Captan a Zendaya en el centro de la CDMX por esta razón

La actriz estadounidense Zendaya fue captada por fans en la Ciudad de México.
De manera específica, se le vio grabando sobre la calle de Tacuba, frente a la estatua conocida como El Caballito en el Centro Histórico.
Aunque se desconoce el proyecto en el que estaba participando, se sabe que podría estar grabando promocionales de The Drama.
Incluso podría ser alguna sesión de fotos, ya que Zendaya también es modelo.
Información en desarrollo*
