y Bruno Bichir.

Los arquitectos de la industria

Detrás de las cámaras, el respaldo fue igualmente contundente con la presencia de los productores Epigmenio Ibarra y Verónica Velasco (Argos Media Group), así como del galardonado director Luis Mandoki y la productora Inna Payán, piezas clave en la redacción de los nuevos lineamientos de la ley.

¿En qué consiste la nueva Ley Federal de Cine 2026?

El anuncio principal, celebrado por Salma Hayek como un “logro de soberanía cultural”, incluye puntos que cambiarán las reglas del juego para las plataformas de streaming y las salas de exhibición:

Cuota de Pantalla Obligatoria: se establece un mínimo del 10 mínimo de tiempo en pantalla para producciones nacionales tanto en cines como en catálogos digitales. Protección contra la IA: México se convierte en pionero al legislar la protección de la imagen y voz de los actores frente al uso no consentido de la Inteligencia Artificial. Incentivos Fiscales (Cash Rebate): un agresivo plan de devolución de gastos para producciones extranjeras que utilicen mano de obra y locaciones mexicanas. Sostenibilidad y Ética: nuevos protocolos para garantizar rodajes verdes y espacios libres de acoso, impulsados por activistas como Sofía Sisniega.

“Hoy no solo apoyamos al cine, apoyamos nuestra identidad”, declaró la presidenta Sheinbaum durante el cierre del evento.

Este encuentro no solo deja una fotografía para el recuerdo, sino el compromiso de una industria que genera miles de empleos y que, a partir de hoy, cuenta con un marco legal robusto para competir en la escena mundial.