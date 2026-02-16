Fernando Delgadillo: a 27 años del disco de ‘Febrero 13’, el cantante vuelve al Parque Naucalli

El trovador ofreció un concierto en el Parque Naucalli el pasado sábado 14 de febrero. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Fernando Delgadillo ofreció un concierto en el Parque Naucalli el pasado sábado 14 de febrero. Se trató de una presentación musical esperada, ya que el cantante volvería a pisar el escenario donde grabó su disco de ‘Febrero 13′ en el año 1999.

Por lo tanto, 26 años después, el trovador volvió a ofrecer un concierto en el Foro Felipe Villanueva, ubicado en este sitio del municipio de Naucalpan, en el Estado de México.

El evento arrancó a las 20:30 horas, donde poco a poco las personas comenzaban a llenar las butacas. Daniel y Alicia, hijos de Fernando Delgadillo, abrieron el concierto junto con su padre.

‘Carta a Francia’; ‘Entre pairos y derivas’; ‘Hoy ten miedo de mí’; ‘Llueve’; ‘Llamadas anónimas; ‘Gitana’ y otras melodías fueron cantadas por el trovador.

El trovador se presentó en el Foro Felipe Villanueva. Crédito: Instagram/@carlosmocid

Antes de que Delgadillo y sus hijos salieran al escenario, mientras los fans tomaban sus asientos, Luis Antonio González abrió el concierto del trovador mexicano.

Debido al amplio repertorio que tiene Fernando Delgadillo y su discografía, los fans desde sus lugares gritaban algunas canciones que querían escuchar del artista.

El cantante aprovechó el 14 de febrero para decir algunas palabras referentes al Día del Amor y la Amistad. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

En tanto, el cantante aprovechó el 14 de febrero, ‘Día del Amor y la Amistad’, para decir algunas frases referentes a la festividad, tomadas de un libro que llevó y citando a los escritores y poetas correspondientes.

Cabe destacar que originalmente el concierto en el Parque Naucalli de Fernando Delgadillo se llevaría a cabo el pasado sábado 18 de octubre de 2025, pero debido a las condiciones meteorológicas, fue cancelado y pospuesto para este 14 de febrero de 2026.

El evento musical fue pospuesto y la nueva fecha fue el sábado 14 de febrero. Foto: Instagram/@fernandodelgadillooficial.

Disco de ‘Febrero 13′ de Fernando Delgadillo grabado en 1999 en el Parque Naucalli

Febrero 13 es un álbum en vivo del trovador mexicano Fernando Delgadillo, grabado el 13 de febrero de 1999 en el Parque Naucalli, Estado de México.

Este trabajo se considera uno de los discos más representativos de su carrera y está dividido en varios volúmenes, donde se recopilan versiones en directo de sus canciones más emblemáticas.

El disco incluye interpretaciones de temas como Hoy hace un buen día, Carta a Francia, Olvidar, Ay amor y Hoy ten miedo de mí.

En la grabación participaron músicos invitados como Rodrigo Duarte (cello), Enrique Quezada (voz y piano) y Gonzalo Ceja (guitarra, coros y percusiones indígenas).

Febrero 13 fue grabado en el Parque Naucalli en el año 1999. Foto: Sitio web de Fernando Delgadillo.

El álbum captura la esencia de la trova mexicana de finales del siglo XX y ha sido un referente para seguidores y nuevos públicos.

La producción y mezcla estuvieron a cargo de Juan Suitalski y el álbum fue distribuido en tres volúmenes, consolidando a Delgadillo como uno de los mayores exponentes de la canción de autor en español.

¿Qué canciones están en los tres volúmenes de ‘Febrero 13′ de Fernando Delgadillo?

El álbum en vivo “Febrero 13” de Fernando Delgadillo es una recopilación emblemática que reúne interpretaciones de sus canciones más representativas, grabadas durante un concierto especial realizado en el Parque Naucalli.

Lanzado en tres volúmenes, este trabajo abarca piezas que han marcado su trayectoria dentro de la trova mexicana y el género de canción de autor.

En este concierto del 2026, el cantante volvió a cantar algunas melodías como hace 27 años. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Canciones incluidas en los tres volúmenes de “Febrero 13”:

- Volumen 1:

Evoluciones

Julieta

Entre pairos y derivas

Mensajes

De cercas

Desfile de antifaces

Mis hojas de noviembre

Ensayo de una boca

La función de las seis

Rodrigo y Claudia

En tu cumpleaños

Ay amor

Hoy ten miedo de mí

A tu vuelta

Así lució el público en el concierto de Fernando Delgadillo en el Parque Naucalli este 2026. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

- Volumen 2

A la pirámide del sol

Bienvenida

Reflexiones en la mesa

Hoy hace un buen día

Tu prisa

Olvidar

De la canción de protesta

Balada del reflejo

Carta a Francia

Amor de voceador

Cuento

Puede que pueda

Tienes que mirar

Llamadas anónimas

- Volumen 3

Primera estrella de la tarde

No me pidas ser tu amigo

El retocador de calles

Si se va por autobús

Quizás

Las bodas de Erefil

La bañera

Matutina

Segundo aviso importante

El deseo de Clara

La casa de mi abuela

Conclusiones del Rag

De pelo largo

Inspiración

Estos volúmenes reflejan la diversidad lírica y musical de Fernando Delgadillo, así como la conexión con su público a lo largo de los años.