Captan a Zendaya en el centro de la CDMX por esta razón

La protagonista de múltiples películas visitó México

Zendaya sorprendió a fans que
Zendaya sorprendió a fans que la reconocieron REUTERS/Daniel Cole

La actriz estadounidense Zendaya fue captada por fans en la Ciudad de México.

La actriz Zendaya es vista
La actriz Zendaya es vista en la Ciudad de México durante el rodaje de un proyecto cinematográfico, con la icónica estatua El Caballito en la calle de Tacuba (X/Zendaya_Updated)

De manera específica, se le vio grabando sobre la calle de Tacuba, frente a la estatua conocida como El Caballito en el Centro Histórico.

Aunque se desconoce el proyecto en el que estaba participando, se sabe que podría estar grabando promocionales de The Drama.

La actriz Zendaya fue vista
La actriz Zendaya fue vista de espaldas rodeada de equipo de producción en el Centro Histórico de la CDMX (X/Zendaya_Updated)

Incluso podría ser alguna sesión de fotos, ya que Zendaya también es modelo.

Información en desarrollo*

