Fernando Delgadillo anuncia que concierto en el Parque Naucalli será transmitido en vivo

Fernando Delgadillo indicó que su concierto en el Parque Naucalli también será transmitido. Crédito: Cuartoscuro.

El cantante de trova mexicano, Fernando Delgadillo, anunció algunos detalles de su concierto en el Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Señaló que el evento será presencial en el Foro Felipe Villanueva, ubicado en este sitio de la entidad mexiquense, pero para aquellos a los que se les dificulte asistir, podrán seguirlo en transmisión en vivo.

Recalcó que para poder seguir la transmisión en línea, aquellos fans e interesados tendrán que comprar el acceso para que se les mande la liga correspondiente y poder conectarse.

El concierto de Fernando Delgadillo en el Parque Naucalli, en el Estado de México, se llevará a cabo este próximo sábado 14 de febrero.

El concierto se realizará el sábado 14 de febrero de este 2026. (Instagram/@fernandodelgadillooficial. )

A través de sus redes sociales oficiales, el intérprete de ‘Hoy ten miedo de mí’ y ‘Julieta’ dio a conocer que su esperado concierto en el Parque Naucalli, el sábado 14 de febrero, también será transmitido en vivo y los boletos para quienes deseen verlo de manera remota ya pueden ser adquiridos:

“Este 14 de febrero estaré en el Parque Naucalli – Foro Felipe Villanueva, compartiendo con ustedes mi música y esas canciones que han sido parte de nuestra historia.Y para quienes no puedan estar en la Ciudad de México, también podrán acompañarme en transmisión en vivo desde cualquier lugar", dijo Fernando Delgadillo a través de sus redes sociales oficiales.

Cabe destacar que esta nueva fecha del evento musical del trovador fue pospuesta para inicios de este 2026, ya que originalmente se realizaría el sábado 18 de octubre.

De igual manera, el cantante dio a conocer las siguientes fechas y sedes en las que se presentará hasta el momento para 2026.

14 de febrero de 2026 será la nueva fecha del concierto del Parque Naucalli de Fernando Delgadillo. Foto: Instagram/@fernandodelgadillooficial.

Estos son los próximos conciertos de Fernando Delgadillo para 2026

Fernando Delgadillo a través de sus redes sociales oficiales dio a conocer las fechas de sus siguientes conciertos para 2026.

30 de enero / CDMX: El Cuevón Escenaria

14 de febrero / Edomex: Parque Naucalli

19 de febrero / Tuxtla Gutiérrez: Teatro Emilio Rabasa.

20 de febrero / Villahermosa: Teatro Esperanza Iris.

28 de febrero / Monterrey: Auditorio Luis Elizondo.

Ciudad de México y el Estado de México serán algunos lugares donde se presentará el trovador para inicios de este 2026. Crédito: Cuartoscuro.

Un poco de la historia de Fernando Delgadillo, cantante de trova que dará concierto en el Parque Naucalli

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.

Nacido el 11 de noviembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Fernando Delgadillo es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal” (Cuartoscuro)

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera. Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.