INAH y UNAM analizan famoso retrato de Sor Juana Inés de la Cruz

Especialistas del INAH y la UNAM examinan el icónico retrato de Sor Juana Inés de la Cruz de Miguel Cabrera en el Museo Nacional de Historia, utilizando tecnología avanzada para su conservación. (INAH)

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han unido esfuerzos para analizar en profundidad el célebre retrato de Sor Juana Inés de la Cruz pintado por Miguel Cabrera, conservado en el Museo Nacional de Historia (MNH), ubicado en el Castillo de Chapultepec.

Este ambicioso proyecto, denominado “Una imagen de aliento y cenizas”, tiene como objetivo central desentrañar tanto la materialidad de la obra como su relevancia para la memoria colectiva mexicana.

Durante las dos primeras semanas de febrero, el público asistente al museo pudo observar de cerca el trabajo de los especialistas, quienes aplicaron técnicas avanzadas de imagenología y espectroscopía para examinar el óleo sin dañarlo.

El análisis buscó identificar los materiales originales, los métodos de aplicación y el estado físico-químico de la pintura. El propósito final es determinar las mejores estrategias para la conservación y exhibición del retrato en la Sala 3, dedicada a la formación de la identidad criolla.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México unen esfuerzos para un estudio profundo del célebre retrato de Sor Juana Inés de la Cruz pintado por Miguel Cabrera. (INAH)

El legado de Miguel Cabrera y la construcción de la imagen icónica

El retrato de Sor Juana realizado por Miguel Cabrera en 1750 —según el director del MNH, Salvador Rueda Smithers—, probablemente fue comisionado por la superiora de la orden jerónima y se inspira en la versión previa del artista español Juan de Miranda.

En ambas composiciones, la “Décima Musa” aparece en su treintena, en un periodo en el que, tras la intervención de su confesor, regresó a la clausura.

Retratos de los virreyes Antonio de Mendoza y Martín Enríquez de Almansa en el Museo Nacional de Historia, donde el INAH y la UNAM realizan proyectos de análisis y conservación del patrimonio cultural. (INAH)

Smithers detalla que Cabrera, para captar la presencia de la poeta, recurrió a descripciones de quienes la conocieron. La postura de Sor Juana, sentada, con la mano derecha sobre un libro y la izquierda sosteniendo un largo rosario, transmite “un aspecto lleno de espiritualidad e inteligencia”.

La obra de Cabrera no solo representa una de las piezas más importantes del arte novohispano, sino que también constituye un referente visual para la cultura mexicana. Las composiciones literarias de Sor Juana gozaron de reconocimiento en ambos lados del Atlántico durante el Siglo de Oro, mientras que Cabrera fue considerado uno de los grandes maestros pictóricos del siglo XVIII en la Nueva España.

Ciencia y arte: Nuevas miradas sobre el patrimonio pictórico

El proyecto de análisis y conservación, en el que colaboran el Departamento de Restauración del MNH y el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural de la UNAM, es coordinado por Nathael Cano Baca, responsable del proyecto MAPEoS. Cano Baca resalta que, a diferencia de las series hagiográficas que caracterizan buena parte de la producción de Cabrera, sus retratos por encargo reflejan una maestría singular. Por ello, comprender a fondo los materiales y recursos técnicos empleados en esta pieza permitirá abrir nuevas dimensiones en el estudio del retrato novohispano.

Especialistas del INAH y la UNAM utilizan tecnología de imagenología para analizar el célebre retrato de Sor Juana Inés de la Cruz, pintado por Miguel Cabrera, en el Museo Nacional de Historia. (INAH)

Durante la primera semana de trabajo, los equipos portátiles capturaron imágenes en espectro visible y ultravioleta, lo que permitió visualizar detalles de la superficie, el trazo de las pinceladas, las veladuras y diversas alteraciones. En la segunda fase, el uso de espectroscopía de fluorescencia de rayos X y reflectancia por fibra óptica arrojó información sobre los componentes moleculares y elementales de los pigmentos, colorantes y aglutinantes.

Revelaciones técnicas y el proceso de restauración

Entre los hallazgos preliminares destaca la identificación de varios pentimenti o arrepentimientos, según la jefa del Departamento de Restauración del MNH, Elia Botello Miranda. El análisis digital de rayos X permitió observar modificaciones realizadas por Cabrera: ajustes en el tamaño del tintero, cambios en la postura de los dedos de Sor Juana —“un gesto más galante que devoto”—, la longitud del hábito y hasta la rotulación de algunos libros en la biblioteca representada al fondo.

La fase actual del proyecto implica el procesamiento de los datos obtenidos. Un seminario interdisciplinario se encargará de analizar los resultados durante los próximos tres meses. La intención es publicar los hallazgos y comparar este estudio con investigaciones sobre otras obras de Cabrera, incluyendo las de la colección del Museo del Prado en Madrid.

Detalle microscópico del célebre retrato de Sor Juana Inés de la Cruz de Miguel Cabrera, revelando la compleja red de craquelado de la superficie pictórica durante el estudio por INAH y UNAM. (INAH)

Una obra entre la materia y la memoria: perspectivas

El retrato de Sor Juana, con sus 2.10 metros de alto por 1.50 metros de ancho, se erige como testimonio de la confluencia entre historia, arte y ciencia. El estudio en curso no solo busca preservar su materialidad, sino también desentrañar los múltiples significados que la envuelven. La iniciativa cuenta con el respaldo del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Museos, lo que refuerza el compromiso institucional con la conservación y la difusión del patrimonio cultural.

El proyecto “Una imagen de aliento y cenizas” abre la puerta a nuevas comprensiones sobre la técnica y la intención detrás de uno de los retratos más emblemáticos de la historia mexicana, reafirmando la vigencia de Sor Juana Inés de la Cruz como figura central en la memoria intelectual y artística del país.